Бизнес-леди с Урала: как весело и с пользой провести самоизоляцию

Юлия Куманяева стала первым гостем спецпроекта URA.RU Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Чтобы поддержать читателей на длительной самоизоляции, URA.RU запустило спецпроект «Кухонные разговоры», во время которых обсуждает с гостями прямого эфира жизнь в домашнем режиме. Первой гостьей стала Юлия Куманяева, владелица салонов JK и Kuma, известный бьюти-блогер со 100-тысячной аудиторией и бизнес-тренер. Юлия вышла на связь с читателями из квартиры своего бойфренда, с которым разделяет изоляцию и рассказала, как не рассориться с близкими во время карантина, что она открыла для себя на удалёнке и как экономический кризис и пандемия отразятся на малом и среднем бизнесе. Для тех, кто не успел посмотреть эфир (ниже можно посмотреть видео), публикуем самые интересные выдержки из беседы.

— Затяжной кризис действительно беспокоит?

URA.RU общалось с Юлией Куманяевой почти два часа. Для текстовой версии интервью мы отобрали самое интересное Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Меня — да. Тем более, если говорить о том, какую правительство нам поддержку оказывает — пока никакой. Семь человек понизили мне аренду, двое думают, а один наотрез отказался. Я узнала, что можно пойти в Торгово-промышленную палату и получить подтверждение о том, что сейчас форс-мажорные обстоятельства, чтобы добиться снижения.

Я понимаю, что признать чрезвычайную ситуацию власти не могут, потому что они всем должны будут выплатить компенсации. Поэтому пока в легкой форме говорят: «Посидите дома, заплатите своим сотрудникам».

— Будь ты владельцем помещения, который сдает его в аренду. Ты бы пошла на уступку?

— Я сдаю квартиру. И я пошла на уступку в 50% за апрель. На днях писала пост, что было бы классно, чтобы весь мир забыл про апрель, все друг другу все простили — аренды, коммуналки, и был бы такой баланс.

— Сколько у тебя сотрудников сейчас и где они?

— Около 60-ти. Сидят дома.

— Они не устроили истерику, что им нужно выходное пособие? Как ты вышла из ситуации так, чтобы их не обидеть?

— Окладные части мы сократили. Сотрудники это понимают, и я благодарна им за это. Была пара людей, которые: «Как? Путин же сказал выплачивать…». Поговорили и все решили. Я постаралась занять их другой работой на время кризиса, предложила продавать мои онлайн-курсы за определенный процент. У многих семьи, дети, ипотеки. И меня этот вопрос волнует. Это пока единственное решение, которое я нашла для них.

— А ведь есть самозанятые парикмахерши и маникюристы, как им сегодня выживать?

— Частным мастерам, конечно, придется сложнее. Если компании попытаются сохранить сотрудников и выплатить им что-то, то частники в этом случае проиграют. Может, после кризиса они наконец-то поймут, что нужно работать в команде.

— Считала ли ты какие убытки понесешь?

— Если апрель не будем работать, то порядка двух-трех миллионов рублей. Именно поэтому я активно работаю в интернете — чтобы компенсировать потери. Если что-то не пойдет в онлайн-школе, придумаю еще что-то для того, чтобы бизнес остался.

— А если рассмотреть самый страшный вариант, все мы останемся живы, но нам трудно будет найти работу. У тебя лично есть «план Б»?

— Если ситуация ухудшится, понимаю, что студии бизнес-сегмента JK, я, скорее всего, закрою. А эконом-сегмент Kuma, который прямо на районе, у дома, будет пользоваться спросом всегда. Плюсом буду какие-то курсы делать про то, как бизнес переводить из офлайна в онлайн.

Раньше над блогерами все смеялись, а сейчас-то мне звонят состоятельные люди, у кого рестораны огромные, порядка 10-ти штук в разных городах, и спрашивают: «Юль, а как в онлайн-то переходить?»

— После пандемии мир изменится? Как предпринимателю к нему приспособиться?

— Если говорить про бьюти-рынок, думаю, что до 30% салонов красоты закроются, это примерно четыре тысячи в Свердловской области. Следовательно, останется меньше конкурентов и цены могут вырасти. Если про бизнес в целом, большинство перейдут в онлайн, поймут, что не нужны офисы с таким количеством людей, и сократят штат. Есть бизнесмен Алекс Яновский. У него суши-маркеты, и он как раз рассказывал, что у него вообще нет офиса, руководители общаются с подчиненными по скайпу. И он говорит, что сейчас-то у него все в шоколаде.

— Как в нынешней ситуации перевести офис на дом?

— Нужно понимать, на каких онлайн-площадках вы будете работать. Контактировать с сотрудниками, проводить виртуальные собрания. Конечно, всем очень сложно себя организовать. Поэтому всегда нужны утренний и вечерний созвоны.

Лучше настроить видеосвязь, чтобы сотрудник собрался и хотя бы вылез из кровати.

— Как ты у себя дома организовала рабочее пространство?

— Поставила на стол ноутбук и аромалампу: апельсин, лимон, мяту туда добавляю. Ну и цветок. Почему-то для меня рабочее место всегда ассоциируется с живым цветком. На 40 минут выключаю звук на телефоне и работаю на ноутбуке. Потом 20 минут я могу попить чай, ответить в мессенджерах, потом снова 40 минут работы. И так далее.

— А нет желания выводить сотрудников из офлайна на дом к клиентам, чтобы проводить элементарные процедуры?

— Поначалу было такое помутнение рассудка, когда только объявили карантин. Я говорю: «Все, будем всех обслуживать, сейчас у людей больше запросов, отрастают волосы, ногти, и все просят выезжать на дом». Но до 5 апреля мы точно никуда [тогда еще не было известно, что самоизоляцию продлят до 30-го].

Я понимаю, что мы в моменте можем заработать, но в дальнейшем, если эта эпидемия не закончится, мы вообще все дома заляжем.

— Как ты сама переживаешь самоизоляцию?

— Мы сегодня с моим молодым человеком гуляли по балкону. Поняла, что мне уже не хватает кислорода. Видели, как люди на улице в теннис большой играют, тоже захотелось, но я бы не рискнула. Начала готовить. Борщ сварила, ребрышки бараньи приготовила. Уделяю где-то по 6-7 часов в день образованию. Смотрю онлайн-курсы, читаю книги.

— Что из этого посоветуешь нашему читателю?

— Блогера Александру Митрошину, у нее два миллиона подписчиков. Из книг рекомендую почитать «Антихрупкость», «Источник» — что-то вроде «Атлант расправил плечи», только, мне кажется, сильней. «Сила настоящего».

Блогер Куманяева во время изоляции варит борщ и читает книги Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— С началом карантина все начали обсуждать, а что будет после самоизоляции с теми, кто живет в парах. Одни прогнозируют разводы, другие бэби-бум. Какие-то лайфхаки, как не рассориться с любимыми, если карантин затянется?

— Мы делим день. С 12:00 до 15:00 занимаемся каждый своими делами, потом вместе смотрим сериал и общаемся. Работаем в разных комнатах и друг друга не дергаем, чтобы соскучиться. Так как я рыба по гороскопу, сбросить накопившийся негатив мне помогает вода. Я набираю ванну и обнуляюсь. Потом еще кремами разными вкусными намажусь. Ну и, конечно, медитирую.

— А что ты для себя открыла в период карантина?

— Стала больше звонить родителям и близким людям. Думаю: «Почему я раньше не могла выделить пять минут в день на это»? Второй момент связан с работой. Я осознала свои слабые места, поняла, что отчасти офис-то можно вообще поделить пополам, и кого-то отправить удаленно работать. И при этом сокращать расходы.

— Из докоронавирусной жизни чего больше всего не хватает?

— Живого общения. Хотя я даже рада, что нас закрыли дома, посидим чуть-чуть. Зато потом, представляете, когда выйдем, будем буквально каждой клеточкой тела дышать в кинотеатрах, в ресторанах.

Ниже можно посмотреть полную версию эфира с Юлией Куманяевой.