Первый сдался! Пермские строители начинают работать по новым правилам

07:58 02 августа 2017 0

Виктор Вексельберг (на фото) пытался выстроить рабочие отношения и с командой Виктора Басаргина, но тогда все договоренности срывала сама администрация края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команда врио губернатора Пермского края Максима Решетникова начала реализовывать заявленные им новые принципы работы на строительном рынке региона. Как стало известно «URA.RU», часть застройщиков отреагировала на это агрессивно, но эта позиция не является монолитной: есть крупные участники, принявшие новые условия. Это показательная ситуация, поскольку то, как развивались события может оказаться иллюстрацией принципов работы Решетникова и в других сферах.

Строительство в Перми и в целом в регионе стало одной из основных тем публичных выступлений врио губернатора Максима Решетникова. Еще на стадии праймериз он многократно заявлял о необходимости уйти от прежней практики в строительстве, когда возводились микрорайоны многоэтажек, в которых не хватает детских садов, поликлиник и качественных дорог. Несмотря на договоренности с застройщиками, возведение и содержание этой инфраструктуры легло на плечи бюджета.

Уникальность спора ПЗСП с Минстроем края в том, что строительную компанию возглавляет главный единоросс региона Николай Демкин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На урбанистическом форуме в Москве в начале июля Решетников рассказал о мастер-плане столицы Прикамья, который был принят около десяти лет назад. Врио губернатора отметил, что это «крайне передовой документ», но главная проблема в том, что он не выполняется. «Не удалось сконцентрировать застройку именно в центральной части города. Продолжилось расползание пермской агломерации, пошли в пригороды, пошли застраивать свободные территории. И, в результате, сейчас именно городская среда недостаточно качественная, особенно с учетом требований, которые предъявляет молодежь», — заявил Решетников в своем программном выступлении.

Выступление подкрепилось и действиями. В марте после возмущения общественности мэрия Перми отозвала проект по увеличению высотности на участке рядом с ТЮЗом — там компания «Капитель» планировала построить торгово-административное здание высотой 25 этажей. Одно из недавних событий — обращение краевых властей в прокуратуру из-за невыполнения «Девелопмент-Югом» обязательство по строительству социальной инфраструктуры. В политической тусовке это трактуется не только, как сигнал строителям, но и намек замглавы Перми Андрею Ярославцеву, курирующему тему застройки последние годы.

«У пермских застройщиков возникло непонимание и ощущение давления со стороны властей, но их „кошмарить“ вовсе не хотят. Подход новой команды заключается в жестком контроле строительства, отказе от крупных проектов, внимании к архитектуре и урбанистике. Не обязательно строить много — важно, чтобы город становился лучше. Принципиальный момент — застройщик должен брать на себя социальные обязательства, выступать в роли партнера властей. Именно в таком ключе сейчас формируется образ будущего для Перми», — рассказал осведомленный собеседник.

О негативных результатах коммуникации команды Решетникова и застройщиков уже известно — «Стройпанелькомлект» и ПЗСП, к примеру, подали в суда на министерство строительства и архитектуры из-за затягивания согласования своих проектных деклараций. Источник в администрации края не видит в этом проблемы: принципы взаимодействия со строительным рынком меняются по всей стране: аналогичные трансформации правил произошли и в Краснодаре, где резко сократилось число выдаваемых разрешение на строительство.

«Изменение правил работы на рынке — всегда шок, но самые талантливые — приспособятся и к новым правилам. Они и выживут», — говорит знакомый чиновник. По его словам, в строительной индустрии уже меняются настроения: группа компаний «Кортрос» (входит в зону интересов Виктора Вексельберга) изначально не имела конструктивных отношений с администрацией Решетникова. Сейчас ситуация изменилась.

Глава «Кортроса» Вениамин Голубицкий родился в Перми, и не скрывает, что ему лично важно реализовать проекты в этом городе Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Собеседник в правительстве рассказал, что застройщику будет предложено за свой счет спроектировать и построить в квартале (в центре Перми застраивает прежнюю территорию психиатрической больницы — жилой квартал «Гулливер» из восьми многоэтажек) детский сад на 160 мест (площадка под него была сразу зарезервирована), а также выкупить для города земельный участок (примерная стоимость — 40 млн рублей) возле гимназии №17 на улице Ленина (где, кстати, учился Решетников). Ранее земля принадлежала обанкротившейся компании «Транк».

По своей инициативе «Кортрос» также намерен установить в квартале памятник актеру Георгию Буркову и обустроить спортплощадку для школы №9 (находится напротив «Гулливера»). В прошлом году в учебное заведение приезжал Вексельберг — он подарил школе книги.

«Мы регулярно проводим рабочие встречи со всеми застройщиками, бизнес которых находится на территории Пермского края. Предметом общения является развитие регионального строительства», — озвучила позицию минстроя пресс-секретарь ведомства Вероника Кушнарева.

Генеральный директор «Кортрос-Пермь» Николай Зуев отметил, что его компания в принципе всегда настроена на диалог: «Мы работаем открыто и в плотном взаимодействии с органами власти. Решаем не только экономические задачи, но стараемся быть социально-ответственной компанией и брать на свои плечи значимые для города проекты».

Новые правила градостроительства должны быть всем понятны и хорошо проработаны, а привлекательной должна стать вся пермская недвижимость — рассуждает член комиссии по землепользованию и застройке Перми Денис Галицкий. «Дьявол кроется в деталях. Любой набор принципов может стать кошмаром и для собственников жилья, и для застройщиков в зависимости от деталей реализации. Важно, на мой взгляд, чтобы власти ставили целью не количество построенных метров и не абстрактное развитие территории, а сохранение инвестиций тех, кто уже купил жилье. Полагаю, понятно, что если проекты властей снижают цену и привлекательность недвижимости рядом с территорией проекта, то это плохая градостроительная политика. Правильная — если цена и привлекательность недвижимости растет», — подчеркнул общественник.