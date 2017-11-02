Под запросы свердловского правительства подходят только Греф и Улюкаев

18:08 02 ноября 2017 0

На должности министров нашли пока только восьмерых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Формирование правительства под объявленную в Свердловской области «Пятилетку развития» может затянуться. Власти не из кого выбирать себе работников: с 18 октября по 1 ноября на две министерские должности заявилось только восемь претендентов. «URA.RU» и самые авторитетные экономико-политических издания региона решили помочь правительству и губернатору. За один день мы нашли еще «чертову дюжину» на «высокие» должности — разбирайте.

Две трети свердловского правительства уже назначено и работает в полную силу. Очередную шестерку избавившихся от приставки «и.о.» губернатор Евгений Куйвашев озвучил на заседании правительства во вторник, 31 октября. Оставшуюся часть кабмина глава региона пообещал сформировать «в ближайшее время». Статус исполняющих обязанности сохраняют министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, министр культуры Светлана Учайкина, министр промышленности Сергей Пересторонин, министр здравоохранения Игорь Трофимов, министр международных связей Андрей Соболев, министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, министр спорта Леонид Рапопорт и руководитель департамента молодежной политики Ольга Глацких.

Виктору Долженко, судя по всему, нравится быть центром внимания. Хорошему министру оно всегда достанется с избытком Фото: страница Виктора Долженко на Facebook

Кроме того, пока не объявлены фамилии новых руководителей министерства экономики и министерства инвестиций и развития (МИР). Первая должность пустует с 5 апреля — после ухода Дмитрия Ноженко обязанности министра легли на его зама Татьяну Гладкову. Глава МИРа Дмитрий Нисковских ушел работать мэром Сысерти, за что был номинирован «URA.RU» на звание «Чиновника года». Именно эти должности были выставлены на публичный конкурс — после того, как президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам набирать команду «открытым способом».

В первые же часы с момента объявления конкурса 18 октября в администрации губернатора сообщили сразу о «15 звонках от желающих». Неделю назад чиновники заверили, что на конкурс заявилось несколько десятков претендентов. Сегодня были озвучены реальные цифры — восемь соискателей, один из которых подал заявления сразу на оба кресла. Как заверили в департаменте информполитики региона, наибольшей популярностью, пользуется пост министра инвестиций — на него подано шесть заявлений, тогда как в минэк стремится только три человека.

«Предприниматель, у которого есть потенциал для развития и широта мышления, туда не пойдет, потому что он там просто протухнет», — уверена шеф-редактор службы информации группы «Выбери Радио» (включает радиостанцию «Business FM») в Екатеринбурге Юлия Клейн. В этой связи, считает эксперт, на должность министра стоит рассматривать человека из среднего уровня менеджмента, для которого пост министра будет настоящей амбицией.

Даниил Мазуровский (в фокусе) имеет большой опыт работы в АСИ и знает про инвестиции практически все Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Звучит же громко — министр. А по сути же — клерк с определенным статусом, служебной машиной, социальным пакетом, маленькой зарплатой. Так что, либо должен идти профессиональный чиновник просто, который растет и что-то где-то там имеет свое, либо коммерсант, как, потерявший бизнес бывший строитель Вячеслав Трапезников [глава Орджоникидзевского района], либо тот, кто на кого-то работал и просто идет туда чьи-то интересы лоббировать», — пояснила Клейн.

Впрочем, есть и более оптимистичный взгляд, согласно которому на место министра инвестиций и развития мог бы легко попробоваться финансовый аналитик Виталий Калугин. «Всегда старается объективно оценить ситуацию, а оттого, порой, бывает резок в высказываниях, — характеризует его гендиректор журнала „Бизнес и жизнь“ Вера Тарасова. Очень ценит независимость в возможности принятия решений и может сформулировать „особое мнение“. Калугин мастер разработки стратегий, а потому и профессионал в оценке рисков. Лучшей кандидатуры для мининвеста просто не найти».

А вот на министерство экономики, полагает Тарасова, идеально подошел бы директор екатеринбургского представительства банка «БКС-Ультима» Виктор Долженко. «Классный оперативный финансист и экономист, понимает психологию, глубокий аналитик, а ко всему прочему еще и академический преподаватель, — характеризует последнего руководитель одного из ведущих деловых изданий региона. — Он еще и банкир, а потому ему важен престиж должности: если мининвест — молодая должность, то минэк вполне себе такая зрелая и устоявшаяся». В видении Веры Тарасовой: Калугин — дерзко-эпатажная персона, а Долженко — по-джентльменски лощеный и тщательно-скрупулезный, но «оба они современные и актуальные практики, а не зашоренные теоретики».

Владимиру Фролову едва ли будет интересна министерская должность. А вот тем, кто вышел из его команды — вполне может быть Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В редакции «Коммерсант-Урал» поддерживают давнюю идею объединения двух ведомств в одно. И тем не менее, на должность министра инвестиций предлагают сразу двоих: главу уральского представительства Агентства стратегических инициатив Даниила Мазуровского и бывшего вице-мэра Нижнего Тагила по стратегическому развитию Юрия Кузнецова. Первый «хорошо разбирается в предмете и может на опыте лучших регионов реализовать необходимые для Свердловской области идеи». Второй «в известен свердловской политике и отвечал за инвестиционную сферу в Нижнем Тагиле, курируя такие амбизициозные проекты, как, например, Горнозаводская агломерация». «На пост главы министерства экономики мы рекомендовали бы рассмотреть замглавы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрея Корюкова. Идеально подходит на должность по функционалу и вполне может претендовать на карьерный рост», — разъяснила позицию издания корреспондент отдела политики «Коммерсант-Урал» Юлия Позднякова.

Идею объединения министерств поддерживает и заместитель главного редактора журнала «Эксперт-Урал» Сергей Ермак. МИР и минэк по отдельности, убежден он, области не нужны и более эффективной темой было бы минэкономразвития (МЭР). «Этой новой структурой должен руководить человек, выросший из бизнеса, а не из чиновничества. Потому что чиновник не знает ни что такое инвестиции, ни что такое развитие», — считает Ермак и предлагает рассматривать на должность главы будущей суперструктуры инвестиционного банкира: все тех же Виктора Долженко и Владимира Пухова, а также Виталия Милованова (директор регионального центра «Уральский» Райффайзенбанка) или Антона Соловьева (президент УБРИР). На его взгляд это «местные крепкие банкиры, пережившие много кризисов, не позволившие своим структурам развалиться».

Виктор Ананьев смог позаботится об идеологических момента в компании — сможет взять на себя то же самое и в области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другая идея эксперта состоит в том, чтобы рассмотреть на должность ответственного за инвестиции и экономику не руководителя, а идеолога крупной компании. «Например, Ананьев-младший [Виктор] придерживается достаточно прогрессивных взглядов, неплохо разбирается в экономике, быстро реагирует на все изменения. Подобный удачный пример есть в Тюмени, где экономическим развитием занимался Вадим Шумков — сам он из бизнеса, с хваткой, молодой и предприимчивый, и в этом они вполне себе на передовой. Только вот у них тоже два департамента разделенные и в этом с них пример брать уже не надо», — аргументирует Ермак.

Главный редактор медиагруппы «Финансист» Рустам Губин подчеркнул, что предложить молодого, но при этом разбирающегося в заявленных сферах специалиста сегодня крайне проблематично — мало кто таких сегодня «выращивает». «Если говорить про минэкономики, то месте нашей власти я бы обратил внимание на школу „Северной Казны“. Да, к его создателю Владимиру Фролову разное отношение, но банк у него был сильным с отличной командой. Андрей Волчик, Борис Дьяконов — эти профессионалы вышли из лучшего в своем роде банка-бизнес-инкубатора. И еще один вариант — это Аркадий Брызгалин, бизнесмен он авторитетный, работающий на несколько регионов сразу. Его группа компаний „Налоги и финансовое право“ существует уже лет 20 и ведет по налогам огромное число людей и фирм, имеет представительство в Москве», — объяснил эксперт.

Что же касается мининвеста, то по мнению Губина здесь было бы правильным вспомнить про владельца компании «Brozex» Вячеслава Брозовского. «Помимо того, что у него большой опыт в бизнесе и во власти, в том числе и региональной — он при этом очень деятельный и молодой, а также отличный продюсер денег и маркетолог территорий», — обосновал кандидатуру медиа-менеджер.

Алексей Гончаров — прямо-таки прирожденный министр инвестиций и развития. Осталось убедить в этом его Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под требования, которые облправительство предъявляет к кандидатам в министры, подходят разве что Алексей Улюкаев или Герман Греф, отметил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» главный редактор информационного агентства «РБК.Екатеринбург» Богдан Кульчицкий, заметив, что «один не свободен, а второй, говорят, как раз освобождается». Тем не менее, в качестве кандидатов медиа-менеджер предложи не две, а сразу четыре кандидатуры, но не стал делить их по министерствам в силу универсальности специалистов.

Первым в его списке стоит владелец «Уралпластика» Алексей Гончаров. Тот, по описанию Кульчицкого, смог создать передовое конкуретное производство, привлечь инвестиции Роснано и договориться о перспективах развития с австрийцами, «не наплевать на бизнес-ситуацию в регионе, он хочет ее менять». Модным сегодня понятием «молодой технократ» Кульчицкий обозначил управляющего директора Уральского филиала Группы ЛСР Клемента Фалалеева. Талантливый финансист, по мнению эксперта, «обладает качествами, необходимыми публичному чиновнику: педантичен, дипломатичен и осторожен».

Бывший предправления СКБ-Банка, ныне глава небольшого «НС-Банка» Владимир Пухов, считает главред «РБК.Екатеринбуг», «талантливый организатор, эрудит, интуитивный пиарщик, оратор и харизмат, способный продвинуть продукт министерства вовне» и «реализовать идею минимальными средствами». Последним в списке Кульчицкого значится «предприниматель с небольшим опытом работы на госслужбе» Илья Борзенков. Аргументами бизнес-журналиста стал тот факт, что «принадлежащая Борзенкову техноторговая компания „Норд“ много лет держит удар федеральной экспансии и развитие, в том числе и региональной экономики, для предпринимателя — ценность».

У всех предложенных экспертами участников есть время на подачу заявления до 8 ноября. Кандидатуры, как обещают в обладминистрации, будет оценивать экспертная комиссия из первых вице-губернаторов, представителей обладминистрации, министерств, научных и образовательных организаций, отраслевых союзов. Ожидается, что 10 и 15 ноября кандидаты пройдут тестирование, покажут презентации и будут защищать концепции стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.

Власть, впрочем, уже сегодня готова удовлетвориться полученными немногочисленными заявлениями. «Есть четко определенные требования в части заявления на конкурс, а потому простой декларации желания в соцсетях или предложения своей кандидатуры на должность через СМИ, естественно, недостаточно. Всем желающим необходимо предоставить и личное заявление, и пакет документов. О конкурсе известно всем заинтересованным в данной вакансии персонам. Об этом свидетельствует наличие восьми заявлений от специалистов из самых разных сфер. И цифра эта уже достаточна — об уровне ответственности работы министра известно всем», — объяснил «URA.RU» директор департамента информполитики региона Александр Иванов.