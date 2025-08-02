В Самаре погиб мужчина в результате атаки БПЛА

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В Самаре была атака на промышленную зону
В Самаре была атака на промышленную зону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мужчина погиб в результате вражеской атаки беспилотником. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА», — написал Федорищев в telegram-канале. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

На территории Самарской области продолжает действовать режим воздушной опасности. Кроме того, было атаковано промышленное предприятие в Новокуйбышевске.

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Мужчина погиб в результате вражеской атаки беспилотником. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА», — написал Федорищев в telegram-канале. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. На территории Самарской области продолжает действовать режим воздушной опасности. Кроме того, было атаковано промышленное предприятие в Новокуйбышевске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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