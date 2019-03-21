Вице-мэры Екатеринбурга закончили работать

Высокинский пока склонен оправдывать безволие подчиненных Фото: Марина Молдавская © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Подчиненные главы Екатеринбурга Александра Высокинского перешли в режим «итальянской забастовки». Если две недели назад это касалось чиновников самых разных рангов, то сейчас основные претензии — к заместителям. Они исполняют свои служебные обязанности формально, что отражается на общей эффективности, а также позициях мэрии в противостоянии с гордумой.

В должности министра Ковальчику было куда комфортнее, чем на посту первого заместителя главы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самая главная, системная претензия у работников мэрии к первому заместителю главы Александру Ковальчику. Формулировка «он входит в курс дела», которую градоначальник использовал на первых порах, сегодня себя изжила, уверены чиновники-исполнители.

«Ковальчик должен был освободить главу от выполнения им рутинных обязанностей. По улицам неубранным ездить, за хозяйством следить, пока тот в отъезде или решает стратегические вопросы — такие, как подготовка к тому же „Екатеринбург-300“. Но он просто сидит в своем кабинете, общается с людьми, но никаких серьезных вопросов не решает», — сокрушается чиновник из ближайшего окружения мэра.

По наблюдениям собеседника агентства, Ковальчик просчитал и освоил важный элемент поведения и «всегда старается уходить с работы чуть позже своего руководителя», кабинет которого расположен напротив его собственного.

Претензии к еще двум заместителям главы были сформулированы в главном кабинете мэрии еще две недели назад, когда город отбивался от претензий к уборке. Вице-мэры по ЖКХ Владимир Гейко и по потребрынку Владимир Боликов вообще не занимались организацией уборки у торговых объектов и контролем вывоза снега из дворов. Оба чиновника работают в мэрии со времен старой команды (сити-менеджера Александра Якоба и «серого кардинала» мэрии Владимира Тунгусова) и, по общему признанию коллег, до сих пор «спасались» лишь тем, что замена им будет найдена только к сентябрю.

Гейко (справа) и Боликову (слева) уже высказаны претензии. Их срок «жизни» — до сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Неожиданным для работников горадминистрации оказалось поведение и другого ключевого заместителя главы — Марины Андрусь, курирующей экономику и финансы. «Было совещание по молодежной политике, и один из депутатов предложил передать эти полномочия в районы. Эта сфера приоритетна для федералов, а ее предлагают слить туда, где ею заниматься никто не будет. И что же Андрусь — в конце речи депутата она сидит и хлопает ему. Это как называется?» — задается риторическим вопросом знакомый чиновник. Факт, что в отдельных вопросах мэрия продолжает противостоять гордуме, сегодня очевиден. А потому, уверен собеседник, поддержка оппонентов по-прежнему воспринимается едва ли не как измена.

С момента своего назначения 10 декабря 2018 года на пост заместителя главы по социальной политике Дмитрий Баранов не удостоил своим визитом ни одного мероприятия из тех, что проводят подконтрольные ему учреждения. Источник из окружения Александра Высокинского заверил, что глава в частных разговорах уже признал, что «отдачи от Баранова не чувствует», и пообещал «простимулировать того к более активному участию даже в процессах».

Претензии к Бирюлину (слева) субъективны, уверены в окружении мэра, тогда как Храмов (справа) ведет себя крайне странно Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Источники в строительном бизнесе жалуются на скорость работы заместителя главы по капстроительству Алексея Бирюлина. Но такую оценку в окружении мэра считают скорее позитивной. «Строители раньше спокойно приходили и согласовывали себе разрешение на стройки доступными им путями, очень все просто для них было. Сейчас блат ушел, поэтому недовольных стало в разы больше», — уточнил инсайдер.

При этом, подтверждает собеседник агентства, есть большая претензия к новому руководителю департамента архитектуры — пришедшему в конце февраля в мэрию бывшему главному инженеру «Синары Девелопмент» Алексею Храмову. «Он хоть бы с людьми начал разговаривать — никому слова еще не сказал, ни в один процесс не вмешался, ничего не обсуждает. Будто тень наняли», — возмущаются чиновники, нуждающиеся в коммуникации с Главархитектуры.

Одного своего заместителя глава Екатеринбурга уже уволил. Правда, не из-за саботажа, в связи с чем, уверены в мэрии, «этот пример никому из сегодняшних саботажников не послужит уроком». К заместителю по внутренней информационной политике Анатолию Гагарину возникли претензии у прокуратуры из-за того, что чиновник, заняв пост, не вышел из состава учредителей ряда коммерческих фирм. 15 марта глава Екатеринбурга объявил Гагарину выговор, а в понедельник, 18 марта, последний сложил с себя полномочия зама.

Сам Александр Высокинский, впрочем, пока проблему усугублять не склонен. «Мы работаем. За полгода настройка системы власти в городе, где население стремительно движется к двум миллионам, не происходит. Наберитесь терпения», — сказал «URA.RU» глава Екатеринбурга в четверг, выйдя с заседания свердловского правительства.