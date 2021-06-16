В каких городах не страшно стареть и кого бросила певица IOWA

В России четверг традиционно считается днём кинопремьер, а в Афише URA.RU премьеры — каждый день. Вместе с новинками кино в этот четверг нас порадуют музыкальные, образовательные и книжные премьеры. А еще приятный бонус от Netflix для шопоголиков.
Что сделать утром
Утро начинаем с музыкальной премьеры. Певица IOWA (Екатерина Иванчикова) выпустила трогательный клип на новую песню «Бросай». Получился настоящий короткометражный фильм. Певица рассказала, что он основан на реальных событиях и является метафорой долгих отношений на расстоянии. Клип спродюсировала компания Red Pepper Film.
А с 10:00 можно заглянуть на специальную
Что сделать днем
Днем можно познакомиться с новой полезной книгой. В издательстве «Альпина Паблишер» вышла
Как на счет обеденного шоппинга? Netflix запустил собственный
Что сделать вечером
Вечером можно послушать увлекательную полуторачасовую дискуссию, организованную Институтом «Стрелка» о том, какие города наиболее приспособлены для жизни людей преклонного возраста. О том, как менять среду для людей старшего поколения, поговорили: социальный предприниматель Анастасия Лазибная, актер Никита Кукушкин, управляющий группой компаний Senior Group Алексей Сиднев и исследовательница проблем старшего возраста, соосновательница Young Old Lab Татьяна Дроздова.
Или посмотреть новый отечественный сериал. Минисериал «Инсталайф» будет выходить на сервисе Premier с 15 июня еженедельно и расскажет историю об инстаграм-подругах, которые следят друг за другом в социальной сети и принимают решения в реальной жизни на основе увиденного в ленте.
План на 18 июня мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в