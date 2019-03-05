7 чиновников, которые подставляют Высокинского. От уборки до охраны

Поводом для поиска дублеров стал внезапный уход Кожемяко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский придумал способ обезопасить себя в кадровом вопросе. Каждому высшему чиновнику мэрии, оставшемуся после смены руководящей команды, будет подобран двойник. Об их активном поиске «URA.RU» рассказал высокопоставленный представитель нового городского менеджмента.

«Начальники ключевых управлений социального блока уже начали меняться. Но если для здравоохранения кадры были под рукой, то для культуры и образования их оказалось не так просто найти. Большинство глав районов из старой команды, они могут позволить себе волюнтаризм с уборкой снега. А кого на их место сразу поставишь? Надо искать людей, скамейка запасных короткая», — объяснил посвященный в планы главы чиновник.

Чтобы не пришлось экстренно искать нового Ковальчика, глава решил подстраховаться «дублерами» Фото: Анна Майорова © URA.RU

То, что дублеры необходимы, стало понятно после отставки первого зама Алексея Кожемяко, сообщают инсайдеры. Внезапный уход в середине января единственного «подстраховщика» главы мог нанести серьезный ущерб всему городскому хозяйству, если бы не своевременная замена в лице министра экономики Александра Ковальчика, которого к тому же согласилась отпустить область. Сам Ковальчик, по отзывам коллег, до сих пор тяжело входит в курс дела и пока не реализовал свой потенциал полностью.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также указывал руководству Екатеринбурга на поиск новых кадров. «Поначалу у Высокинского был настрой уволить по максимуму старую команду. Губернатор поинтересовался, есть ли кем всех этих людей заменить. А услышав отрицательный ответ, твердо заявил: будет адекватная замена — тогда и увольняйте», — передал «URA.RU» содержание беседы обитатель обладминистрации.

Владимир Боликов (крайний слева) мог бы помочь в уборке снега в городе, но не включается в эту работу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Замену оказалось найти непросто, в связи с чем на своих местах по-прежнему остаются заместители главы по ЖКХ Владимир Гейко и по потребрынку Владимир Боликов. Оба ярких представителя старой команды сегодня саботируют уборку города, посетовал один из топ-менеджеров мэрии: «Управляющие компании выгребают снег из дворов на улицы, которые должна убирать мэрия. С этим Гейко должен разобраться. Возле торговых комплексов кучи снега — это Боликов. А где они? Ни один же не вмешался до сих пор в ситуацию».

Дублеры, по данным инсайдеров, ищутся также начальнику городского департамента образования Екатерине Сибирцевой. Она не только подставила руководство города с записью в первые классы (скандал дошел до депутатов Госдумы и федерального министра просвещения). С закрытых совещаний, которые проводит городская чиновница, пошел слух о планах Александра Высокинского объединить школы №1 и №2, а также закрыть элитную гимназию №9. Все эти домыслы впоследствии пришлось развеивать самому мэру.

Начальник управления культуры Татьяна Ярошевская внезапно поддержала идею создания «Музея русского горя» или «Музея бедности» на месте Музея Федора Решетникова. Идею остро раскритиковало местное профсообщество, представитель которого предложил уйти чиновнице в отставку, а также известный писатель Александр Проханов, открывший в Екатеринбурге «Академию русской мечты».

По словам источника в мэрии, в отношении сотрудников управления по физической культуре и спорту ведется внутренняя проверка. По ее итогам может быть принято кадровое решение по начальнику ведомства Людмиле Фитиной и ее подчиненным.

Под вопросом и кураторы чиновничьей безопасности. Начальник отдела режимного контроля администрации Екатеринбурга Константин Подпорин и его зам Олег Аверин в разное время становились фигурантами скандалов. В 2014 году в Сети появлялись видеоматериалы, на которых человек, внешне напоминающий Подпорина, шатающейся походкой следует в кабинет и сопровождает по коридорам администрации неизвестного гражданина в сильнейшем подпитии. При этом возглавляемые Подпориным бригады охраняют не только здание ратуши, но и каждое заседание думы Екатеринбурга.

В аппарате главы Екатеринбурга заверили, что никаких радикальных перемен в кадровом составе не ожидают, но от официальных комментариев отказались.