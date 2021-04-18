Свердловские власти отдают заброшенные здания художникам

В пустующем здании училища «Самородок» в Нижнем Тагиле появятся творческие мастерские и школа IT-специалистов Фото предоставлено автором

Заброшенные здания и промзоны Свердловской области превратят в творческие пространства, где будут работать представители креативного бизнеса. В прошлом году по такой же схеме получил вторую жизнь завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти.

Автор проекта Ян Кожан рассказал о нем президенту Владимиру Путину и предложил совместно с Агентством стратегических инициатив запустить программу по оживлению старых зданий. Главе государства идея понравилась. И АСИ по его поручению разработало Rurban Creative Lab.

Как рассказала на встрече с журналистами руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева, изначально на участие в программе заявлялся 81 регион. Было выбрано 10 территорий. «Мы должны сейчас на примере 10 пилотных площадок отработать модель освоения пространства, мы должны понять, как из заброшенных зданий сделать современные, используемые максимально эффективно как местными жителями, так и приезжими пространства», — отметила Журавлева.

По словам руководителя Центра городских компетенций АСИ Татьяны Журавлевой, в этом году в программе примут участие 10 территорий Фото предоставлено автором

Какие города выбрали в качестве креативных центров

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, на Среднем Урале до конца года появится три креативных кластера — в Черноисточинске, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. «Мы должны продумать такое коробочное решение, которое можно будет впоследствии масштабировать по всей области», — рассказала Казакова. Она добавила, что развивать креативные пространства начнут также в Сысерти, Арамиле и Новоуральске.

В Екатеринбурге одним из партнеров проекта является ТЦ «Мега». Там совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства открыт специальный бутик, где уральские мастера могут бесплатно продавать изготовленные ими модные украшения.

В Нижнем Тагиле площадкой для креативного кластера станет пустующее здание в центре города — на Мира, 49/Циолковского 24. По словам руководителя представительства областного фонда поддержки предпринимательства в Нижнем Тагиле Сергея Федореева, оно было построено в 1952 году. Раньше в помещениях располагалось общежитие, затем — училище «Самородок». В 2015 году, когда Самородок объединили с Нижнетагильским колледжем им. Демидова, студенты переехали в другое здание, а помещения на Мира оказались невостребованными. После косметического ремонта там организуют творческие мастерские для художников и ремесленников. Также в здании планируется открыть школу IT-специалистов.

Деньги на приведение в порядок здания бывшего училища, а это порядка 10 млн рублей, выделила компания «Евраз». «Здание „Самородка“ само по себе очень красивое, оно находится в самом центре города. И если оно будет еще местом притяжения молодежи, местом притяжения малого бизнеса, это будет здорово, это будут новые рабочие места», — прокомментировал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В Черноисточинке центром креативной экономики станет бывшее здание Демидовского завода Фото предоставлено автором

Что касается Черноисточинка, то там центром креативной экономики станет бывшее здание Демидовского завода 1726 года. В арт-резиденции уже проходят различные мероприятия и праздники, также там расположен музей наличников. В этом году на территорию зайдут новые резиденты.

Какую помощь получит бизнес

О том, как упаковать инвестиционные модели, участникам креативных кластеров подскажут эксперты областного фонда поддержки предпринимательства. Бизнесменам, развивающим креативный бизнес, на полгода предоставят наставников.

Также предприниматели смогут повысить свои компетенции с помощью различных образовательных программ. Их главная задача — объяснить участникам, как можно коммерциализовать свои идеи в сферах fashion-индустрии, новых медиа, IT, туризма, народных ремёсел.

«У нас есть потрясающие художники, потрясающие кураторы, но у нас есть проблема с теми, кто продвигает и описывает процесс. Поэтому креативный кластер для меня — это как раз то, что пробивает окно в новую профессию — культурного менеджера», — прокомментировала художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова. Она добавила, что креативные кластеры, которые появятся в этом году в Нижнем Тагиле и Черноисточинске, станут площадками 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Деньги на развитие креативного кластера в Нижнем Тагиле выделила компания «Евраз»

Помещения училища «Самородок» пустуют с 2015 года Фото предоставлено автором