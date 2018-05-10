Олимпийский парк в Сочи уходит под воду. Обратный отсчет начался

10:51 10 мая 2018 0

Строители не прислушались к словам ученых об особенностях рельефа прибрежной зоны, а теперь пытаются спасти все, что возвели Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Олимпийский парк в Сочи может уйти под воду. Причины кроются в тревожных изменениях береговой линии, которые начались после масштабной стройки в Имеретинской низменности. Местный исследователь Владимир Потапов сделал вывод, что с каждым годом вода все ближе подбирается к постройкам. Он изучил архивные фото, состояние защитных сооружений на побережье, различные проектные материалы и снял фильм о происходящем.

В своей документальной картине «Трагическая гибель олимпийского пляжа» Потапов привел фото- и видеодоказательства того, что берег низменности деградирует пугающими темпами. В пример исследователь привел фотографии части пляжа напротив олимпийской деревни. Еще в 2014 году ширина этого участка составляла около 30 метров, а длина — 300 метров. Но уже через два года место для отдыха туристов накрыло водой.

На оставшемся кусочке пляжа теперь только огромные валуны, которые должны защищать дамбу от сильных волн. В 2016 году автор снял на видео, что основание защитной конструкции было полностью покрыто галькой. Но уже через полгода она ушла вниз более чем на два метра и обнажила бетонные плиты. Вслед за ней оседает и система из валунов.

Так выглядил один из участков пляжа в 2015 году Фото: скриншот из фильма «Трагическая гибель олимпийского пляжа»

А так он изменился всего за два года Фото: скриншот из фильма «Трагическая гибель олимпийского пляжа»

Вода размывает гальку под ростверком Фото: скриншот из фильма «Трагическая гибель олимпийского пляжа»

Всего за полгода галька ушла вниз на два метра Фото: скриншот из фильма «Трагическая гибель олимпийского пляжа»

«URA.RU» удалось связаться с автором фильма Владимиром Потаповым. Оказалось, что по образованию он военный лётчик, работал пилотом гражданской авиации, воздушным пилотом, в настоящее время юрист. Однако после того, как Владимир Потапов купил жилье в Сочи и стал наблюдать за происходящим на берегу, он вплотную занялся изучением природных явлений. Информацию он черпал у знакомых специалистов, например, океанолога Елены Дзагании, которая всю жизнь работала в берегозащите, и академика РАЕН Владимира Пешкова.

«Раньше берег прирастал со скоростью 0,10 метр в год (1 метр за 10 лет). Сейчас он, наоборот, отступает со средней скоростью один метр в год. Местами скорость достигает 15-20 метров. Пока у берегозащиты есть деньги на отсыпку береговой линии, угроза для олимпийского парка относительная. Но, не дай Бог, случится сильный кризис или война — средств не будет хватать. Тогда олимпийская деревня окажется под водой», — сказал Потапов нашему агентству.

Автор фильма привел фотографии со спутников разных лет, согласно которым береговая линия сейчас сокращается вокруг всего олимпийского парка. Остался еще один целый кусок берега напротив стадиона «Фишт», но и он, по прогнозам исследователя, исчезнет в 2019 году. Дальше деградация пляжа продолжится в сторону Абхазии.

С помощью фотографий со спутника можно пронаблюдать как менялась береговая линия. Снимок 2018 года Фото: скриншот из фильма «Трагическая гибель олимпийского пляжа»

Снимок 2013 года Фото: скриншот из фильма «Трагическая гибель олимпийского пляжа»

Снимок 2005 года Фото: скриншот из фильма «Трагическая гибель олимпийского пляжа»

«Но это только начало всех бед. Затем начнет развиваться аварийная ситуация. Расходы на берегозащиту будут расти по экспоненте. Аварийные ситуации будут накапливаться, как снежный ком», — говорит автор видео. Пляж выполняет функцию защиты берега. Он принимает на себя первый удар штормовой волны, сила удара которой может достигать десятков тонн на квадратный метр поверхности.

Создатель фильма считает, что берег начал деградировать после того, как на побережье был построен морской порт. Дело в том, что пляж «питается» от реки Мзымта. Она каждый год переносит с гор Кавказа на побережье около 30 тысяч кубических метров гальки и песка. По законам природы эта масса распределяется и движется вдоль берега со скоростью 100 метров в год, словно каменная река. Этот процесс называется вдольбереговой поток наносов. А морской порт перегородил собой движение каменного потока. Об этом можно судить по видео — в начале строительства объект был окружен водой, а сейчас там можно гулять пешком.

«Весь выносимый рекой объем гальки распределялся вдольбереговым потоком наносов равномерно по всей длине некогда 7,5 километрового пляжа, чтобы затем сползти в море на отсыпку многочисленных подводных каньонов. Они начинаются у самого уреза воды и уходят на глубину 600—1000 метров. Этот материал не пропадал даром, он делали берег стабильным. Без подпитки на склонах этих каньонов начинаются оползни», — заметил в беседе с «URA.RU» Потапов.

Эта схема описывает как масса гальки и песка распределялась и двигалась вдоль берега Фото: скриншот из фильма «Трагическая гибель олимпийского пляжа»

Так изменились потоки после появления морского порта Фото: скриншот из фильма «Трагическая гибель олимпийского пляжа»

Еще в 2011 году стены морского порта были полностью в воде Фото: скриншот из фильма «Трагическая гибель олимпийского пляжа»

А в 2018 году рядом с ними можно гулять пешком Фото: скриншот из фильма «Трагическая гибель олимпийского пляжа»

Свою лепту в разрушение берега вносит и сама дамба, сообщил «URA.RU» доктор географических наук, академик РАЕН Владимир Пешков. По его словам, на пляже вообще нельзя было ничего строить, так как галька гасит энергию волны, а гладкие бетонные плиты, наоборот, усиливают и придают мощи обратному потоку. Он, в свою очередь, и вымывает гальку.

Под ростверком из-за размыва гальки оказалась полая ниша Фото: скриншот из фильма «Трагическая гибель олимпийского пляжа»

«Я проводил экспертизу проекта этой дамбы для „Олимпстроя“ [госкорпорация, которая управляла олимпийской стройкой] и в заключении на 35 страниц написал, что ее категорически нельзя строить. Однако они обратились в московский университет, где три каких-то профессора подписали, что строить можно. Получилось, что три больше одного и строители приняли заведомо неприемлемое решение».

«Из-за спешки, из-за ошибок исполнителей весь этот район, его экономика и будущее находятся под угрозой. Нужно срочно восстановить природное равновесие, восстановить вдольбереговой поток наносов, — сказал автор видео. — Есть разные варианты решения проблемы — не только снос порта. Можно перемешать необходимое количество гальки при помощи специальных судов».

Оперативно получить комментарий в пресс-службе админстрации Сочи не удалось — в приемной на звонки журналиста не ответили. Госкорпорация «Олимпстрой» была ликвидирована в середине 2014 года. Как писали ранее «Ведомости», закон о ее упразднении был подписан президентом России Владимиром Путиным, 20 марта 2015-го запись об этом была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.