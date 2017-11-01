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01 ноября 2017
31 октября 2017
12:50  01 ноября 2017 0

Свердловскими министрами хотят быть восемь человек

Утверждение старых новых министров и замгубернаторов Свердловской области на очередном заседании заксобрания. Екатеринбург, трофимов игорь, соболев андрей
Два кресла в свердловском правительстве пока пустуютФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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На должности руководителей свердловских минэкономики и мининвестиций подали заявления восемь человек. Такое количество соискателей по объявленному губернатором Евгением Куйвашевым конкурсу зарегистрировал департамент кадровой политики губернатора и правительства Свердловской области.

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Никто не хочет быть свердловским министром

Набирать руководителей открытым способом губернаторам на встрече 20 сентября рекомендовал президент России Владимир Путин. Свердловский конкурс на две «высокие» должности — министра инвестиций и развития и министра экономики — был объявлен 18 октября.

«На министерские посты, по данным на 1 ноября, претендуют восемь человек — это представители бизнес-сообщества, а также люди, имеющие опыт муниципальной службы и работы в сфере образования. Наибольшей популярностью пользуется должность министра инвестиций и развития — на этот пост подано шесть заявлений. На конкурс по выбору министра экономики и территориального развития поступило три заявления», — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, уточнив, что один человек подал заявления сразу на оба поста. Фамилии претендентов здесь категорически отказываются называть.

Прием документов продлится до 8 ноября — кандидатуры будет оценивать экспертная комиссия, в которую вошли первые вице-губернаторы, представители обладминистрации, министерств, научных и образовательных организаций, отраслевых союзов. Ожидается, что 10 и 15 ноября кандидаты пройдут тестирование, покажут презентации и будут защищать концепции стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.

Антон Ольшанников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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