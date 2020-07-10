Грустное лицо на коллаже — губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств Коллаж: URA.RU

Политический бомонд расслабился. Часть правительства отправилась отдыхать и тратить отпускные. Глава свердловского минобра Юрий Биктуганов меняет «Мерседес», кое-кто — недвижимость, а министр Сергей Зырянов — сохранит квартиры в Болгарии. Тем, кто остался на работе, по-прежнему непросто — замгубернатору Павлу Крекову рекомендовали выбирать слова, а спикеру ЗС Бабушкиной изменила советница. Об этом — в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор Куйвашев готовит холодную месть…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Завсегдатаи резиденции губернатора признаются: кураторы голосования по внесению поправок в Конституцию, мэры муниципалитетов и ФПГ рано расслабились — губернатор якобы только сделал вид, что, в общем, доволен итогом электоральной недели. «На самом деле он вычленяет муниципалитеты и предприятия, которые показали недостаточную явку и уровень поддержки. Грядут серьезные разборки — в первую очередь, на муниципальном уровне», — утверждают слухмейкеры.

…, но дал команду «вольно»

У свердловских властей — первая передышка за полгода. Высокопоставленные чиновники спешат по отпускам: первым рванул первый замгубернатора Алексей Орлов, на две недели отбыл из города его коллега Валерий Чайников; отпуск, превратившийся в карантин, проводит дома вице-губернатор Сергей Бидонько. В Москву, Санкт-Петербург, Сочи и на дачи разъезжаются клерки всех уровней. «Мы шесть месяцев в огне. Как в январе с [послания] Путина началось, так и пашем, не разгибаясь: голосование по Конституции, коронавирус, голосование по Конституции. А впереди адаптация законодательства и верстка нового бюджета», — рассказывает клерк, получив долгожданный отпуск.

Чиновники обновляют недвижимость

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лишенные возможности рвануть за рубеж (и активно игнорирующие курорты Сочи и Крыма) политические элиты задумались об обновлении автопарка и загородной недвижимости. Рассказывают, что министр соцполитики Андрей Злоказов думает обновить Cadillac супруги — машина уже не первой свежести, о новом «Мерседесе» якобы задумался и глава регионального минобра Юрий Биктуганов. Информации о покупке недвижимости меньше, но в одной из фирм, занимающихся продажей коттеджей в статусных поселках, рассказали о том, что им поступали звонки от людей с «узнаваемыми фамилиями из телевизора». Что характерно, заселять «Палникс» и «Карасьеозерск» слуги народа уже не спешат, предпочитая места, где на вечерней пробежке не встретишь соседа по кабмину. Изменений в декларации чиновники не боятся: «А что? Все, что купил — на заработанные. Имею право».

Свердловский министр передумал избавляться от запасных квартир

Рассказывают, что и. о. главы МУГИСО Сергей Зырянов несколько месяцев вел консультации о продаже принадлежащих ему квартир в Болгарии. «Когда пошли разговоры о том, что в Конституции пропишут запрет на владение недвижимостью за рубежом, стало ясно, что это нежелательный актив, и от него надо избавляться. Начались обсуждения — как продавать, что делать», — утверждает инсайдер. Но тем временем риски пропали: чиновникам разрешили иметь за кордоном хоть дворец. Так что Зырянов оставляет имущество, правда, воссоединиться с ним не может — границы по-прежнему закрыты.

Крекову сказали следить за словами

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Замгубернатору Павлу Крекову, который стал фронтменом резиденции губернатора для комментариев, связанных с коронавирусом, строго-настрого запретили как-либо связывать динамику роста заболеваемости с голосованием по Конституции. «Основная стратегия — сухая фиксация факта. Заболеваемость не растет, она — такая, какая есть, сегодня выше, завтра — ниже. Объяснять это никакими причинами не следует», — утверждают клерки, которые работают с текстами для Крекова.

Новые свердловские законы напишут в правительстве

Рассказывают, что губернатор Евгений Куйвашев не только анонсировал необходимость обновления региональных законов с учетом норм измененной Конституции, но поручил аппарату правительства подключиться к работе. Причина, якобы, в слабости юридического блока законодательного собрания. «Они могут просто не вытянуть такой объем, возникнут вопросы у государственно-правового управления. А регион, представители которого писали Конституцию, должен приготовить идеальные законы, которые содержат отсылки на Основной закон», — утверждают слухмейкеры.

Альшевских потерял поддержку…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат-одномандатник Андрей Альшевских, который в 2016 году эффектно порвал с КПРФ и стал депутатом Госдумы от «Единой России», слишком увлекся собственными проектами — и к нему возникли вопросы по партийной линии. «Андрей никак не „тащил“ голосование по Конституции, хотя у него больше всего подписчиков в соцсетях, и ему доверяют избиратели. После этого он стал токсичным», — негодует статусный функционер. По итогам голосования Альшевских не считают системным игроком в полпредстве и резиденции губернатора, УГМК (округ депутата включает в себя территорию, на которой работают активы холдинга), тонко чувствует такие моменты и также откажет ему в поддержке. Не исключено, что парламентарию придется искать новый округ или думать о новом этапе в карьере.

… и ищет деньги на переизбрание

Говорят, что у депутата Госдумы от ЕР Андрея Альшевских могут возникнуть проблемы с переизбранием в следующий созыв. Своих денег на ведение кампании у парламентария нет, а спонсоров он пока не нашел. Тем не менее, Альшевских не теряет надежды найти источник финансовой поддержки. Например, 1 июля его видели в мэрии Екатеринбурга, где, сообщают инсайдеры, он искал поддержки Александра Высокинского. Впрочем, деньги в госдумской кампании не главное — важнее согласование губернатора и регионального отделения ЕР. Если к этому найдутся и деньги, то Альшевских может и снова получить мандат.

Схиигумен Сергий добьет карьеру депутата Госдумы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В «Единой России» ни разу не комментировали историю с захватом схиигуменом Сергием женского монастыря, но внимательно следят за тем, как партийцы — среди которых есть фанаты мятежного священника — ведут себя на фоне конфликта. Особое внимание функционеров привлек депутат Госдумы Сергей Чепиков, который стал самым высокопоставленным политиком, поддержавшим Сергия. В первые дни активной фазы конфликта он приезжал в монастырь с семьей и участвовал в богослужениях, став героем репортажей в СМИ. Схиигумену это, впрочем, не помогло, а Чепикову выйдет боком. Намекают, что рассчитывать на мандат в Госдуме нового созыва ему не стоит.

Началась война за место куратора выборов-2021

Голосование по поправкам в Конституцию стало разминкой перед битвой за обладание статусом куратора выборов в Госдуму и заксобрание региона, которые запланированы на осень 2021 года. В одном углу ринга директор Департамента внутренней политики региона Антон Третьяков, которого поддерживает близкая губернатору пиарщица Аксана Панова, в другом — вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка, которую поддерживают идеологи в уральском полпредстве. Решение придется принимать губернатору Куйвашеву — и ему же нести ответственность за результаты выборов. Выбор непростой, учитывая, что в ходе голосования ни Третьяков, ни Куземка не проявили чудес мобилизации населения и не показали, что способны управлять кампанией.

Амбициозный пиарщик метит в депутаты Заксобрания

Фото: Анна Майорова © URA.RU

На фоне подготовки к большим выборам активизировался — причем не только в Facebook — бывший советник основного собственника ЧТПЗ Андрея Комарова и куратор первоуральской политики Александр Ханин. Говорят, он убеждает свое бывшее начальство и отдельных сотрудников резиденции одобрить его участие в праймериз и поставить его в партийный список от «Единой России». При этом он становится конкурентом лидера фракции ЕР Елены Чечуновой. Против нее играет тот факт, что территория, от которой она избиралась, показала низкие результаты голосования по Конституции, за что, при необходимости, крайней сделают именно депутата.

Бабушкиной изменила советница

В свердловском заксобрании пересказывают новую байку про советницу спикера Любовь Казанцеву. Дама, которая бравирует тем, что регулярно встречается со спикером парламента, в последнее время зачастила в Новоуральск. «Обошла все властные кабинеты в администрации города, побывала на крупных предприятиях — просит трудоустроить ее, представляясь специалистом, способным рулить пиар-процессами хоть бизнеса, хоть целого муниципалитета», — утверждают слухмейкеры. Город выбран неспроста: Казанцева родилась в Новоуральске, здесь же, на предприятии «Центротех», работает ее муж. Но решение уехать из Екатеринбурга Казанцева объясняет иначе — говорит, что у Бабушкиной шаткие позиции и непростые отношения с Евгением Куйвашевым, так что в следующем созыве ее может не быть.

Пиарщик Хазеев потерпел поражение

Смена генерального директора застройщика в Академическом районе Екатеринбурга, а именно увольнение Виктора Кривошеина, является серьезным поражением пиарщика Рината Хазеева. Последний называет себя приближённым к губернатору и активно лоббировал продвижение уволенного менеджера из Перми во властные структуры. Однако все старания закончилось возвращением Кривошеина домой, в Прикамье.

Смена куратора стройки в Академическом усилила депутата Екатеринбурга

Назначение Николая Зуева гендиректором компании «РСГ-Академическое», которая ведет застройку микрорайона Академический в Екатеринбурге, усилило позиции депутата гордумы, директора УК «Академический» Николая Смирнягина. Рассказывают, что предшественник Зуева Виктор Кривошеин долгое время пытался разорвать связь между управляющей компанией и застройщиком, отодвинув Смирнягина от принятия управленческих решений на территории. Новый же гендиректор «РСГ-Академическое» далек от аппаратных интриг, оценивают в кулуарах.

Депутат Вегнер нападает на Уставный суд с прицелом на переизбрание

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат областного заксобрания Вячеслав Вегнер атакует свердловский Уставный суд, чтобы раскрутиться к грядущим выборам. Он внес в областной парламент соответствующий законопроект, но в нем масса недочетов. Инсайдеры в областном парламенте отмечают, что парламентарию нужна медийная раскрутка, и он выбрал безупречную жертву — работа Уставного суда в структурах областной власти воспринимается как откровенная синекура, простые уральцы тоже не понимают смысла существования данной структуры. К тому же Уставный суд не прописан в главе о судебной власти нового текста Конституции. Активность Вегнера связана с четким пониманием: при текущей политической конфигурации ему не переизбраться депутатом ни по одномандатному округу, ни по партспискам. С областным руководством КПРФ, от которого парламентарий прошел в заксобрание, у него застарелый конфликт. Для свердловских единороссов, сторонником которых объявил себя Вегнер, он тоже чужой. В Белоярском одномандатном округе у него нет шансов против главы АО «Пневмостроймашина» Анатолия Павлова и коллеги по парламенту Ильи Гаффнера.

Кушнарева уговорили не сдавать мандат

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управляющий директор Нижнетагильского металлургического комбината (ЕВРАЗ НТМК) Алексей Кушнарев, который в конце июля уйдет в отпуск с последующей отставкой, планировал параллельно отказаться от работы в региональном парламенте, утверждают слухмейкеры. «Говорил, что все это ему не нужно, и он хочет еще для себя пожить. Людмиле Бабушкиной стоило усилий уговорить его остаться, чтобы не устраивать еще одни выборы осенью», — намекают слухмейкеры. Другие завсегдатаи парламента вспоминают: Кушнарев и раньше не часто появлялся на заседаниях, так что визуально ничего не изменится.

Кагилева спасают люди Тунгусова

В гордуме Екатеринбурга рано начали прощаться с депутатом Олегом Кагилевым, которого Кировский суд Екатеринбурга приговорил к семи годам колонии по обвинению в коррупции. По мнению наблюдателей, на стороне парламентария выступила команда бывшего первого вице-губернатора региона Владимира Тунгусова, поэтому приговор, который рассмотрит в апелляции областной суд, может быть пересмотрен.

Провал голосования в «путинграде» аукнется мэру

Первые оргвыводы после голосования по поправкам в Конституцию могут быть сделаны в отношении мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. «Низкие показатели по области были ожидаемы, но Нижний Тагил должен был показать явку любой ценой. За городом отдельный присмотр, средства на его развитие выделял лично президент — а граждане, выходит, не поддерживают инициативы главы государства?» — кипятится высокопоставленный чиновник. Пинаев, поговаривают, может как минимум лишиться поддержки губернатора, а окружение главы могут сменить, чтобы сделать ситуацию в городе более управляемой «областью».

Вице-мэр Екатеринбурга устроила пиар-атаку на коллегу…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За публичной критикой в адрес главы аппарата мэрии Екатеринбурга Ильи Захарова стоит вице-мэр Екатерина Куземка, уверены наблюдатели. Сразу по окончании голосования о поправках в Конституцию в нескольких городских телеграм-каналах, которые ассоциируют с Куземкой, появились посты, в которых рассказывается о скором переходе Захарова в резиденцию губернатора и о деталях голосования за кандидатов на пост мэра в 2018 году, когда чиновник поддержал креатуру областных властей. «Только непонятно, зачем ей это: Захаров — чуть ли не единственный из замов, кто не шипит Куземке вслед», — задаются вопросом в кулуарах «серого дома».

… и взяла себе неделю отдыха

Рассказывают, что Куземка, которая в период подготовки и проведения голосования почти не выходила с работы, отказалась сразу уходить в отпуск, но взяла перерыв. «Сейчас она работает в каком-то необычном режиме: если и появляется в администрации, то после обеда, на совещания особо не ходит — в общем, не усердствует. Впрочем, как и все остальные. Окончание голосования многих расслабило», — замечают в коридорах власти.

Строители озадачены странными итогами лотереи

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участники гильдии свердловских строителей, которые по просьбе руководства региона вложились в проведение лотереи в дни голосования по Конституции, высказывают недовольство тем, как распорядились их деньгами. В окружении предпринимателей делятся их сомнениями в честности распределения призов. «Квартиру [в Академическом] выиграла 81-летняя пенсионерка — скорее всего, за ней кто-то стоит. Часть автомобилей досталась работникам участковых комиссий, наверняка, где-то с ними и их друзья. Если взяли деньги, то могли хотя бы по-честному все провести», — передает настроение застройщиков слухмейкер.

Заражение COVID-19 в думе Екатеринбурга навлекло подозрения на мэрию

Распространение коронавируса в гордуме Екатеринбурга (заболели как минимум пять человек) дало основание предполагать, что похожие случаи были и в администрации, хотя официально в «сером доме» лишь один подтвержденный эпизод COVID-19. «Невозможно, чтобы в таком большом коллективе (около тысячи человек) никто не переболел. Просто про случаи в гордуме узнали, а в мэрии — не раскрывают», — отмечает наблюдатель.

В Екатеринбурге делят энергетический актив

Ожидается, что по окончании летних каникул различные группы влияния, представленные, в том числе, в гордуме Екатеринбурга, будут претендовать на концессию ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы», уверены инсайдеры. «В городе практически не осталось предприятий, которые могли бы приносить прибыль. ЕМУП „МЭС“ — один из таких, но, кто именно готов вложиться в развитие предприятия, пока неясно», — делится источник.

Перечень претендентов на «Водоканал» пополнился миллиардером из списка Forbes

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания «Росводоканал» (в числе учредителей — глава «Альфа-групп» миллиардер Михаил Фридман) претендует на концессию «Водоканала» Екатеринбурга. Компания уже работает на Урале — она отвечает за водоснабжение Тюмени. «Пока никаких официальных запросов по этому поводу не было, но на уровне разговоров такой вариант обсуждается, как и вариант со структурой Вексельберга — „Российскими коммунальными системами“», — делится инсайдер.

ТРЦ потеряли надежду на открытие до конца лета

Рассказывают, что представители бизнес-сообщества затягивают пояса, потеряв надежду открыть ТРЦ летом. Ритейлу дали понять, что беспокоиться о маленьких магазинах в «Гринвиче» и ему подобных в условиях, когда в регионе ежедневно выявляют более 250 заболевших, власти не собираются. «Говорить больше не о чем, второй месяц все — по второму кругу. Мы готовы на все, нам в ответ — губернаторское „нет“», — сетует представитель крупного ТРЦ. Единственная поблажка, которую получил бизнес, в том, что проверяющие не особо гоняют редкие магазины, которые решились открыться в ТРЦ. Впрочем, это — вотчина Роспотребнадзора, который в любой момент может сменить гнев на милость.

Кызласов устроил офис в СИЗО

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, находящийся под следствием руководитель «Титановой долины» Артемий Кызласов настолько осмелел, что устроил виртуальный офис в СИЗО. Будучи под следствием за получение взятки от подрядчика, он раздает указания по работе особой экономической зоны. «Кызласов указывает, какие фирмы должны получать госзаказы, распределяет работу по подконтрольным фирмам», — смеется инсайдер. Он говорит, что только за строительство забора вокруг пустого объекта свои подрядчики получают десятки миллионов рублей.

В полиции Екатеринбурга — вспышка коронавируса

В управлении МВД РФ по Екатеринбургу наблюдается небывалый всплеск заражения коронавирусом, замечают чиновники, контактирующие с полицейскими. «Среди руководителей новых случаев заболевания нет. Зато среди работников среднего и младшего звеньев случаев очень много. С кем ни поговоришь — сидят на изоляции или находятся в больнице», — замечает инсайдер.

Планы мэра Екатеринбурга насторожили чиновников

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководители районов Екатеринбурга ознакомились с планом большого рейда мэра Александра Высокинского по городу. Предполагается, что до конца июля он объедет все районы с проверкой благоустройства, состояния объектов социнфраструктуры. Опасения чиновников, как рассказывают в городских структурах власти, связаны с тем, что объезд будет использован Высокинским как повод для кадровых перестановок. «Наказать кого-либо за явку он не мог — она же признана успешной. А вот пример Октябрьского района, где зимой уволили главу, показывает, что рейды — хорошая возможность почистить ряды», — рассказывает муниципальный служащий, готовящийся к проверке.

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