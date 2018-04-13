Отборные слухи о лучших людях России

22:32 13 апреля 2018 0

За курсом следят все

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что Сергей Иванов может стать вице-премьером в новом правительстве. — В Белом доме появится новое министерство. — В Госдуме решают, как повысить пенсионный возраст. — Никто из «главных» избитому редактору «Облгазеты» так и не позвонил. — 8 мая у Свердловской области может появиться новый сенатор. — Юревича сделают главарем ОПС? — Кремль предложил губернатору ХМАО высокий пост в правительстве РФ. — Чиновники в приватных чатах обсуждают карьеру Кобылкина. — Решетников готов отчитаться за 2017 год. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сергей Иванов может стать вице-премьером в новом правительстве

Президент России Владимир Путин предложил своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности Сергею Иванову высокий пост в будущем правительстве, утверждают федеральные инсайдеры. Это кресло вице-премьера, курирующего экологический блок и соответствующие программы в энергетике, промышленности, сельскому хозяйству, ЖКХ, а также систему переработки и утилизации отходов. Интриганы уточняют, что Иванов еще не дал своего окончательного ответа, хоть и поблагодарил главу государства за доверие.

В Белом доме появится новое министерство

В правительственных кругах обсуждают новую структуру правительства, о которой президент объявит после 7 мая. Говорят, что в экономическом блоке предусмотрено появление еще одного ведомства — министерства инноваций. Оно, по слухам, будет заниматься новыми разработками в сфере высоких технологий и курировать такие корпорации, как «Сколково» и «Роснано».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты и чиновники ищут замену Telegram

Накануне решения суда о блокировке Telegram в Госдуме и в правительстве в кулуарах обсуждали вопрос, на какой мессенджер лучше переходить и насколько тормозит работа интернета, если установить VPN. Сейчас большая часть рабочей переписки, чатов с журналистами у депутатов и партийных чиновников ведется через Telegram.

«Единая Россия» не поможет оппозиции на выборах мэра Москвы

По слухам, на этой неделе в московском отделении «Единой России» прошло совещание. Оно было посвящено предстоящим выборам мэра Москвы. На нем было принято решение, что муниципальные депутаты от «партии власти» не будут оказывать помощь в сборе подписей оппозиционным кандидатам, как это было в 2013 году. А это значит, что оппозиция не сможет преодолеть муниципальный фильтр, даже создав коалицию.

Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российским телеканалам рекомендовали не прогнозировать войну

Сотрудники пресс-службы МИД говорят, что всю неделю они работали на то, чтобы снижать накал в публичной плоскости от воинственных заявлений президента США Дональда Трампа. Рассказывают, что российские федеральные каналы по линии МИД просили не нагнетать ситуацию и не заниматься прогнозами ядерной войны. По слухам, у руководства телеканала «Россия 24» был даже неприятный разговор с представителями МИД из-за сюжета о бомбоубежищах.

В Госдуме решают, как повысить пенсионный возраст

Говорят, что в Госдуме сейчас разрабатывается несколько вариантов законопроекта о повышении пенсионного возраста. По слухам, после формирования нового правительства именно парламент может стать инициатором этого закона.

Слухи Свердловской области

Куйвашев сам будет рулить кампанией в Гордуму

В активную свердловскую политику стремительно врывается новая, но хорошо известная всем фигура. В кулуарной беседе со свердловскими единороссами губернатор Евгений Куйвашев, говорят, заявил, что лично будет составлять и согласовывать списки вех, кто пойдет в гордуму Екатеринбурга от свердловской власти. Первые претенденты уже даже замелькали рядом с губернатором — спортсмены Антон Шипулин и Сергей Карякин, музыкант Владимир Шахрин и другие ЛОМы. Когда волевой рукой губернатора будет составлен окончательный список — мы постараемся о нем вам рассказать.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Никто из «главных» Полянину так и не позвонил

Наблюдатели удивляются реакции первых лиц Свердловской области на избиение главреда «Облгазеты» Дмитрия Полянина. Говорят, что никто из руководителей областной администрации не позвонил журналисту, пострадавшему ночью от нападения неизвестных у стен своего дома. О самочувствии у Полянина справились лишь знающие его начальники отделов и департаментов. От руководства области, впрочем, главред «ОГ» ждет не только звонка с вопросом о здоровье, но и подписи на новом контракте. Хотя человеческое отношение, уверены наблюдатели, все же должно было возобладать.

Даже «единороссы» успевают пользоваться нападением на Полянина…

Свердловская «Единая Россия» не преминула воспользоваться историей избитого главреда «Облгазеты» Дмитрия Полянина в своих интересах. Слухачи рассказывают, что партийцами было решено: через кулуарные разговоры вбросить версию о том, что пострадал журналист на самом деле из-за своего амплуа члена комиссии по праймериз «Единой России», подготовка к которым уже началась. Кто, согласно этой версии, мог покуситься на здоровье Полянина — вопрос, поскольку политические конкуренты и сами единороссы особой агрессии перед какими-либо выборами до сих пор не проявляли.

… хотя ему могло прилететь от главного претендента на кресло главреда «Облгазеты»…

Хит-парад версий избиения арматурой главного редактора «Облгазеты» Дмитрия Полянина увенчивает следующая версия. Коллеги по цеху высказали предположение, что к физической расправе мог быть причастен советник главы администрации губернатора Свердловской области Александр Рыжков. Того называют основным претендентом на кресло главного редактора «Облгазеты». Сменить Полянина он был готов еще с февраля, когда у того истек срок контракта, но отставной главред никак не освобождает пост и упорно ждет решения губернатора. В отчаянии, рассуждают злые языки, Рыжков решился на крайнюю меру. Впрочем, сам Рыжков, узнав о такой версии событий, сделал одно замечание, намекнув на свое боксерское прошлое и прекрасное владение левой: «Мне арматура ни к чему, а Дмитрий Павлович мой друг».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Так вот почему Мутко не приехал на открытие «Екатеринбург-арены»!

У вице-премьера РФ Виталия Мутко — сезон открытия стадионов, которые примут ЧМ-2018. Был в Сочи, в Калининграде, а официальное открытие «Екатеринбург-арены» пропустил. Говорят, вице-премьер памятует о своем последнем визите в уральскую столицу, закончившемся в 23-й горбольнице. И накануне ответственного мирового события дует на воду, стараясь не рисковать.

Бабушкиной нашли место для почетной отставки…

Слухмейкеры смакуют ослабление спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной. Говорят, руководство области готовит вариант по ее трудоустройству. Главным вариантом на сегодня является должность председателя Уставного суда. Так власти смогут перезагрузить парламент и добавить статусу главному судебному органу области.

…но за неправильное голосование по Карапетяну накажут только одного депутата

В понедельник, 16 апреля, свердловские депутаты-единороссы обсудят прецедент — рассмотреть случай, когда члены фракции массово отказались выполнять ее решение, оставив мандат коллеге Армену Карапетяну (прошел по спискам «Справедливой России»). Разносов никаких не будет, успокаивают инсайдеры. А после пострадает лидер фракции Елена Чечунова, не сумевшая наладить дисциплину и не сделавшая выводов после голосования. Дело движется к отставке Чечуновой с партийного поста, при этом ее товарищ, секретарь областного отделения Виктор Шептий пока никаких действий по ее защите не предпринимает.

«Уралмаш» договорился с силовиками, что не поведет в гордуму откровенный криминал

Спецслужбы, похоже, окончательно смирились, что бывшие авторитеты ОПС «Уралмаш» проведут во власть своих людей. А потому в переговорах с различными представителями теневого союза просят только об одном: чтобы откровенного криминала во власти не появлялось. Теперь «Уралмашу» придется найти людей, чья биография не имеет откровенно черных пятен в виде приводов или заведенных дел, и уговорить их пойти в гордуму именно под своими флагами. Впрочем, никакого беспокойства по поводу перспектив превратившиеся в бизнесменов авторитеты сегодня не испытывают.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поправки к Уставу об отмене выборов мэра Екатеринбурга подпишет Тестов

По слухам, в окружении первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова принято предварительное решение — главе Екатеринбурга Евгению Ройзману не будут давать на подписание новую редакцию Устава Екатеринбурга, из которой будет исключена норма о всенародных выборах главы муниципалитета. Вместо него якобы подпись под документом поставит вице-спикер Виктор Тестов, после чего новая редакция будет опубликована и без проволочек вступит в силу. Знакомые с ситуацией юристы предполагают, что Ройзман оспорит этот шаг в суде. Но, по мнению сплетников, суд откажет в удовлетворении иска Ройзмана, сочтя нарушение иерархии при подписании документа непринципиальным нарушением.

Свердловские депутаты больше не верят тайне голосования

После заседания Заксобрания, на котором депутаты по итогам тайного голосования приняли решение не удовлетворять представление прокуратуры о лишении полномочий Армена Карапетяна, по парламенту начали гулять распечатки поименных итогов голосования (они уже печатались на «URA.RU»). Никто не может понять, откуда они взялись. Однако есть депутаты, подозревающие, что некто взломал парламентскую компьютерную систему и каким-то образом изъял из нее закрытые сведения. Они не исключают, что это происходит не в первый раз и объявление тайного голосования не гарантирует, что о волеизъявлении конкретных депутатов не узнают их коллеги.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

8 мая Жанна Рябцева может стать сенатором

С новой волной возобновились слухи о скором назначении руководителя исполкома свердловского регионального отделения ОНФ Жанны Рябцевой членом Совета Федерации РФ от Свердловской области. Якобы это может произойти уже 8 мая — на следующий день после инаугурации на посту президента РФ Владимира Путина. Рябцева была сопредседателем избирательного штаба Путина на Среднем Урале. Считается, что она во многом содействовала в получении Путиным высокого процента голосов по итогам голосования. «Она заслужила награду, и эта награда, скорее всего, станет сенаторством». — не исключают слухмейкеры. Но согласится ли по доброй воле покинуть сенаторский пост Эдуард Россель, они не знают.

Свердловскую область накроет волна референдумов

Не исключено, что в ближайшие месяцы сразу в нескольких муниципалитетах будут сформированы инициативные группы по проведению местных референдумов. В большинстве случаев жители якобы будут требовать отставки своих мэров. Скорее всего, первый такой прецедент будет создан в Каменском районе, где жители подумывают о запуске процедуры увольнения Сергея Белоусова. Затем этот опыт будет распространен на многие другие города.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рапопорт напечатал книги про свердловский спорт. Откуда деньги?

На оперативном совещании свердловского правительства министр спорта Леонид Рапопорт подарил коллегам красивые книги о курируемой им сфере в Свердловской области. Естественно, чиновники тут же бросились обсуждать, откуда в министерстве финансы на такие недешевые красочные подарки и является ли это эффективной тратой. Успокоились на том, что «если Кулаченко или прокуратуре вдруг надо будет — они проверят», а деньги, по предположению членов кабмина, Рапопорт взял с «не пригодившихся олимпийских».

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кулаченко подпишет «приговор» проблемному мэру

Артемовский, уже более двух десятков лет известный своими политическими и коммунальными проблемами, похоже, в очередной раз сменит главу. За последний год в городе обострилось противостояние между различными политическими группировками, которое вылилось в очередной конфликт между большинством депутатского корпуса и главой МО Андреем Самочерновым. Но если ранее последний удерживался в кресле благодаря поддержке областных властей, то последнее решение горе-главы лишило его всех протекций.

Вопреки требованиям министерства финансов и руководителя Восточного управленческого округа Самочернов снял с должности одного из опытнейших сотрудников администрации — начальника финансового отдела. Глава не только не последовал негласному правилу согласовывать такие решения с минфином, но и проигнорировал прямое указание вице-губернатора Галины Кулаченко оставить начфинотдела в покое. Перспектива МО незавидна: cначала его «отключат» от дополнительных финансовых ресурсов, а затем по итогам финансовых проверок главу отправят в отставку с не самой лестной характеристикой.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фамиев дерзко выступил против Смирнова. Чувствует поддержку или проверяет границы?

Директор «Спецавтобазы» — регионального оператора твердых коммунальных отходов (ТКО) — Нафик Фамиев пошел против руководителя профильного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. В понедельник во время пресс-конференции в «Интерфаксе» руководитель госведомства озвучил намерение нескольких крупных игроков прийти с инвестициями в областную сферу ТКО. На эту информацию директор муниципального предприятия откликнулся язвительной фразой, мол, Свердловская область самодостаточный регион и сможет найти собственных инвесторов, хоть и их имен-названий не озвучил. Причин для такой дерзости, уверяют источники, сразу две. Первая — уверенность в поддержке, исходящей от нового замминистра ЖКХ Егора Свалова, поставленного в минЖКХ на тему ТКО руководителем обладминистрации. Вторая — поддержка от группы бизнесменов, с которой Фамиев аффилирован последние годы. Последнее можно будет с легкостью отследить после подведения итогов отбора транспортных компаний для перевозки ТКО.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Константин Киселев может снова предать Ройзмана

Слухмейкеры считают, что наиболее слабым звеном в рядах оппозиционно настроенных депутатов Екатеринбургской гордумы может оказаться Константин Киселев. В свое время он считался близким другом мэра Евгения Ройзмана. В 2017 году Киселев неожиданно отстранился от старого товарища. Якобы он выдвинулся кандидатом в губернаторы области для того, чтобы не пустить на областные выборы градоначальника. В начале этого года Киселев вновь стал защищать Ройзмана, отстаивая сохранение всенародных выборов главы города. Сплетники говорят, что якобы в последние дни часто видят Киселева у здания администрации губернатора. Они не исключают, что депутат ведет переговоры с руководством области, по итогам которых может в очередной раз изменить свою позицию на противоположную. Если слухмейкеры окажутся правы, то вскоре Киселев может поддержать отмену прямых выборов и обрушиться с резкой критикой на мэра.

Депутата Караваева выгоняли из парламента с полицией

Обстановка в Заксобрании Свердловской области нервная. Рассказывают, не так давно из здания ЗакСО под полицейским надзором удалили депутата Гордумы Александра Караваева. К тому же народный избранник являлся на тот момент помощником областного парламентария Андрея Жуковского. Причины такого обращения слухмейкеры называют самые разные, но на одного врага у руководства Заксобрания стало больше.

Бизнесмен пугает мэрию Екатеринбурга шиномонтажкой под окнами

Чиновники администрации Екатеринбурга рассказывают о небывалом рвении местных предпринимателей. Один из них жаждет открыть шиномонтаж прямо на Вайнера, возле площади 1905 года. Добиваясь этого, бизнесмен настойчиво просит его включить в схему размещения нестанционарных объектов, аргументируя свое стремление тем, что центре услуг по шиномонтажу никто не оказывает, а нужда в них есть и весьма массовая. Чиновники уже несколько раз отказывали настойчивому предпринимателю, надеясь на то, что тот сам осознает ничтожность шансов на появление подобного мини-предприятия, но тот упорно выпрашивает разрешения и ищет понимания.

«Пьяный зам» Юнусов, из-за которого уволили Демина, держал «черную кассу»

Рассказывают, что заместитель начальника свердловской ГИБДД Александр Юнусов, пойманный за пьяную езду, из-за скандала с которым отправили в отставку начальника ОблГАИ Юрия Демина, был правой рукой шефа и его поверенным в самым темных делах. В кругах силовиков судачат, что Юнусов держал «черную кассу» Демина, в которую попадали деньги от штрафстоянок, большегрузов и прочих не вполне легальных направлений деятельности гаишников. Демин называл Юнусова «Сашей» и всецело доверял ему. В тот день, когда зама Демина в результате погони задержали, он обмывал новенькие полковничьи звезды.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мисюра выгнал бывшего работника обладминистрации и украл журналиста у Картуз

Свердловский экс-министр «украл» работника у старейшего информагентства страны. В АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» кадровое обновление. Как стало известно «URA.RU», пресс-секретарь Павел Кашпуров (ранее ушедший из администрации губернатора) покинул свой пост и теперь работает в том же качестве на предприятии «Ураласбест». Экс-министр промышленности и науки Свердловской области, ныне руководитель предприятия Андрей Мисюра пригласил на этот пост журналиста информационного агентства «ТАСС Урал» Павла Осинцева. На НПО автоматики он возглавит отдел по связям с общественностью, но давать комментарии старательно избегает до момента полного знакомства с предприятием и новыми коллегами.

Сотрудник УВЗ погиб в Индии из-за жадности предприятия

Корпорация «Уралвагонзавод» косвенным образом причастна к гибели своего сотрудника в Индии — эта тема живо обсуждается в Нижнем Тагиле, в том числе на самом УВЗ. Сотрудник отдела рекламной и выставочной деятельности Игорь Макаров, напомним, отправился в эту страну для участия в выставке Def Expo — 2018, в один из вечеров решил искупаться в Индийском океане и утонул. Коллеги погибшего говорят, что раньше в подобные поездки в состав делегации от УВЗ всегда в обязательном порядке входили представили службы безопасности предприятия, которые следили за участниками и отвечали за их безопасность, но в последнее время завод перестал брать их в зарубежные поездки — из соображений экономии.

Сажаев устраивает провокацию против УГМК, чтобы ни с кем не делиться

Известный художник Михаил Сажаев снова буянит. К своему 70-летию он решил издать 600-страничный подарочный каталог своих работ. За спонсированием своей задумки Сажаев, человек хоть и сам не бедный, но все же обратился к руководству УГМК и даже получил принципиальное согласие. После того, как были подготовлены все необходимые документы и макеты, движение по проекту вдруг встало на паузу и затянулось вот уже на третий месяц. У Сажаева, судачат его подельники, уже истерика, он готов отказаться от издания каталога и никого не хочет видеть и слышать, а УГМК называет своими врагами. Да только в самой УГМК иная версия происходящего: у Сажаева якобы уже купили несколько десятков картин за баснословные деньги и тому просто уже не нужен каталог. Вот, дескать, человек искусства и придумал, как дать «от ворот поворот» всей работавшей на него команде, не поделившись с ней ни единой копейкой.

В Свердловской области началась массовая незаконная вырубка лесов

Свердловские мэры активно обсуждают слух о якобы разворачивающейся в регионе в промышленных масштабах незаконной вырубке федеральных лесов. По имеющейся у них неофициальной информации, под корень вырубаются даже молодые леса, вокруг городов остаются огромные пустоши. Главы городов не могут выяснить, кто дал санкцию на такие работы, так не имеют право задавать ведущим их предпринимателям вопросы.

Слухи Челябинской области

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Юревича сделают главарем ОПС?

Говорят, что такое большое количество возможных фигурантов в уголовных делах экс-губернатора Михаила Юревича не связано с тем, что бывший глава региона под эти дела не попадет. Сплетники уверяют, что силовики не отказались от идеи о статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества), чтобы во главе сообщества поставить Юревича. А все, кто сейчас пойдет под уголовки, окажутся его подручными. Впрочем, и версия того, что «воровали при Юревиче много, а теперь просто указывают на него», тоже имеет место быть.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский отчитал министра за санкции…

Болтают, что на аппаратном совещании у губернатора Бориса Дубровского в очередной раз попал под раздачу министр экономического развития региона Сергей Смольников. Министерство подготовило прогноз на тему влияния санкций на предприятия региона. По словам Смольникова выходило, что опасаться нечего, прогнозы радужные. Говорят, Дубровский тут же стал считать сам, с ходу называя цифры и показатели. Губернатор так отчитывал Смольникова за явную некомпетентность министра, что тот сидел весь красный, как рак. Присутствующих это не удивило, «втыки» экономическому блоку стали традицией аппаратных совещаний.

…а мэра — за галстук

Борис Дубровский стал шпынять подчиненных и за внешний вид. Так, к примеру, досталось мэру Златоуста Вячеславу Жилину. Губернатор проводил из Челябинска селекторное совещание по видеосвязи с муниципалитетами. Неудовольствие Бориса Дубровского вызвал Вячеслав Жилин, точнее его вид. Глава Златоуста появился в кадре без галстука. За это и получил нагоняй. Уже стали шутить, что Жилин отныне даже спать будет в галстуке, чтобы не попасть впросак.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мандат Ямпольской заберет глава района

Кто-то пустил слух, что депутат Госдумы Елена Ямпольская, избравшаяся как лидер партийного списка Южного Урала и Зауралья, перейдет на работу в новый состав правительства. Якобы ей уже готово место в одном из ведомств, к примеру, в министерстве культуры. Если такое произойдет, то освободится мандат. А следующее место в списке, после Василия Шишкоедова и Дмитрия Вяткина, у спикера Курчатовского райсовета Вячеслава Ершова, который может сделать головокружительный скачок в карьере.

У Барановского нашли «скелеты в шкафу»

Говорят, за заместителя начальника ГУ лесами региона Александра Барановского, чтобы тот стал руководителем ведомства, хлопочут представители одной из силовых структур. Якобы с Барановским большая дружба, так как тот обеспечивает им комфортную охоту. Другие силовики говорят, что замначальника уже и так в свое время чудом избежал уголовного дела. Уже были готовы все бумаги, связанные с его явно коммерческими интересами в период работы в областном госучреждении, но в последний момент кто-то из покровителей не дал хода делу. «Не факт, что сейчас Барановскому не прилетит за новые дела, и в правительстве это знают», — говорят источники.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чернятьев ушел в отпуск

Все обратили внимание на то, что во время визита в Челябинск Ильи Лазутова, замруководителя СКР Александра Бастрыкина, начальник следственного управления региона Денис Чернятьев ушел в отпуск. Одни говорят, что так задумано. Если кто-то из подчиненных решит пожаловаться на него высокому начальству, то он как бы демонстрирует, что не собирается оказывать давление. Другие говорят, при визите генерала надо все бросать и появляться на рабочем месте. В итоге так никто и не смог озвучить внятной причины отсутствия Чернятьева. «А может, в Москве сидит, там его перевод в Тюмень согласовывают», — судачат сплетники.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рыжий хотел попиариться на «Конасе»

Скандально известный руководитель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий пытался попиариться на голодовке тренеров споршколы по каратэ «Конас» против увольнения директора Олега Строгонова. Областные и городские власти совместно с федеральным руководством нашли компромисс и в четверг договорились с тренерами о прекращении акции. Но на следующий день, в пятницу, после общения голодающих с Денисом Рыжим, голодовку решили продолжить.

Говорят, во вторник должен приехать руководитель федерального исполкома «Народного фронта» Алексей Анисимов. И Рыжий якобы уговорил тренеров еще несколько дней поголодать. Чтобы привезти своего шефа в спортшколу и продемонстрировать, как он борется за права людей. Однако Анисимову доложили об интриге, и он отменил поездку в регион, пока стороны не найдут компромисс. А поступок Рыжего взяли на заметку.

Молодые депутаты обиделись на Малеева

В Челябинске незамеченным для СМИ прошло выездное заседание федерального Собрания молодых депутатов. Мероприятие было так организовано, что более 300 челябинских молодых парламентариев даже не знали о его проведении. Депутаты недоумевают, почему их не известили, и жалуются на организатора, Евгения Малеева. Старшие товарищи тоже указали ему на слабую организацию процесса.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинского депутата с золотыми каблуками отправил в отставку муж…

Депутата гордумы Челябинска Марину Карелину, прославившуюся золотыми каблуками, заставил сложить полномочия ее муж, бизнесмен Александр Карелин. Как говорят в окружении семьи, в последнее время женщина стала слишком много времени уделять своему проекту — женскому футбольному клубу «ФИФА74» (с ударением на первый слог). Она даже назвала так же паб в принадлежащем семье бизнес-отеле «Парк сити». Проблема в том, что команда проводит четыре тренировки в неделю, после них частенько женщины общаются и засиживаются допоздна, да еще и выезжают на товарищеские матчи в Уфу.

Поговаривают, что Александр Карелин недоволен, что супруга почти не занимается управлением в «Парк сити», а много времени тратит на футбол и общение с подругами. И решил, что теперь должна больше времени уделять семье. Именно по его требованию якобы Марина Карелина должна оставить не только депутатский мандат, но и футбольный проект. Чтобы она развеялась, супруг отправил ее с детьми в Таиланд.

…замену ей искать не будут

В совете депутатов Центрального района Челябинска, откуда Марина Карелина была делегирована в гордуму, все спокойно. Никакой борьбы за то, чтобы попасть в думу вместо Карелиной, не наблюдается. Все настолько стабильно, что даже решение вопроса отложили на неопределенное время. Пока не найдется желающий получить мандат в гордуме.

Фото: Евгений Архипов © URA.RU

Депутаты готовы подать в отставку, чтобы не сдавать декларации

В Чебаркульском районе несколько депутатов хотят сложить полномочия. Причина в том, что они не хотят сдавать декларации. Из-за ошибок в сведениях о доходах и имуществе за прошлый год местная прокуратура уже отправила в отставку вице-мэра Виктора Малеванного, подавала в суд на спикера горсобрания Чебаркуля Сергея Старостина. Депутаты не хотят показывать, кто и что приобрел в прошлом году, сколько реально заработал. А за недостоверные сведения им грозит лишение мандатов. Вот они и решили не дожидаться реакции прокуратуры.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заявление Шаталовой застало всех врасплох

В правительстве области идут консультации по поиску кандидатов на пост главы Троицкого района. Говорят, заявление Людмилы Шаталовой об отставке «по личным мотивам» стало настолько неожиданным, что ее попросили еще чуть-чуть поработать, чтобы найти хотя бы временного руководителя. Поэтому не стали проводить внеочередную сессию, отложив ее до мая. Шаталова, говорят в резиденции, уже давно уладила все конфликты, ситуация в районе стабилизировалась. Так что никто не ожидал от нее такого подвоха, и решения по ее замене пока нет.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До Лазутина добежали гонцы от Васькова…

До заместителя Александра Бастрыкина Ильи Лазутина, проводившего прием в Челябинске, добежали защитники мэра Миасса Геннадия Васькова. С заявлениями на спикера горсобрания Евгения Степовика, бывшего сити-менеджера Станислава Третьякова, депутата Павла Логинова и еще на нескольких народных избранников. Мол, «нехорошие люди делают все, чтобы очернить светлое имя мэра Миасса». А заодно решили пожаловаться на силовиков, которые не дают местным чиновникам и самому Васькову, спокойно жить. В следственном управлении только улыбнулись. Расследование коррупционных дел в мэрии Миасса находится на самом высоком контроле. По слухам, визит в Челябинск организовал управляющий делами миасской администрации Николай Беляев, в свое время закидавший подобными заявлениями прокуратуру и не получивший ответа. Васькова уже предупредили — мол, если что, то «ничего не знал».

…а остальные жаловались на мэров

Были у Ильи Лазутина и гонцы из других муниципалитетов. Но с ними, в отличие от миассцев, все было с точностью до наоборот. Ходоки жаловались на своих глав, а не пытались их защищать. Так, по слухам, до московского генерала добралась делегация из Аргаяшского района, с бумагами на главу Исрафиля Валишина. Привезли акты ревизорских проверок, письма от жителей. Собрали все, что накопилось за последние десять лет.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Союз журналистов на распутье

В связи с трагической кончиной председателя областного союза журналистов Ольги Давиденко встал вопрос о новом руководителе профессионального медиасообщества Южного Урала. Все сходятся во мнении, что Давиденко подняла очень высокую планку, наладив хорошие связи с Москвой и с районными СМИ. В первую очередь, у председателя должно быть достаточно свободного времени, чтобы заниматься делами союза всерьез, а не делать это впопыхах. Но над этими вопросами будут думать позже, когда назначат дату внеочередной конференции.

Слухи Тюменской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У Белявского отобрали полномочия

По слухам, руководитель медиаблока правительства Тюменской области Павел Белявский лишился ключевых полномочий. Злые языки шепчут, что чиновник более не курирует дополнительное образование, и этот функционал передали в департамент физической культуры и спорта. Ведомство, к слову, уже успело получить обновленное название. «В среду на совещании Грамотин (Дмитрий Грамотин, руководитель депспорта — ред.) уже выступал в новой должности. Отвечал за те вопросы, которые еще вчера были у Белявского. При всем уважении, Павел Викторович эту схватку проиграл», — со злорадством рассказывает один из слухмейкеров, напоминающий, что из-за агрессивного стиля работы, врагов у Белявского более, чем достаточно.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Аносов поставил коллег в тупик

Если верить слухам, руководители Тюменской областной Думы и регионального отделения «Единой России» всерьез озадачены вопросом с депутатом-бунтарем Алексеем Аносовым, который продолжает требовать назначения ему зарплаты. Основной риск — переход исключенного из числа единороссов депутата в оппозиционные партии. «Главный вопрос — как повлиять на Аносова, не давая ему при этом денег. Пока идей никаких нет. Ни в области, ни в автономных округах. Так что спектакль, видимо, будет продолжаться», — сплетничают в политтусовке Тюмени.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Рядовые «фронтовики» возмущены амбициями Соловьева, Пересторонина и Семеняко

Говорят, что «фронтовики» в низовых отделениях тюменского ОНФ обескуражены информацией о возможном выдвижении кандидатами в гордуму Сергея Соловьева, Александра Пересторонина и Евгения Семеняко. Якобы у всех трех кандидатов в бэкграунде есть неприятные моменты. У одних — судимость за присвоения чужого имущества, у других — махинации с налогами, у третьих — якобы участие в коррупционной истории. «Кандидатуры с рядовыми фронтовиками не обсуждались, все переговоры шли кулуарно в Москве, хотя выборы муниципальные. Неужели во всей области у ОНФ не нашлось других кандидатов?», — шепчутся слухачи.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Селезнева избавилась от костюма медведя

Сплетники шепчутся, что депутат гордумы Альбина Селезнева избавилась от костюма белого медведя, который прославил тюменку на весь Рунет. Якобы наряд, принадлежащий одному из тюменских ДК, долгое время хранился у Селезневой дома, и она рассчитывала его использовать вновь. «Теперь костюм решили выбросить. Со временем он прилично истрепался», — поговаривают в кругу местных единороссов.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

За «наездом» на Центральный рынок увидели Пискайкина

Выявленные во время массовых проверок пожарной безопасности после трагедии в Кемерово серьезные нарушения на легендарном Центральном рынке Тюмени слухачи сочли началом открытой фазы борьбы за этот актив. «Давно уже стало секретом Полишинеля, что этот рынок, несмотря на свой муниципальный статус, много лет находится в сфере интересов и под контролем известного тюменского депутата-бизнесмена Александра Пискайкина, — говорят злопыхатели. — Сам же рынок, включенный в план приватизации на 2018 год, является лакомым кусочком собственности для многих группировок еще с советских времен».

Сплетники полагают, что теперь у конкурентов Пискайкина появился серьезный козырь в борьбе за этот актив, ведь старая команда с поставленными задачами не справилась.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменских бизнесменов отодвинули от набережной

В Тюмени назревает скандал среди бизнесменов, занимающихся малыми формами организации общественного питания и уличной торговлей готовыми блюдами и напитками. По слухам, их точки последние несколько месяцев планомерно отодвигали от набережной, сносили под видом реконструкции в том районе остановочные комплексы с работающими там кофейнями. Чинили другие бюрократические препятствия. Как рассказывают слухачи, делается это якобы потому, что всю торговлю на тюменской набережной подмял под себя высокопоставленный областной чиновник, отвечающий за развитие потребительского рынка и туризма в области и пришедший на госслужбу из ресторанного бизнеса.

«Быть у воды и не напиться?» — понятливо кивают наблюдатели. Но говорят, что вынужденные свернуть бизнес на набережной предприниматели готовят информацию в антикоррупционные организации.

Москва заставила тюменских коммунистов заняться делом…

Тюменским коммунистам, по слухам, спешно пришлось проводить праймериз по выборам в гордуму в пятницу, 13-го. Слухачи уверяют, что собрание было закрытым и было назначено экстренно по требованию Москвы. «Федералы потребовали предоставить им, наконец, списки, — уверяют слухачи. — И секретарю обкома Тамаре Казанцевой пришлось срочно созывать народ. Многие думали, что вторая строчка будет у действующего депутата Александра Чепика — это заслуженно и логично. Но Казанцева продавила туда Сергея Пыхалова, помощника депутата облдумы. Хотя до этого на выборах в одном из районов он уже насмешил всех, набрав целых два голоса».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

…, а власть в тюменском КПРФ станет наследственной

Сплетники поговаривают, что отсутствие в списках КПРФ на выборы в Гордуму действующих депутатов имеет довольно логичное объяснение. «Все просто, — уверяют слухачи. — Лидер коммунистов Тамара Казанцева отодвигает подальше всех партийцев, имеющих хоть какой-то вес и собственных сторонников. Она якобы рассчитывает, что все же сумеет переизбраться на новый срок 30 июня и будет у руля еще на несколько лет, причем сильных противников у нее уже не останется. А за это время подрастет ее внучка — и будет кому передать руководство обкомом».

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Рябцева заподозрили в связи с чиновниками

Говорят, бурная деятельность по дискредитации лидера КПРФ Тамары Казанцевой, которую развил местный общественник Юрий Рябцев, уже вызвала определенные подозрения в околополитических кругах. «Рябцев написал на Казанцеву заявление в комиссию по этике Областной думы, причем случилось это после того, как „красная леди“ публично обвинила чиновников в фальсификации выборов, — припоминают слухачи. — Учитывая, что сам Рябцев является одним из кандидатов на пост омбудсмена, вся эта ситуация похожа на заигрывания общественника с областными чиновниками».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тобольскому градоначальнику не дали спокойно отдохнуть

По Тобольску гуляют слухи, что у главы города в этот раз отпуск не задался. «Владимир Мазур, получив после удачно прошедших выборов сразу три премии, с понедельника ушел отдыхать и набираться сил перед грядущей серьезной работой во время паводка, — судачат сплетники. — Но что-то пошло не так. Среди недели отпуск пришлось прервать и ехать в Тюмень». Злопыхатели уверяют, что Мазура срочно вызвал к себе губернатор. «В администрации гадают, что произошло, и ждут, в каком настроении Мазур выйдет на работу», — уверяют слухачи.

Жителям Тобольска не понравился Як

Тоболяки, по слухам, в недоумении: близится День Победы, а практически посреди города около здания ДОСААФ в ужасающем состоянии стоит муляж старого Як-52. «Люди надеялись, что хоть к 9 мая памятник приведут в порядок, — шепчутся слухачи. — Но видимо, самолет будут закрывать плакатами и щитами, потому что иначе это просто позор. Неужели у ДОСААФ нет возможности привести это безобразие в порядок?».

Слухи ХМАО

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль предложил губернатору ХМАО высокий пост в правительстве РФ

В окружении губернатора ХМАО Натальи Комаровой шепчутся, что в Кремле высоко оценили работу главы региона и предложили ей должность в правительстве РФ. По мнению слухмейкеров, Наталья Комарова отказалась от заманчивого предложения, пообещав обдумать его по завершении губернаторского срока. «Не просто так Комарова была единственным губернатором, которого включили в состав федеральной делегации страны для поездки в Сирию», — аргументируют сплетники.

Югорский чиновник получил руководящую должность в федеральном министерстве

Как шепчутся бывшие коллеги директора департамента дорожного хозяйства ХМАО Валерия Фомагина, их бывший начальник назначен на пост начальника отдела в Министерстве транспорта РФ. «Фомагин звонил из Москвы и сообщил, что уже обжился в новом кабинете. Голос у него был очень радостный. Видимо, новой работой он доволен», — рассказывают слухмейкеры.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чиновники из ХМАО пытались скупить акции «Русала»

В кулуарах ХМАО обсуждают новые санкции и падение акций «Русала» Олега Дерипаски. По слухам, уже в первый день у некоторых окружных чиновников появилась идея прикупить ценные бумаги, но все потерпели неудачу — в свободном обращении на рынке их не нашлось, а к брокерам госслужащие обращаться не рискнули. «Понятно же, что государство поможет, а значит, акции снова вырастут в цене. Но, видимо, кто-то сообразил это раньше, поэтому акций „Русала“ купить никому не удалось», — сетуют слухачи.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Алекперов помирился с Богдановым

Ходят слухи, что многолетняя вражда между директорами двух крупнейших частных нефтяных компаний России Вагитом Алекперовым и Владимиром Богдановым наконец-то закончилась. Рассказывают, якобы влиятельные нефтяники даже провели несколько встреч, где шла речь о новых совместных проектах. Алекперов работал в структурах «Сургутнефтегаза» до 1985 года, Богданов возглавил эту компанию с 1984-го. Слухи об их взаимной неприязни ходили давно, а вот из-за чего — так никто достоверно и не знает.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Со скандалом вылетевший из КХЛ хоккейный клуб возьмется за футбол

Как сплетничают в Ханты-Мансийске, руководство хоккейного клуба «Югра» планирует создать мини-футбольную команду. По версии слухмейкеров, основным упором нового спортивного проекта будет работа с детьми и молодежью. «Они хотят собрать несколько молодежных составов с прицелом на создание профессионального футбольного клуба под брендом «Мамонты Югры», — предполагают слухачи.

Отставка главы Кедрового напугала югорских мэров

Говорят, отставка «единоросса» Ивана Воронова с поста главы поселения Кедровый стала самым обсуждаемым событием недели в сообществе мэров ХМАО. По слухам, в чатах мессенджеров градоначальники обсуждают, кто может стать следующим. «Мэры восприняли это как сигнал — если посмотреть, по таким основаниям, как Воронова, можно каждого второго уволить. Ладно бы он, например, на работе не появлялся — но его ведь убрали за неисполнение полномочий, грубо говоря, за нечищеные дороги. А это почти везде», — шепчутся слухмейкеры.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Совесть» хотят натравить на коммунистов Нижневартовска

Говорят, якобы первый секретарь окружкома КПРФ в Югре Алексей Савинцев решил перейти к активным действиям в противостоянии с коммунистами из Нижневартовска и Нижневартовского района, которые требуют отставки Савинцева. По слухам, лидер КПРФ ХМАО потребовал от организации «Совесть» (получила контроль над отделением КПРФ в Сургуте) разобраться с его оппонентами с помощью силовых методов. Говорят, в «Совести», несмотря на всю свою репутацию, пока что отказали Савинцеву.

«Кошмар югорского бизнеса» уже проверяла Москва — налоговую спасли штрафы

Говорят, якобы ФНС Югры уже не раз проверяли специалисты федерального ведомства, куда приходят сотни обращений от местных предпринимателей. По слухам, сотрудники фискальной организации нарушения находили, но закрывали на них глаза, поскольку по показателям югорские налоговики одни из лидеров в России. «Проверками и штрафами задушили весь бизнес, компания банкротятся и сбегают — но по показателям все отлично. И как найти управу?» — возмущаются сплетники.

В Югре скрываются масштабы эпидемии

В кулуарах обсуждают вторую волну эпидемии гриппа и ОРВИ, которая накрыла ХМАО пару недель назад. Говорят, якобы медики получили указание скрывать реальные цифры количества заболевших. По слухам, в здравоохранении округа не ожидали такого резкого роста числа зараженных и теперь не знают, как с этим справляться. «В больницах люди уже в коридорах лежат, но по официальной статистике — эпидпорог превышен незначительно. Что-то здесь не так», — шепчутся слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Активисты скандальной акции не знают, что делать с мэром Сургута

Рассказывают, якобы инициаторы скандальной сургутской акции «Какой мэр — такие дороги» собираются снова организовать раздачу наклеек. По слухам, активисты недовольны качеством ремонта городских дорог, поэтому и намерены снова привлечь внимание общественности к предстоящей ремонтной кампании. Говорят, парней смущает только постановка вопроса, кого стоит винить в ямах и колдобинах. «Вадим Шувалов только недавно мэром стал. Возможно, это какие-то недоработки прежней администрации, но не писать же „какой экс-мэр — такие дороги“. А Шувалова тоже обвинять пока рано», — смеются слухачи.

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сети появилась звукозапись, дискредитирующая работу мирового судьи из ХМАО

Как шепчутся в судейских кругах ХМАО, в открытом доступе появилась запись разговора судьи с обвиняемым, где слуга Фемиды якобы требует с неизвестного ответчика добровольно согласиться с приговором, а в обратном случае угрожает более страшным наказанием. По мнению слухмейкеров, на звукозаписи голос мирового судьи из Белоярского района. «Если эта запись не является подделкой и дойдет до Ханты-Мансийска, карьера судьи закончится», — судачат сплетники.

Сотрудник Бюро судмедэкспертизы ХМАО сбежал от следователей

Говорят, якобы заведующий отделением судмедэкспертизы в Ханты-Мансийске Алексей Алеев скрывается от следователей. По версии слухачей, силовики заинтересовались деятельностью работника Бюро судмедэкспертизы на фоне громкого коррупционного скандала и задержания двух заместителей начальника ведомства. «Силовики хотят вызвать Алеева на допрос, по поводу похоронного бизнеса, оформленного на его родственников, но никак не могут вручить Алееву повестку. Телефон он не берет, на работе и дома не появляется», — обсуждают слухачи.

Слухи ЯНАО

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновники в приватных чатах обсуждают карьеру Кобылкина

Чиновники правительства округа и муниципалитетов сегодня активно пересылали друг другу через ссылки на приложения, прокси-серверы и ПО, которое позволит продолжить пользоваться полюбившимся мессенджером. Никто не хочет отказываться от Telegram. Но от полезного дела их смог отвлечь только очередной вброс о назначении Дмитрия Кобылкина премьер-министром после инаугурации вновь избранного президента Путина. В пятницу, 13-го, новость активно рассылалась в анонимных каналах и приватных чатах ямальской элиты. Градус пятничного настроения муниципальным и окружным служащим подняло осмысление своей дальнейшей судьбы при условии, что информационный вброс имеет под собой реальную почву.

Олег Ситников готовит новое наступление и восстанавливает переправу

Говорят, что история со вскрытием заказчика информационных атак на губернатор Дмитрия Кобылкина разозлила бизнесмена Олега Ситникова. Ведь факты подтвердились. За множеством порочащих материалов стоял именно он. Но сдаваться глава «Роснефтегаза» не собирается. Слухачи утверждают, что он даже приемы менять не думает. И скоро соцсети заполонят новые статьи и видеоролики о бесчинствах ямальской власти.

Параллельно Олег Ситников предпринимает меры, чтобы вернуть к жизни свою понтонную переправу через реку Пур. Инсайдеры рассказывают, что пока на берегу реки идет техобслуживание понтонов, бизнесмен пытается договориться с некоторыми госструктурами, чтобы снять ограничения и запреты и чтобы переправу снова не приехали разбирать судебные приставы. По слухам, на днях в Салехард даже прилетел один из юристов компании и привез солидную пачку российских рублей, чтобы повысить лояльность некоторых структур. Однако об этих встречах и переговорах уже знают в местном ФСБ. Ждем посадок.

Ямальский депутат вышел из изолятора и собирается сдать мандат

Депутат тазовской думы Масир Исмаилов скоро должен досрочно сдать мандат. Говорят, что официальной причиной назовут проблемы со здоровьем. Инсайдеры даже шутят, что Исмаилов, по всей видимости, простыл, пока сидел в следственном изоляторе. Депутат, напомним, является директором одного из муниципальных предприятий Тазовского. Его подозревают в махинациях на крупную сумму и выводе бюджетных средств. Недавно он был выпущен из следственного изолятора под подписку о невыезде. И пока он на свободе, коллеги заставляют его сдать депутатский мандат добровольно.

Собеседники в силовых структурах добавляют, что расследование тянется к завершению и скоро дело передадут в суд. Шансов на оправдательный приговор у Исмаилова практически нет. Доказательств хватит, чтобы упрятать его в тюрьму. Тем более что его подельник уже давно во всем сознался и активно сотрудничает со следствием.

Экс-силовика Виталия Бучкова в Депстрое не ждут

Недавнее появление бывшего начальника штаба ямальского УМВД Виталия Бучкова в числе победителей кадрового конкурса удивило многих ямальских чиновников. Все знали, что его имя всплывет на одной из важных должностей во властных структурах, но о том, что это будет пост замдиректора департамента строительства, никто даже не предполагал. Слухачи говорят, что весь этот переход был покрыт тайной и информация о скором появлении Бучкова не выходила за пределы кабинетов высших начальников.

Впрочем, инсайдеры подмечают, что и до сих пор до конца ситуация не ясна. Некоторые собеседники полагают, что конкурс на вакантную должность в департаменте — это лишь запасной вариант. В коридорах власти поговаривают, что бывшего полицейского ждали на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей. Процесс согласования с федеральным бизнес-омбудсменом начинался, но итог его пока неизвестен. Возможно, Бучков страхуется, и если кандидата в омбудсмены не согласуют в Москве, то он все-таки согласится на пост в Депстрое.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямальский военком Чачков стал нерукопожатым

Планируемое торжество по случаю столетия военных комиссариатов России в ЯНАО не состоится. Точнее, официальная часть пройдет, как задумывали, а последующее приватное застолье отменилось из-за отказа высоких чиновников разделить эту радость с Василием Чачковым. После скандала с обысками в окружном военкомате и возможных последствий расследования деятельности окружного военкома Чачкова, приглашенные ранее высокопоставленные официальные лица отказались присутствовать на празднике.

Говорят, что в округе понимают: несмотря на активное лоббирование в Штабе военного округа Чачкова его позиции слабы. ВСК так просто не отступится, и дальнейшая судьба военкома под большим вопросом. Тем не менее, бюджет на праздник будет освоен. Василий Чачков пригласил военкомов муниципалитетов отпраздновать столетний юбилей и заодно, под бокальчик, уговорить своих подчиненных менее активно сотрудничать со следствием.

«Соколов Жириновского» расколол вакантный пост

В рядах либерал-демократов Ноябрьска разгорается внутрипартийный конфликт. В борьбу за пост городского координатора вступили два клана. С одной стороны — подавляющее большинство партийцев, которые придерживаются основной партийной линии и в любом случае будут поддерживать позицию регионального координатора и партийной верхушки.

Противостоит им известный партиец, местный бизнесмен Владимир Маслов. На его стороне часть партийцев из «старой гвардии». Они планируют усадить на вакантный пост своего человека, чтобы лоббировать в партии свои интересы и представления о партийной деятельности.

Слухачи подмечают, что шансов у Маслова почти нет. Его сторонников в партии почти не осталось. Кто-то ушел из партийной жизни, другие вовсе дано покинули Ямал, третьим просто неинтересна вся эта внутренняя возня. Подмечают, что и сам Маслов на победу не рассчитывает. Просто ему стало неинтересно заниматься повседневными делами и скучать на заседаниях гордумы. И вся это деятельность, чтобы «размять кости».

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В городской администрации Ноябрьска не могут найти желающих работать

Мэрия Ноябрьска испытывает дикий дефицит кадров. Некоторые подразделения работают уже многие месяцы под руководством временно исполняющих обязанности. Особо нежелательными местами работы среди чиновников считаются управления общей политики и городского хозяйства. И то, и другое подразделения муниципалитета — особо ответственные в жизнеобеспечении проблемного города. И желающих закончить свою карьеру муниципальных служащих на этих расстрельных постах не находится.

Оппозиция Ноябрьска взбодрилась, но работники медиацеха грустят

Слухи о предстоящем уходе главного идеолога муниципалитета радуют несистемную оппозицию Ноябрьска. Но есть и такие, кто опасается любых перемен, по принципу: дальше — только хуже. Например, некоторые журналисты муниципальных СМИ опечалены. В медиакурилках с ужасом вспоминают предшественников Алексея Ардышева и жесткий контроль с их стороны. Судачат, что если придут на место куратора по идеологии такие же, как были при мэре Жанне Белоцкой, придется точно менять работу. Возвращаться к шести-восьми вычиткам и правкам готовых к печати выпусков больше никто не хочет.

Слухи Пермского края

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решетников готов отчитаться

По слухам, губернатор Пермского края Максим Решетников дал своей команде задание готовить пресс-конференцию. Последний раз глава региона встречался с журналистами в декабре и фактически до сих пор не подвел итоги первого года работы. Скорее всего, пресс-конференция пройдет в конце апреля.

Примечательно, что Решетников еще и готовится к визиту в Заксобрание — в мае губернатор намерен встретиться с депутатами на пленарном заседании. И многие гадают, почему же глава региона решил отчитаться за первый год именно сейчас.

Пучко подставили силовики

Слухачи недоумевают по поводу информации о якобы назначении нового руководителя администрации губернатора. В СМИ даже просочилась информация, что должность получит Дмитрий Пучко — директор территориального департамента администрации. Но тут же последовали опровержения со стороны чиновников.

Как говорят, история родилась с подачи силовиков. Дело в том, что правоохранители получили некий запрос на Пучко и через своих осведомителей распространили информацию о его скором назначении. А в действительности, как оказалось, Пучко просто решили вручить благодарность за активную работу на президентских выборах.

В итоге информация о назначении всех очень напрягла и не только в Перми. Открытым остается вопрос, случайно или же намеренно силовики ввели всех в заблуждение.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Минстрой РФ заинтересовался пермским правительством

Слухачи доносят, что Министерство строительства и ЖКХ РФ стало собирать информацию о решении проблем обманутых дольщиков и конфликте с девелоперами в Пермском крае. Говорят, федеральные власти с удивлением обнаружили, что в пермском минстрое просто нет специалистов.

Действительно, вице-премьер и министр Михаил Сюткин — экономист. Его заместитель Игорь Ведерников занимался строительством, но технической инфраструктуры «Ростелекома». Другой замминистра Михаил Берников — аппаратчик из Орла, был сити-менеджером. Еще один заместитель Фаина Минх всегда занималась ЖКХ. А замминистра Константин Захаров вообще известен как политтехнолог.

Впрочем, Минстрой РФ еще больше удивится, когда наведет справки о Региональной службе по тарифам (РСТ), которой передали все полномочия в ЖКХ.

У единороссов нет денег на выборы

По информации слухачей, выборы в земское собрание Красновишерского района могут оказаться под угрозой. Угроза состоит в том, что ни у администрации района, ни у местного отделения «Единой России» нет источников финансирования избирательной кампании своих кандидатов.

Общее недовольство местной властью и тяжелое социально-экономическое положение района уже давно породили оппозиционные настроения жителей территории. Из-за того, что «партия власти» не в состоянии удержать ситуацию по избирательным округам, возникает угроза проникновения в Земское собрание криминальных элементов и заезжих «гастролеров», которые за относительно небольшие финансовые средства могут «захватить» парламент. А ведь через год предстоит наначение главы района, которого будет утверждать как раз Земское собрание.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Дьяков отдыхал, пока Березники погружались во тьму

В Березниках 6 апреля произошла серьезная авария, которая повлекла отключение электроэнергии. На несколько часов город остался без света. У многих жителей от скачков напряжения погорела бытовая техника. Пострадала и Краевая больница, лишившаяся более 60 единиц техники. Неисправен оказался даже лифт, установленный всего две недели назад.

Как говорят, электрический «коллапс» очень взволновал жителей, но глава города Сергей Дьяков подключился к проблеме далеко не сразу. По слухам, мэр в тот вечер отдыхал в ресторане «Парадиз» — праздновал 100-летие военного комиссариата региона. Сразу подключиться к решению проблемы градоначальник не смог.

Ротация силовиков станет формальностью

На этой неделе активно обсуждается, что помимо руководства региональных управлений МВД и Следственного комитета сменится и прокурор Пермского края — якобы Вадим Антипов скоро переведется в Нижегородскую область, а на его место прибудет новый «варяг».

Слухачи в погонах судачат, что все эти отставки могут быть полезны простым жителям, которых пермская полиция и следователи благополучно «отфутболивают» ради позитивной статистики. А вот на расклад политических сил замены вряд ли повлияют. Как говорят, за последние три года ситуация в Пермском крае привела к тому, что реально всех силовиков курируют спецслужбы. И якобы с ними-то у политической элиты контакта как не было, так и нет — при желании могут нанести очередной удар.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Матвеев и его соратница идут на серьезный конфликт

Слухачи рассуждают, что СМИ не раскрыли суть выступления в Instagram министра здравоохранения Дмитрия Матвеева. Он в соцсети рассказал, что посетил медсанчасть №9, где приемное отделение напоминает «декорации для фильма ужасов». Сейчас планируется привести в порядок одно из крупнейших медучреждений.

Важно понимать, что с конца марта МСЧ №9 возглавляет Елена Утемова — ближайшая соратница Матвеева, которая руководила минздравом Кировской области. Медсанчасть действительно находится в ужасающем состоянии, хотя осваивает огромные объемы бюджетных средств. И в ближайшее время денег будет еще больше — и на ремонты, и на оборудование. Шептуны уверены, что Утемова пришла с задачей перераспределить финансовые потоки.

Но мало кто в курсе, что МСЧ №9 по-прежнему осваивает деньги по схемам, сложившимся в период правления главного врача Михаила Падруля (2001—2011 годы), нынешнего проректора медуниверситета. И бизнес-структуры, которые работают с медсанчастью, явно не готовы к переделу в исполнении нового главврача.

Многие сомневаются, что пожар в МСЧ №9, случившийся в ночь на 31 марта (через 10 дней после назначения Утемовой) — случайность. Ведь и у предыдущего главврача Евгения Камкина постоянно возникали проблемы — от видео с пьяными медсестрами до жалоб сотрудников губернатору.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

У Скриванова появилось свободное время

Наблюдатели обратили внимание, что депутат Госдумы Дмитрий Скриванов активизировался в социальных сетях. Парламентарий порой в Facebook комментирует даже проходные публикации пятидневной давности.

С чем связана активность — непонятно. Слухачи уверены, что у Скриванова в Пермском крае уже никаких интересов нет ввиду невозможности их реализовать. Возможно, у депутата просто стало больше свободного времени. Многие считают, что ради интереса народный избранник теперь займется активным взысканием денег, которые одалживал оппозиционерам. Ведь недавний «пул» Скриванова в том же Заксобрании чувствует себя абсолютно свободно и никакой пользы депутату не приносит.

«Уралкалий» напряжен из-за медицины

Сплетники доносят, что «Уралкалий» остался недоволен появлением в Березниках новой Краевой больницы, которую образовали несколько медучреждений. Во-первых, налицо оптимизация на проблемной территории. Во-вторых, руководство больницы пересматривает подходы в закупках медикаментов и расходных материалов. Судачат, что уже сейчас больница испытывает дефицит бинтов.

Слухмейкеры сообщают, что оптимизация медицины волнует «Уралкалий» по той простой причине, что компания старается избежать любых социальных волнений — в городе, знаменитом провалами грунта, любой конфликт чреват нападками на калийщиков. А другой момент — «Уралкалий» не препятствовал реорганизации больниц, самоустранился от процесса, и в итоге сейчас не в силах контролировать передел в медицине.

Полиция ищет мошенников в больницах

Слухачи утверждают, что пермская полиция расследует сразу ряд уголовных дел, связанных с проведением диспансеризации населения в 2016—2017 годах. Дело в том, что силовикам поступили заявления о многочисленных фальсификациях в поликлиниках.

Говорят, вскрылись факты, когда за пациентов заполняли все бумаги, подделывали подписи. Таким образом, гражданин не был на диспансеризации, но поликлиника получила оплату.

По разговорам, силовики уже получили объяснения от кого-то из врачей, что поликлиники всегда действовали исключительно по инструкции министерства здравоохранения Пермского края.

«Фронтовик» занялся вербовкой главврачей

По слухам, директор «Системы медицинского консалтинга» Алексей Мельников, который является членом регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), в последнее время активно ездит по больницам Пермского края. Формально бизнесмен выполняет общественные поручения и проверяет медучреждения, но всем хорошо известно, что его фирма специализируется на аутсорсинге — оказывает больницам бухгалтерские услуги.

Поговаривают, многие главврачи сегодня опасаются отказываться от услуг фирмы по той простой причине, что «фронтовик» приходится сыном директору территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Татьяне Мельниковой. Слухачи отмечают, что аутсорсинг бухгалтерии каким-то больницам удобен, но далеко не всем выгоден.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Самойлов выгоняет главу района

Ходят слухи, до конца апреля в отставку может уйти глава Мотовилихинского района Перми Валерий Кокшаров. Говорят, чиновнику давно искали замену, но никак эту тему не могли довести до конца. А сейчас глава города Дмитрий Самойлов якобы нашел подходящую кандидатуру.

Судачат, что отставке будет рад вице-премьер Роман Кокшаров — однофамилец чиновника. Ведь главу Мотовилихи нещадно критикуют зимой за гололед, а летом за мусор и разруху. И вице-премьеру негативные упоминания его фамилии якобы надоели.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зам Кокорина недоволен «пиаром» подчиненного

В департаменте промышленности Курганской области начался разлад. Как утверждают сплетники, отношения между руководителем ведомства Александром Константиновым и его заместителем Сергеем Горбачевым стали напряженными. «Константинов считает, что Горбачев не работает, а только „пиарится“. Горбачев, в свою очередь, уверен, что в департаменте работает только он», — судачат в кулуарах. Ранее Константинову уже вменяли «недоступность» и слишком частые командировки в Москву. Пытаясь развеять эти обвинения, чиновник даже пошел на публичную раздачу своих визиток на одном из совещаний с транспортниками.

Навальновцы замаскируются под общественников

Курганские сторонники блогера Навального не смирились с закрытием своего офиса. Экс-руководитель штаба Михаил Кузовков вопреки слухам остался в Кургане и пытается придумать какое-то продолжение своей карьеры. Сплетники уверяют, что навальновцы пару раз собирались на площадке «Коммунистической рабочей партии», но там дали понять, что больше не хотят их видеть. Поговаривают, что один из вариантов Кузовкова — вступить в «Открытую Россию» Ходорковского и создать общественное объединение «Возрождение России». Ну, а пока навальновцы собираются прийти 15 апреля на митинг против строительства мусоросортировки под Курганом. Протест, как-никак.

Мэрия Кургана подарила участок епархии

Курганскую мэрию заподозрили в незаконном дарении земель. Говорят, что земельный участок у набережной реки Тобол, где сейчас строится Свято-Троицкая церковь, выделен епархии бесплатно, без проведения аукциона. «А есть ли законные основания на эту щедрость? — возмущаются злые языки. — Застройщика Богомолова осудили ведь именно за получение земельных участков без аукциона. С тех пор законодательство ужесточили. А если бы был аукцион, вдруг на этом месте евреи бы захотели построить синагогу, еще и денег в бюджет дали бы».

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский активист переключился на Тюмень

Предприниматель и активист-эколог Сергей Завьялов после неудачи в Кургане прибился к тюменской организации ОНФ. Слухмейкеры рассказывают, что он активно пытается влиться в политическую жизнь соседнего региона и вынашивает новые планы по бизнесу. В Кургане Завьялову до сих пор припоминают огромную свалку у комбината «Синтез» и проблемы на предприятиях по вывозу отходов, которые были уличены в нарушениях. «Выдает себя за ярого эколога, а у самого только пиар и выгода на уме», — злословят слухачи.

«Отец» «Курганских прицепов» засучил рукава

На заводе «Курганские прицепы», по слухам, в последнее время плохи дела: предприятие едва держится на плаву, зарплаты урезают и задерживают. Ресторанно-гостиничный комплекс «Паддок», который также принадлежит гендиректору завода Александру Тупицыну, приносил лишь убытки и в итоге закрылся. Злые языки судачат, что всему виной — непомерная расточительность Тупицына, унаследовавшего бизнес от отца. Последний же, как говорят сплетники, лишь недавно с удивлением узнал о печальной судьбе своего детища и сейчас прикладывает все усилия к его спасению.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутату под следствием посулили новый Porsche Cayenne

Слухмейкеры то ли в шутку, то ли всерьез заявляют, что председатель Кетовской районной думы Василий Корепин, который находится под следствием по делу о мошенничестве, в скором времени обзаведется новым элитным автомобилем. Подарок ему преподнесет новый генеральный директор Введенского «Автодорстроя» Руслан Пустозеров — давний друг и сокурсник. Делая такие предположения, сплетники недвусмысленно намекают на историю с акционерным обществом «Автодор «Северо-Запад», с помощью которого тайком закупались иномарки для регионального кабмина. Говорят, что и договоры субподряда дорожное предприятие теперь планирует заключать только с подконтрольным Корепину ООО «Энергосфера». «Нормальных дорог в Кетовском районе нам точно не видать», — мрачно делятся слухачи.

Курганская Росгвардия покрывает разбойника

В ряды курганской Росгвардии затесался «оборотень»: слухачи уверяют, что одного из сотрудников вневедомственной охраны не так давно задержали за серию разбойных нападений на магазины. На след преступника вышел уголовный розыск, по делу уже ведут расследование. Однако, как утверждают сплетники, свою ошибку в Росгвардии признавать не хотят — всячески пытаются засекретить неприятный инцидент, в том числе, уволить нерадивого гвардейца задним числом.

Прислуга Марата Исламова жалуется на крошечную зарплату

Женщины, которые трудятся у вице-спикера Курганской областной Думы Марата Исламова в его резиденции по адресу улица Советская, 85, недовольны своим окладом, уверяют сплетники. В кулуарах некоторые обсуждают, что политик «с миллиардами в карманах» платит домработницам всего по четыре тысячи рублей. Другие, впрочем, посмеиваются: «Четыре тысячи — это в месяц или в день?».

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