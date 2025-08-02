В Самаре погиб мужчина в результате атаки БПЛА

Мужчина погиб в результате вражеской атаки беспилотником. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА», — написал Федорищев в telegram-канале. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
На территории Самарской области продолжает действовать режим воздушной опасности. Кроме того, было атаковано промышленное предприятие в Новокуйбышевске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.