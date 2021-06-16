В каких городах не страшно стареть и кого бросила певица IOWA

Певица IOWA выпустила автобиографичный фильм-клип о тяжелом расставании кадр из клипа «Бросай»

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В России четверг традиционно считается днём кинопремьер, а в Афише URA.RU премьеры — каждый день. Вместе с новинками кино в этот четверг нас порадуют музыкальные, образовательные и книжные премьеры. А еще приятный бонус от Netflix для шопоголиков.

Что сделать утром

Утро начинаем с музыкальной премьеры. Певица IOWA (Екатерина Иванчикова) выпустила трогательный клип на новую песню «Бросай». Получился настоящий короткометражный фильм. Певица рассказала, что он основан на реальных событиях и является метафорой долгих отношений на расстоянии. Клип спродюсировала компания Red Pepper Film.

А с 10:00 можно заглянуть на специальную конференцию для уральских предпринимателей от AliExpress. Команда AliExpress расскажет о специфике рынка онлайн-торговли Уральского региона России, о том, как выйти на маркетплейс, получить поддержку и субсидии от AliExpress, продавать без комиссии, продвигать товары и экономить на логистике. Подробнее тут.

Что сделать днем

Днем можно познакомиться с новой полезной книгой. В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга психолога Алины Адлер «Ты в порядке» — о том, как наладить отношения с собой и другими людьми, а также разобраться с проблемами на работе и профессиональным выгоранием.

Как на счет обеденного шоппинга? Netflix запустил собственный онлайн-магазин . В нем представлены эксклюзивные вещи, связанные с сериалами и фильмами, которые выходят на платформе. Сейчас на сайте можно посмотреть два десятка эксклюзивных товаров, а в ближайшее время появится мерч для фанатов сериала «Ведьмак» и «Очень странные дела».

Что сделать вечером

Вечером можно послушать увлекательную полуторачасовую дискуссию, организованную Институтом «Стрелка» о том, какие города наиболее приспособлены для жизни людей преклонного возраста. О том, как менять среду для людей старшего поколения, поговорили: социальный предприниматель Анастасия Лазибная, актер Никита Кукушкин, управляющий группой компаний Senior Group Алексей Сиднев и исследовательница проблем старшего возраста, соосновательница Young Old Lab Татьяна Дроздова.

Или посмотреть новый отечественный сериал. Минисериал «Инсталайф» будет выходить на сервисе Premier с 15 июня еженедельно и расскажет историю об инстаграм-подругах, которые следят друг за другом в социальной сети и принимают решения в реальной жизни на основе увиденного в ленте.