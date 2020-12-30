Уральские VIP в 2021 году будут бороться с подлостью и ждать чуда

Накануне праздников герои публикаций URA.RU рассказали, чего ждут от Нового года Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пандемия коронавируса в уходящем году изменила планы уральских политиков и бизнесменов — не все из обещанного годом ранее им удалось реализовать. В преддверии 31 декабря URA.RU вновь обратилось к представителям элиты Большого Урала с вопросом, какие обещания они дают себе на 2021 год. Их слова свидетельствуют: в будущее элита смотрит пусть и со сдержанным, но оптимизмом.

Сходить на рыбалку

Председатель челябинского заксобрания Владимир Мякуш признался URA.RU, что из-за пандемии ему не удалось заниматься любимым хобби — рыбалкой. «Даю себе слово: выбираться на рыбалку в 2021 году», — заявил Мякуш.

«В личных планах — с детства не был на рыбалке. В следующем году цель — хоть раз найти время, чтобы выехать и порыбачить», — вторит ему спикер курганской гордумы Игорь Прозоров.

Не принимать близко к сердцу

Замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов пообещал не принимать человеческую подлость близко к сердцу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов отметил, что в Новом году предъявляет требования прежде всего к себе. «В 2021 году прошу только об одном: избавить меня от встречи с людской подлостью. Но если это все-таки случится, обещаю себе не принимать ее близко к сердцу и реагировать на ее проявления с философским спокойствием», — прокомментировал замгубернатора.

Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков нескромно сообщил, что его планы на 2020 год были даже перевыполнены. «В 2021 году я пообещал себе работать, зарядиться оптимизмом, достроить то, что планирую, и приступить к новым проектам. Ни в коем случае не ослаблять тех направлений деятельности, которые были до этого, а наоборот приумножать. Самое главное — делать все с любовью», — сказал депутат.

Добиться процветания Артемовского мечтает мэр города Константин Трофимов. «План — вернуть городу передовые позиции среди муниципалитетов. Хочется, чтобы в Артемовском царили мир и понимание, а то, как проходят выборы, одна половина города с другой потом не здоровается. В следующем году мечтаю, чтобы все близкие были живы, здоровы и рядом. А больше и не надо ничего», — резюмировал градоначальник.

Выучить язык и написать книгу

Ирина Гехт вновь попробует выучить английский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пандемия коронавируса сорвала планы первого вице-губернатор Ирина Гехт выучить английский язык. «В результате я выучила наизусть девять должностных инструкций, связанных с коронавирусом, а на английский язык времени просто не было. Так что английский переношу на 2021 год», — сообщила URA.RU Гехт.

Депутат тюменской облдумы Артем Зайцев также пытался стать полиглотом. Он пожаловался, что в 2020 не удалось выучить чувашский язык. Депутат — представитель этого этноса. Изучение продолжится в следующем году. «Кроме того, готовлюсь стать многодетным родителем и жду рождения третьего ребенка», — похвастался депутат.

Не сбылась из-за коронавируса мечта тюменского бизнес-омбудсмена Ларисы Невидайло о путешествиях. «Надеюсь, что можно будет наверстать это в 2021 году. Кроме того, в следующем году я планирую написать книгу. Не мемуары, а что-то более полезное и нужное», — сообщила правозащитник.

Прочесть хотя бы одну книгу от корки и до корки в условиях напряженного графика планировал глава пермского УФАС Александр Плаксин, и сдержал обещание. «В 2021 году обещаю себе избавиться как минимум от одной нехорошей привычки и привить новую полезную», — сказал Плаксин.

Стать чемпионом

Екатеринбургский спикер Игорь Володин обещает поставить рекорды не только в работе, но и в жиме штанги Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин связывает надежды на будущее с личными спортивными достижениями. «Для себя лично ставлю новую спортивную цель: стать восьмикратным чемпионом мира по жиму штанги лежа», — заявил Игорь Володин.

Владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский пообещал продолжить поддержку юношеского спорта. «Моя задача — помочь юной шахматистке Лее Гарифуллиной стать чемпионкой мира в 2021 году», — заявил бизнесмен.

Челябинский вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин год назад пообещал URA.RU научиться играть в хоккей. «Пандемия помешала! На коньках стоять научился, а до хоккея дело не дошло. В 2021 году постараюсь не только научиться играть, но и попасть в любительскую команду „Трактора“», — говорит Векшин.

А вот пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов, который год назад дал слово научиться ходить на работу пешком, свое обещание сдержал. «Очень часто хожу пешком на работу и с работы. Теперь даю слово встать на горные лыжи», — заявил Сафонов.

Бег стал модным среди уральской элиты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председатель контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин год назад брал на себя несколько обязательств по спортивным достижениям и со всем справился. «Даже сверх того, мне удалось пробежать меньше, чем за час, 10 км. Правда, в тот день же выяснилось, что я заболел коронавирусом, поэтому пробег дался тяжело. После выздоровления дважды сдал донорскую плазму. Если понадобится и будет достаточно антител, сдам и в 2021 году. А еще подумываю над написанием докторской диссертации по экономике», — признался Лошкин.

Директор департамента пресс-службы губернатора Пермского края Артем Вороненко планировал оказаться хотя бы на одном матче чемпионата Европы по футболу, но пандемия сорвала планы. При этом обещание самому себе — пробежать марафонскую дистанцию за четыре часа он выполнил. «На 2021 год загадал одно чудо — и буду прикладывать все усилия, чтобы его реализовать. Планирую также начать собирать свои воспоминания о ковиде в небольшой книге. И конечно же — хочу повысить планку по марафоном — до 3-4 в год», — рассказал он.

Сдать нормативы ГТО мечтает замгубернатора ЯНАО Александр Подорога. «Ставил себе задачу системно тренироваться, бросить вредные привычки, меньше кушать и сдать ГТО. Для меня значок ГТО — вершина пирамиды, и для этого нужно много что сделать: переступить через себя, найти время, избавиться от лишнего веса… Но в 2020 году, к сожалению, я ничего для этого не сделал. Надеюсь, что в 2021 году смогу организоваться, и к этому прийти», — рассказал замгубернатора.

Уральские VIP мечтают о значке ГТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Пермской городской думы Александр Филиппов обещал себе в прошлом году уделять больше времени ЗОЖ, но заболел коронавирусом. «С учетом невыполненных обещаний в прошлом году — даю себе прошлогодние обещания по спорту на следующий! Надеюсь, что следующий год позволит всем нам вернуться к привычному образу жизни», — рассказал он URA.RU.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев заявил, что реализовать личные планы на 2020 год ему помешала пандемия COVID-19. «Я и сам переболел, и масса ограничений была. Так что в плане личных целей год не удался. А если говорить про будущее, то главное обещание — более внимательно относиться к своему здоровью. Это и спорт, и какая-то профилактика, укрепляющая иммунитет», — констатировал мэр.

Найти время на семью

Курганский сенатор Сергей Муратов посетовал, что многое не успел в 2020 году. «В 2021 году моя основная цель — лоббировать интересы Курганской области, помогать команде губернатора Вадима Шумкова. Если говорить о личных целях, которые ставлю на 2021 год — стараться уделять время семье и любимой жене, которая многие годы поддерживает меня во всем и не ревнует к работе», — прокомментировал сенатор.

Секретарь курганской «ЕР», вице-спикер курганской облдумы Евгений Кафеев переживает за сына, который в 2021 году закончит школу. «Будет дилемма — выбор профессии. Хочется подсказать, помочь, но при этом не надавить. Для меня это самое главное событие в следующем году. На 2020 году меня грандиозных планов не было. Живы, здоровы, и слава богу», — сказал Кафеев.

Политики обещают себе в Новом году проводить больше времени с близкими Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Не ставил перед собой сверхзадач в уходящем коронавирусном году и координатор курганского отделения ЛДПР, депутат облдумы Юрий Ярушин. «Главное событие этого года — выдал свою дочь замуж. Следующий год, я думаю, не будет лучше этого, судя по статистическим данным и аналитике. Будет он тяжелым и с политической точки зрения из-за выборов в Госдуму. Главная задача — показать результат лучше, чем пять лет назад. Ну, а лично для меня — дождаться внуков», — отметил парламентарий.

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов в 2020 году давал себе обещание, что сократит время, которое он тратит на работу, для того чтобы уделять больше внимания семье, спорту и творчеству. Спустя год в разговоре с URA.RU он признался, что частично ему удалось осуществить задуманное. «Среднее время работы сократилось до 10-12 часов в день. И не всегда, но чаще появился один выходной — воскресенье», — поделился Шипилов.

Депутат заксобрания Пермского края, бывший вице-премьер Антон Удальев собирался больше времени уделять семье и детям, и обещание выполнить удалось. В следующим году планирует развить успех. А еще обещает себе выполнить наказы избирателей, которые собрал в этом году.

Для кого-то 2020 год ознаменовался возвращением на родину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь пермской «ЕР» Вячеслав Григорьев заявил, что сдержал главное обещание, которое давал себе в прошлом году — смог перевезти на родину своих родителей. «До этого мы не виделись почти четыре года, поскольку они проживали на территории Украины. В 2019 году начался переезд, а в этом году удалось окончательно сделать то, что я должен был сделать. Теперь мой папа-ракетчик, у которого Украина стала последним местом службы, и мама-врач живут в России, получают российскую пенсию, и мы можем видеться», — рассказал URA.RU Григорьев. В следующем году он обещает себе чаще общаться с родными.

Победить пандемию

Свердловский депутат Госдумы Андрей Ветлужских заявил, что давал себе слово, несмотря на занятость и пандемию, выпускать в соцсети по одному ролику правового просвещения избирателей еженедельно. Это обещание он перевыполнил, делая по два ролика. «Я думаю, это важнее, чем бегать по утрам или 30 раз отжиматься. По сути, у меня своя портативная телестудия, в которой я за последний год создал 92 кейса, не пропустив ни одной недели», — рассказал парламентарий. На следующий год Андрей Ветлужских намерен обеспечить поддержку профсоюзных кандидатов на муниципальных, региональных и федеральных выборах, а также принудить работодателей увеличить зарплаты сотрудникам — по мнению депутата, экономика уже начала расти.

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина заявила, что главное для депутатов в 2021 году — решить вопросы своих избирателей. «К сожалению, пандемия не дает нам в полном объеме сделать все то, о чем люди просили в этом году. Думаю, все понимают: были бы возможности, порешали бы все вопросы», — сказала Бабушкина.

Пандемия коронавируса останется вызовом управленцам и в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ее коллега по заксобранию вице-спикер Михаил Клименко также обеспокоен пандемией коронавируса. «Задача на следующий год — ее победить. Это важно и для семьи, и для близких, и для избирателей. Соответственно, вопросы выделения денег на борьбу с коронавирусом по-прежнему остаются в приоритете», — прокомментировал депутат.

Громадье планов у свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова: дальнейшая реализация программ комфортной городской среды, капремонта многоквартирников и замены лифтов, а также повышенное внимание несколько подзабытой на их фоне программе «Чистая вода». «Ну и конечно заключить наконец концессионное соглашение на строительство мусоросортировочного эко-кластера вблизи Екатеринбурга», — поделился министр. О личных планах он сказал с робкой надеждой: хочется больше времени проводить с любимой внучкой.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что несмотря на пандемию большая часть задуманного в 2020 году в городе сделана. «В следующем году есть большое желание начать реконструкцию музейного комплекса здания старого заводоуправления в рамках партнерского проекта с ЕВРАЗом. Ну, а если руки дойдут до реконструкции Дворца детского и юношеского творчества — можно считать, что жизнь вообще удалась», — отметил Владислав Пинаев.

Депутаты Тюменской облдумы готовятся к переизбранию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Замгубернатора Павел Креков вынашивает намерение в 2021 году решить квартирный вопрос свердловских врачей. «Мы прорабатываем вопрос сохранения достигнутого уровня заработной платы и думаем над тем, как улучшить материальное положение других работников, с ковидом не связанных. Второе — это полное решение квартирного вопроса», — отметил Креков. Он уточнил, что до конца 2021 года планируется помочь всем врачам, которые находятся в очереди на получение жилья.

Коронавирус сорвал планы тюменской облдумы по развитию села, посетовал вице-спикер Виктор Рейн. «В 2021 году хотим помочь обучению школьников на удаленном образовании. Собираемся сформировать электронную версию дневника школьного питания и разработать меры профилактики сколиоза школьников. Лично себе я обещаю сохранить здоровье и высокий тонус, отпраздновать юбилей и, если я действительно еще нужен людям, отправиться на выборы в областную думу», — рассказал вице-спикер.

Выиграть выборы

«Все задачи, которые ставили в этом году, мы выполнили и даже перевыполнили. Были внеплановые вещи, таки как довыборы в екатеринбургскую гордуму, к которым было приковано повышенное внимание», — рассказал секретарь свердловской «ЕР» Виктор Шептий. «Вы наверно ждете, что я буду говорить о выборах. Разумеется, такие задачи ставятся, и мы доведем эту работу до конца. Главное, чего бы хотелось, чтобы следующий год принес минимум конфликтов и противостояний, как во внешнеполитической, так и во внутренней жизни нашей страны, и чтобы это привело к повышению достатка в семьях», — прокомментировал Шептий.

Вице-спикер тюменской облдумы Владимир Пискайкин обеспокоен нарастанием конфронтации различных политических сил и снижением роли законодательной власти. «Я думал, что в период пандемии все политические силы объединяться в едином порыве, но этого не произошло». Он пожелал своей партии победы на выборах в 2021 году, а Тюменской области — дальнейшего развития.

Регионам Урала в 2021 году предстоит целая череда крупных избирательных кампаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина свои поражения и надежды связывает с выборами. «В этом году состоялись выборы в заксобрание. Мы конечно надеялись на большее, были уверены, что 2-3 места получим, потому что люди за нас голосуют. Но, к сожалению, не смогли удержать свой процент. Я считаю, причина этого — фальсификация на выборах. Следующий год будет не менее сложным — выборы в Госдуму, Тюменскую облдуму», — заявила представитель КПРФ.

Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников отметил, что большую часть личных обещаний не исполнил по причине карантина, а также из-за того, что пришлось неожиданно участвовать в губернаторской кампании. «Активнее стал использовать соцсети принимая обращения, и в сообщениях, и в комментариях. Хотел бы пожелать себе не снижать темп, поэтому нахожусь в поисках талантливого СММ-щика», — рассказал URA.RU Постников.