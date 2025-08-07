Украинские дроны сбивают в Смоленской области

Дроны ВСУ атаковали Смоленскую область
Дроны ВСУ атаковали Смоленскую область
В Смоленской области средствами ПВО были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата, атаковавших регион 7 августа. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

«Киевский режим предпринял очередную попытку атаки на наш регион с использованием ударных БПЛА. Силами ПВО и средствами РЭБ Министерства обороны России подавлено четыре беспилотника», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. 

Глава региона добавил, что по предварительным данным в результате падения обломков никто не пострадал. На местах работают экстренные и оперативные службы, проводится обследование территории. Жителей призвали соблюдать осторожность: при обнаружении частей беспилотников необходимо немедленно сообщить по номеру 112 и не приближаться к обломкам.

