Как бы выглядел сборник карантинных советов от свердловского губернатора Коллаж: URA.RU

Новый полпред Владимир Якушев оказался слегка шокирован нравами Екатеринбурга, а губернатор Евгений Куйвашев удивил своей щедростью, правда за чужой счет. В то же время активизировались слухи о согласованных кандидатах в Госдуму, а также о том, кто их будет выбирать. Масла в огонь к разговорам о предстоящей отставке мэра Екатеринбурга подливают иностранные послы, которые почему-то игнорируют главу Александра Высокинского.

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В полпредстве учат «правила Якушева»

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники полпредства рассказывают, что ремарка их начальника Владимира Якушева о «собственных привычках в делопроизводстве», которую он сделал в ходе пресс-конференции, имеет более серьезное значение, чем подумали журналисты. «Речь идет, в том числе, о привычке Якушева полностью контролировать информационное пространство. Любые сливы, инсайды, попытки заигрывать с прессой были недопустимы, когда он был губернатором Тюменской области и будут запрещены сейчас. И у него есть люди, которые проследят за этим», — намекают собеседники агентства.

Якушев недоволен свердловскими журналистами

Сплетники рассказывают, что новый полпред Владимир Якушев и его команда оказались, мягко говоря, шокированы свободой свердловских журналистов, которые пишут новости без привычного для тюменца почтения. «В Тюмени отношения власти с прессой более ровные. Якушев думает, что сможет приструнить прессу, но скорее всего, ему придется самому привыкать к новой реальности», — смеются слухачи.

«ЕВРАЗ» удивила щедрость Куйвашева

Рассказывают, что в «ЕВРАЗе» с удивлением обсуждали ответ Евгения Куйвашеву депутату заксобрания Валерию Радаеву. Выслушав жалобу, что в бюджете нет средств на ремонт дворца культуры в селе Петрокаменское, губернатор ответил: «Я к „ЕВРАЗу“ обращусь, чтобы помогли на этом этапе. Потом рассчитаемся». Представители предприятия признаются, что теоретически, может быть, и не против помочь, но хотели бы, чтобы подобные вопросы, как минимум, обсуждались с ними заранее.

Свердловского депутата Госдумы согласовали на новый срок

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских согласовали на выдвижение на выборы в парламент в 2021 году. Кем именно принято такое решение, пока неизвестно. «Сейчас для Альшевских подбирают соперника», — делится слухмейкер.

В свердловском заксобрании — новые трудности с коронавирусом

Инсайдеры URA.RU в свердловском Заксобрании рассказывают, что коронавирус в очередной раз осложнил работу. Заразился один из статусных руководителей в аппарате регионального парламента. В связи с этим контактировавшие с ним начальники отделов отправлены в карантин. Эта ситуация осложняет сложившееся управленческое взаимодействие руководства ЗС с низовым звеном. Кроме того, рассказывают собеседники агентства, коронавирус заподозрили у одной из депутаток. Ранее парламент несколько раз приостанавливал свою работу из-за вспышек коронавируса.

Спикер думы Екатеринбурга задумал реформу для друга

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин готовится изменить структуру представительного органа. Рассказывают, что после ликвидации горздрава будет реформирована работа комиссии по соцзащите и здравоохранению. Замысел в том, чтобы вопросы культуры передать в ее ведение, забрав у комиссии по местному самоуправлению. Обновленную комиссию, по желанию авторов интриги, должен возглавить «яблочник» Константин Киселев, считающийся политическим консультантом Володина. «Ему уже несколько раз предлагали [встать у руля комиссии], но он отказывается, набивая себе цену», — делится инсайдер.

Большой Екатеринбург будет управляться по модели ООН

Екатеринбургская агломерация (неформальное название недавно созданного союза 14 мэров — Большой Екатеринбург) в скором времени обретет управленческую структуру. Согласно предварительной договоренности, чтобы не обижать ни один из городов, агломерация будет управляться по модели Совета безопасности ООН. По словам источников, формальный председатель группы будет постоянно меняться — раз в год или чаще. Первым, скорее всего, будет мэр Екатеринбурга.

Послы игнорируют мэра Екатеринбурга

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Официальные представители иностранных государств перестали звать на мероприятия главу Екатеринбурга Александра Высокинского. Так, например, поступил посол Сербии в России Мирослав Лазанский, который на днях прилетал в уральскую столицу. Лазанский встретился только с губернатором Евгением Куйвашевым и спикером думы Екатеринбурга Игорем Володиным. «Хотя по регламенту, он, конечно должен был увидеться с мэром», — делится источник. Аналогичная ситуация, скорее всего, произойдет и с генконсулом Германии Матиасом Крузе, который проведет прием официальных лиц на следующей неделе.

Силовики меняют решение о сыне свердловского депутата…

Замглавы Кировского района по благоустройству Алексей Лаппо (сын свердловского депутата Валентина Лаппо), скорее всего, станет фигурантом уголовного дела о мошенничестве при проведении дорожных ремонтов. Как сообщают источники в силовой среде, несмотря на то, что Лаппо-младший не был допрошен сотрудниками УФСБ, к нему могут возникнуть претензии. «Ведь он как раз отвечает за дороги и наверняка в курсе всех историй. Поэтому можно ждать, что его включат в дело», — уверен инсайдер

.…а его начальника избегают коллеги

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель Алексея Лаппо, глава Кировского района Александр Лошаков, на которого уже заведено уголовное дело, пока не может добиться прежнего расположения от коллег. «Городские [чиновники] избегают публичных контактов с Лошаковым, сторонятся его. Когда он подходит, отворачиваются», — осуждающе рассказывает муниципальный служащий. По его словам, так было 18 ноября на открытии отремонтированной школы искусств в Кировском районе, куда позвали высший чиновничий свет. «Лошаков был в стороне, с ним никто не общался. Хотя его вина еще не доказана», — сокрушаются в окружении чиновника.

В WhatsApp-чатах мэрии Екатеринбурга новый хит

В корпоративных чатах мэрии Екатеринбурга рассылают видеоролик, на котором пранкер, представившийся президентом РФ Владимиром Путиным, пытается дозвониться до мэра Александра Высокинского. «Главу государства» возмутил высказывание мэра о том, что горожане «могут и должны» заставлять окружающих соблюдать масочный режим в транспорте. В приемной администрации «Путину» попытались объяснить, что глава города и его первый заместитель Александр Ковальчик находятся на совещании, поэтому связаться с ними невозможно. «Подобные высказывания в адрес граждан недопустимы!» — гневно заявил автор ролика, пытаясь напугать собеседницу. Разговора с мэром молодой человек так и не добился.

Депутат Смирнягин заработает на «уголовке» Лошакова

После возбуждения уголовного дела против главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова мэр Екатеринбурга Александр Высокинский может создать новый МУП, шепчутся инсайдеры. Проблемы Лошакова были связаны с тем, что что он мог быть причастен к финансовым махинациям при проведении дорожных ремонтов в районе. «Теперь Высокинский может объединить все дорожно-эксплуатационные управления районов в один МУП, который потом возглавит депутат гордумы Николай Смирнягин», — намекают они. Место, уверены наблюдатели, должно быть крайне прибыльным.

Две партии стали жертвами мошенников на выборах в Екатеринбурге

Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Справедливая Россия» и КПРФ столкнулись с нечистоплотными агитаторами на довыборах в думу Екатеринбурга. Как стало известно URA.RU, неизвестный молодой человек по имени Антон (представляющийся профессиональным экономистом и юристом) набирает жителей округов, которые агитировали бы среди своих соседей и знакомых в пользу определенных кандидатов. За каждый подтвержденный (через телефонный опрос) голос Антон обещает плату в 500 рублей. При этом одним потенциальным агитаторам он говорит, что собирает голоса в пользу КПРФ, другим — для СР. «Таких людей на каждой кампании полно. Это обычные мошенники, которые своими нерабочими схемами обманывают не только штабы, но и тех, кого они „нанимают“», — рассказывает собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Вице-губернатор жестко решил конфликт элит

Говорят, что вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько вызвал к себе мэра Махневского муниципального образования Александра Лызлова и в ультимативной форме потребовал подать в отставку. По словам инсайдеров, смену главы муниципалитета затягивал глава Махневской думы Сахават Алышов. Именно он убедил Лызлова задержаться на посту и исключил из повестки думского заседания вопрос об избрании нового мэра. Ранее Сергей Бидонько публично в ходе пресс-конференции называл Лызлова плохим управленцем. Областные власти поддержали бывшего начальника отдела полиции Алапаевского муниципального образования Алексея Корелина в качестве кандидата на пост мэра.

Новый свердловский мэр начал работу со скандала

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый мэр Артемовского Константин Трофимов столкнулся с первым вызовом в должности главы муниципалитета. Рассказывают, что городские власти проваливают отопительный сезон — без тепла остаются несколько домов на ул. 8 Марта. А их жители, не сумев достучаться до чиновников, уже написали обращение губернатору. Какова реакция региональных управленцев и какой выход из ситуации найдет градоначальник, пока неизвестно.

Главу ОДКБ отправляют в отставку ради Цветкова…

Медицинское сообщество обсуждает слухи о том, что контракт с главой ОДКБ №1 Олегом Аверьяновым не будет продлен и он покинет пост. «Статус главы ОДКБ вполне подойдет экс-министру здравоохранения Андрею Цветкову, который после отставки занял невнятный пост советника. Там ни полномочий, ни денег, одна надежда на близость губернатору — да и та не гарантирована. А тут есть все — правда, придется работать в жестком режиме», — намекают инсайдеры.

… или ради слияния с детищем Карлова

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По другой популярной версии, отставка Аверьянова необходима, чтобы запустить процесс слияния ОДКБ №1 и ГКБ №9. «Технически в декабре „девятка“ станет областной, так что процесс слияния может быть запущен. Но такая идея может появиться только в крайне воспаленном сознании, потому что больницы работают в принципиально разном формате и от их слияния не выиграет никто», — намекает высокопоставленный медик.

В резиденции делят шкуру неубитого медведя

Одной из самых обсуждаемых тем в резиденции стало распределение 38 миллионов рублей — именно столько «Областная газета» проиграла в апелляции свердловскому департаменту информационной политики. Дело было связано с невыполнением госзадания. «Губернатору предлагают приберечь эти средства и в год избирательной кампании потратить на социальные сети», — утверждают инсайдеры.

Элита обсуждает новых соседей губернатора

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политический и бизнес-истеблишмент с начала недели гадает, кому достанется особняк Уставного суда после ликвидации этого института — ведомству осталось работать менее двух лет. Компактное здание на входе в резиденцию губернатора интересует многих: его площадью и внутренним устройством уже интересовались и «федералы», и представители местных ФПГ.

Легендарному политику нашли должность

Структуры Группы Синара ищут «свадебного генерала» для проектов Универсиады. Человек, который будет представлять их, должен быть хорошо известен и уважаем в регионе, а также иметь определенный опыт в сфере строительства и девелопмента. Намекают, что на этот пост рассматривают экс-премьера региона Алексея Воробьева, который ранее долгое время был амбассадором другого строительного холдинга — «Реновы» Виктора Вексельберга.

Советник Цветкова сместит давнего оппонента экс-министра

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рассказывают, что пост главы Уральского медицинского университета может занять бывший советник министра здравоохранения Андрея Цветкова — Игорь Борзунов. «Вся общественность медуниверситета поддерживает его назначение на должность нового ректора. Проблема в том, что он плохо знаком федеральному минздраву, так что с утверждением в должности могут возникнуть проблемы», — рассуждает инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.