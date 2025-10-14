WSJ: в НАТО хотят использовать ИИ и лазеры для борьбы с беспилотниками

НАТО планирует бороться с беспилотниками с помощью ИИ и лазеров
НАТО планирует бороться с беспилотниками с помощью ИИ и лазеров

НАТО хочет начать применять искусственный интеллект и лазеры для борьбы с БПЛА. Об этом сообщил исполнительный вице-президент и главный технический директор датской компании Terma Group Йеспер Бенке.

«Для защиты от неприятельских дронов требуется объединение нескольких типов датчиков, включая радары, электрооптические и инфракрасные камеры, лазеры, а также искусственный интеллект, в единую систему», — цитирует американское издание WSJ Бенке. По данным издания, это связано с защитой от российских беспилотников.

В июле американские СМИ сообщили о планах НАТО увеличить силы ПВО в ответ на использование Россией беспилотников, ракет и кибервозможностей для поиска уязвимостей в обороне Альянса. Ранее, на саммите НАТО в Гааге, лидеры стран-участниц договорились поднять расходы на оборону до 5% ВВП к 2030-м. Они оправдали это якобы угрозой со стороны РФ.

