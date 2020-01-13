Политологи: пермские скандалы 2020-го ворвутся в федеральную повестку и ударят по имиджу главы региона Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников не сможет в 2020-м году прервать свою командировку и вернуться в Москву, а правительство региона, которое он возглавляет, ждут новые потрясения — отставки и уголовные дела. Нестабильно будет и в другой ветви власти — в краевом парламенте, депутаты которого тоже интересы силовикам. При этом, как рассказали эксперты, опрошенные «URA.RU», власти придется думать о решении проблем пермяков, которым важны не элитные поединки, а продолжающееся падение уровня жизни. От решения этой задачки зависит будущее Максима Решетникова в 2022-м, когда ему исполнится 43 года и будет решаться вопрос, насколько он эффективный технократ.

2019-й — год разочарований в губернаторе Решетникове

В 2020 году не будет отставки губернатора Пермского края Максима Решетникова. Опрошенные «URA.RU» эксперты заявили, что для этого нет никаких предпосылок. Сейчас, по мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, вокруг Решетникова начнется консолидация местных элит, которые делают ставку на консервативный сценарий транзита власти в 2021—2024 годах. Когда, по убеждению политолога, преемником может стать действующий премьер страны Дмитрий Медведев.

Губернатор Прикамья Максим Решетников может занять министерское кресло в случае перехода власти к Дмитрию Медведеву в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гращенков полагает, что в этом сценарии у Решетникова все же есть шанс уйти на повышение в столицу. «Если [мэр Москвы Сергей] Собянин сохранит планы на правительство России, а Решетников — на министерский портфель, то для местных элит он по-прежнему остается перспективной фигурой», — говорит Гращенков. При этом добавляет, что тот же уход дирижера Теодора Курентзиса подорвал имидж региона на федеральном уровне. «Увы, запущенные Маратом Гельманом проекты начали утрачиваться, а новых — нет», — считает Гращенков.

Пермский общественник Денис Галицкий утверждает, что Решетников в 2019 году успел разочаровать в Прикамье абсолютно всех. «От снобов, души не чающих в Курентзисе, до бабулек в глухих деревнях, получающих квитанции за мусор. Если его деятельность кого-то и интересует, то только с точки зрения того, что же он еще учудит», — говорит общественник.

Собеседник «URA.RU» в правительстве региона, пожелавший остаться анонимным, пояснил, что в администрации губернатора царит уверенность, что он не потерял политических очков.

«Есть убежденность, что у населения мнение о Решетникове не изменилось. Если бы выборы губернатора прошли сейчас, то он бы набрал 75-76%. Конечно, это не 82%, но все же», — говорит инсайдер.

В то же время инсайдер заявил о том, что отношение к администрации губернатора и лично главе региона сильно изменилось у местной политической элиты. «Они не доверяют его словам. Договариваться стало не с кем, а существующие договоренности могут очень легко нарушаться. Решетников не видит в этом ничего страшного, отмечая, что все меняется очень быстро», — пояснил источник «URA.RU».

В правительстве Прикамья изменился баланс сил

В прошлом году в исполнительной власти региона свои позиции ослабили и. о. министра ЖКХ Александр Шицин, и. о. руководителя администрации губернатора Леонид Политов, а также зам. главы администрации Яна Дорофеева. Последняя и вовсе попрощалась с госслужбой 31 декабря 2019-го. Наоборот, говорит источник «URA.RU», усилили свое влияние министр территориального развития Александр Борисов, вице-премьер Михаил Сюткин и личный пресс-секретарь главы региона Дарья Левченко.

«Политов и Дорофеева просели из-за прихода в администрацию на должность заместителя Льва Гершанока, а Шицын — из-за многочисленных скандалов и отсутствия результатов. Его губернатор отчитывает как двоечника, разве что за родителями на совещаниях не отправляет, хотя и намекает на это», — говорит «URA.RU» источник в правительстве региона.

Повысив Михаила Сюткина до вице-премьера, губернатор Максим Решетников показал его значимость в своей команде Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Он отмечает, что несмотря на все скандалы в строительной сфере Сюткин, который возглавлял профильное министерство, получил повышение и стал вице-премьером. «Левченко на фоне скандалов в мэрии, связанных с распределением субсидий СМИ, просто вывели из-под возможного удара. Теперь она не будет подписывать документы, при этом формально пошла на повышение, став советником главы региона. Так показали ее ценность», — утверждает инсайдер.

Про министра Борисова он говорит, что последний находится на очень хорошем счету у Решетникова в связи с проведенными муниципальными реформами в крае. «Борисов был главным переговорщиком и был вынужден разрешать конфликтные ситуации на местах с поселениями. И, как показывают итоги, делал это вполне успешно», — говорит инсайдер.

Политолог Гращенков полагает, что на министерство территориального развития оказывается давление из-за навязывания губернатором муниципальной реформы. «Да, и на запрос председателя фракции „Единая Россия“ в парламенте Юрия Борисовца уточнить плюсы присоединения территории, правительство пока ответа не дало. Значит, надо усилить коммуникационный блок», — говорит Гращенков. Именно с этим он связывает назначение Артема Вороненко на должность Левченко. «Думаю, 2020 год должен стать для исполнительной власти Пермского края — годом обновления смыслов и усиления идеологической работы», — резюмирует политолог.

Одновременно с этим, отмечают эксперты, в правительстве Прикамья практически не осталось самостоятельных игроков.

«Если в правительстве [экс-губернатора Виктора] Басаргина любая замена министра или сотрудника администрации вызывала ту или иную реакцию, то сейчас просто нет реакции. Все понимают, что перемещаются исполнители, а не „решатели“»,

— убежден политтехнолог Дмитрий Логинов.

Градозащитник Денис Галицкий не видит смысла запоминать даже фамилии пермских министров Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Градозащитник Галицкий говорит, что даже не следит за кадровыми перестановками в правительстве и не запоминает фамилии новых чиновников. «Не важно, как сидит квартет — важно какой результат получается. У меня давно сложилось мнение, что Решетников обладает даром находить истинных непрофессионалов — так что и в новом году ожидаю масштабных провалов, типа мусорной реформы», — говорит Галицкий. «Весь год исполнительная власть работала под угрозой уголовных дел. Слухи о возбуждении таких дел — главное в понимании кадровых событий уходящего года», — добавляет экономист Антон Любич.

Уголовные дела в отношении членов правительства напугали чиновников

В 2019 году уголовные дела возбуждены в отношении начальника управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского. Он вместе с руководителем проекта компании «РЖД Строй» Ильей Козыревым обвиняется в хищении более 129 миллионов рублей при строительстве зоопарка. Экс-министр тербезопасности (ушел в отставку в январе 2019 года) обвиняется в зарабатывании денег на фиктивном трудоустройстве в подведомственные структуры. В этом же обвинили главного врача центра медпрофилактики края Марину Другову. Вынесены приговоры бывшему министру транспорта Алмазу Закиеву, министру спорта Павлу Ляху, двум чиновникам министерства образования. В декабре силовики провели оперативные мероприятия в структурах, подведомственных вице-премьеру Прикамья Антону Клепикову.

Активность сотрудников ФСБ напугала пермских чиновников и показала — неприкасаемых нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник «URA.RU» в правительстве региона утверждает, все это привело к тому, что к концу года чиновники попросту перестали общаться друг с другому. «Череда обысков, изъятий документов в правительственных структурах, уголовные дела. Никто не знает, кто может оказаться следующим. Все затихли, и никто ни с кем не общается. Лучше вообще не высовываться со всякими инициативами», — пояснил «URA.RU» инсайдер.

Политолог Виталий Ковин говорит, что аналогичная ситуация была в Прикамье уже дважды — перед отставкой предыдущих губернаторов. В то же время он утверждает, что это не предвещает грядущий уход действующего главы региона Максима Решетникова, который мог сам инициировать проведение проверок в правительственных структурах. «Сейчас возникла неопределенность в связи с расследованиями силовиков, потому что непонятно, чем это закончится. И кого это все потянет. Поэтому [для чиновников] лучше переждать [активность силовиков]», — объясняет поведение чиновников Ковин. В правительстве отказались официально прокомментировать настроения своих сотрудников в связи с прошедшими обысками.

Депутаты краевого парламента выстраивают оборону против силовиков

Обратная ситуация наблюдается в краевом парламенте, говорит источник «URA.RU» в законодательном собрании Пермского края. «У нас все относительно спокойно, таких волнений как в правительстве нет даже после прошедших обысков ФСБ в кабинете депутата Виктора Плюснина», — говорит инсайдер. Краевые парламентарии даже открыто выступили в поддержку Плюснина, попросив прокуратуру края проверить законность и обоснованность проводимых мероприятий.

ФСБ при проведении оперативных мероприятий изъяли мобильный телефон депутата Виктора Плюснина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Впрочем, другой собеседник агентства, близкий к краевому парламенту, утверждает, что это только ширма. «Обыск у Плюснина сильнее всего повлиял на работу парламента в 2019 году. Многие напряглись, в том числе в руководстве представительного органа. Силовики показали, что могут прийти к любому. Неприкасаемых нет», — говорит инсайдер.

Не так сильно отразились на настроении парламентариев приговоры, вступившие в законную силу, в отношении их коллег Владимира Подкорытова и Егора Заворохина. Их уже лишили статуса народных избранников, а краевая избирательная комиссия должна в ближайшее время определиться с датой проведения довыборов по трем округам. Третий мандат оказался вакантным в связи со смертью депутата Александра Шалаева. Еще одно депутатское кресло может освободиться в связи с приговором Илье Кузьмину, который инсценировал покушение на самого себя. Он прошел в краевой парламент по партийным спискам КПРФ, поэтому довыборы его мандат не затронут.

Довыборы не изменят баланс сил и в самом региональном парламенте, уверены собеседники агентства.

«Если допустить, что на выборы пойдут городские фрики и радикальная оппозиция, то будет просто много шума. Шансов попасть в парламент у них мало, но бифуркацию они создать смогут. Правда, это не отразится на работе самого заксобрания»,

— говорит собеседник агентства в краевом парламенте. Политтехнолог Логинов убежден, что баланс сил изменится только в 2021 году, когда будет сформирован новый состав парламента.

Аресты и обвинительные приговоры влияют на отношение избирателя к партиям, говорит политолог Гращенков. «Это уже нашло свой отклик у электората, судя по всему, рейтинг партии [„Единая Россия“] начал снижаться и сейчас находится на отметке 32-33%, хотя еще в марте он колебался на уровне 36,5%, а в 2018 году и вовсе был на уровне 39-40%», — заявил Гращенков. Он считает, что «партия власти» в 2021 году на выборах в Прикамье может не получить даже 30-32%. При этом, по его мнению, баланс сил начал меняться внутри самой партии, члены которой начинают вести самостоятельную игру и «искать запасные аэродромы».

Губернатор не советуется с местными элитами по ключевым вопросам

Губернатор Пермского края чаще советуется с московскими коллегами, чем с пермскими Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вместе с тем, все произошедшие скандалы практически никак не отразились на отношении федерального центра к Решетникову, убеждены эксперты. «Решетников по-прежнему представляет группу Собянина на Урале, а значит и поддерживается мощным „собянинским кланом“ и его аппаратными союзникам, в числе которых много представителей влиятельных кремлевских „башен“», — говорит Гращенков.

Именно с московскими коллегами, а не местными элитами Решетников советуется по ключевым вопросам в первую очередь, считают собеседники «URA.RU». Они убеждены, что очень сильное влияние на главу региона оказывает политтехнолог Леонид Давыдов. «Помимо Давыдова есть еще и пермский Сюткин, с которым Решетников также находится в тесном контакте.

Если оценивать самостоятельность губернатора, то я бы оценил ее так: 65% — принимает решение сам, 30% — советуется с Москвой, 5% — учитывает мнение краевых чиновников», — говорит инсайдер «URA.RU», близкий к краевому правительству.

Он же утверждает, что Решетников пытается заручиться поддержкой местных промышленников, но получается у него это очень плохо. «Есть еще строители и предприниматели, которые, наоборот, выступают против него и борются с его новой политикой», — говорит собеседник агентства.

Локальные протесты 2019 года могут выплеснуться на федеральный уровень в 2020 году

«Для меня главное электоральное событие года — это «вендетта» краевых властей против малого предпринимательства — ограничения НТО и отмена ЕНВД. Принципы для власти оказались важнее реальных интересов живых людей», — говорит экономист Любич. В качестве примера он приводит «заботу» о предпринимателях», отмену электрички «Левшино — Пермь 2», сокращения на Заводе имени Дзержинского и уход Курентзиса. Припоминает он губернатору также и ликвидацию футбольного клуба «Амкар».

«В 2020 году размежевание политиков и переоценка их электорального капитала накануне выборов 2021 года продолжится по новым конфликтным ситуациям, которые продолжат возникать по причине неудовлетворительных результатов в экономике региона», — резюмирует Любич. Ожидает усиления протестных настроений и общественник Галицкий.

«Я наблюдаю большой рост институционального сопротивления. Люди не просто ропщут по кухням, а готовы планомерно сопротивляться (сносу железной дороги, сносу киосков). Это и в 2019 году сильно проявилось, но в 2020 это станет очень массовым и заметным в разных сферах», — убежден Галицкий.

Губернатор Максим Решетников не любит советоваться с общественностью по значимым проектам для региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Доцент кафедры политических наук Пермского госуниверситета Всеволод Бедерсон называет 2019-й годом авторитарного урбанизма. Он утверждает, что региональная власть не намерена советоваться с жителями и лишь создает некую иллюзию общественного обсуждения, презентуя не предложения, а уже готовые решения. «Мы увидели этим летом, Собянину урбанистические проекты последних лет не позволили купить лояльность городского класса. Осмелюсь предположить, что Решетников таким способом реализации хотелок — только его оттолкнул», — говорит Бедерсон.

Политолог Гращенков считает, что 2020 год политические элиты будут переживать в напряжении. При этом многое будет зависеть от позиции Собянина на федеральном уровне и рейтинга «Единой России» в Прикамье. «Год будет насыщен событиями, будет много новых союзов, громких дел и скандалов. Нарастает политизация, как говорит [политолог Глеб] Павловский, и она первой волной накрывает регионы», — считает Гращенков. Он говорит, что Прикамье пока было в стороне от крупных конфликтов, но нужно быть готовыми к тому, что в 2020 году этого уже не удастся избежать.