Свердловскими министрами хотят быть восемь человек

На должности руководителей свердловских минэкономики и мининвестиций подали заявления восемь человек. Такое количество соискателей по объявленному губернатором Евгением Куйвашевым конкурсу зарегистрировал департамент кадровой политики губернатора и правительства Свердловской области.
Набирать руководителей открытым способом губернаторам на встрече 20 сентября рекомендовал президент России Владимир Путин. Свердловский конкурс на две «высокие» должности — министра инвестиций и развития и министра экономики — был объявлен 18 октября.
«На министерские посты, по данным на 1 ноября, претендуют восемь человек — это представители бизнес-сообщества, а также люди, имеющие опыт муниципальной службы и работы в сфере образования. Наибольшей популярностью пользуется должность министра инвестиций и развития — на этот пост подано шесть заявлений. На конкурс по выбору министра экономики и территориального развития поступило три заявления», — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, уточнив, что один человек подал заявления сразу на оба поста. Фамилии претендентов здесь категорически отказываются называть.
Прием документов продлится до 8 ноября — кандидатуры будет оценивать экспертная комиссия, в которую вошли первые вице-губернаторы, представители обладминистрации, министерств, научных и образовательных организаций, отраслевых союзов. Ожидается, что 10 и 15 ноября кандидаты пройдут тестирование, покажут презентации и будут защищать концепции стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.