Свердловские инсайды: Куйвашев требует кондиционер

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В кулуарах свердловской власти уходящую неделю называют неделей недовольств. Одних возмущает незначительный выхлоп интервью губернатора Евгения Куйвашева, другие замечают, что с главного областного телеканала уходят последние профессиональные кадры. Возмущения вызывают и природные пожары, которые никак не утихнут в регионе. Говорят, что из-за них переругались свердловские власти и МЧС.

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Резиденция ищет виновного в провале интервью губернатора

В резиденции губернатора Евгения Куйвашева недоумевают по поводу недоработок с интервью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В областной власти недоумевают, почему интервью губернатора Евгения Куйвашева, вышедшее на одном из городских сайтов, набрало меньше просмотров, чем интервью бывшего депутата заксобрания Евгения Артюха, уехавшего в Европу. «Губернатор — лидер партийного списка на выборах. Артюх же после переезда никакого участия в политической жизни области не принимает. А результат — 28 тысяч просмотров против 33 тысяч. Остается вопрос: чья это недоработка», — сокрушаются в резиденции.

Мэры пошли на хитрость, чтобы не злить Куйвашева

Ходят слухи, что главы свердловских городов пошли на уловку с агитацией «Единой России» после критики от губернатора. Куйвашев распекал мэров за недостаточное размещение баннеров, и аргумент, что посылаемых из областного штаба «агиток» не хватает, не казался убедительным. Как говорят слухачи, тогда главы взяли и заклеили пропагандистскими материалами только гостевые маршруты — особенно на время визита руководства области.

Ректор УрГЭУ оправдался перед Куйвашевым за отсутствие кондиционера

Яков Силин попытался объяснить отсутствие системы охлаждения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ректор УрГЭУ Яков Силин всерьез воспринял шутку губернатора Евгения Куйвашева, прозвучавшую на партконференции «Единой России». Выступая с трибуны, Куйвашев дал Силину ироничный наказ к следующему году установить нормальный кондиционер в актовом зале. На выходе из здания Силин, рассказывают свидетели, уверял губернатора, что для кондиционера нужны какие-то проектные работы. «Да какой проект? Что ты мне рассказываешь?» — передают наблюдатели удивление главы региона.

Свердловские власти и МЧС переругались из-за пожаров

Леса в Свердловской области горят уже несколько недель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди волонтеров, которые спасают свердловские леса от пожаров, обсуждают ссору между областной властью и представителями МЧС. «Говорят, что кто-то из областной власти и свердловского министерства безопасности давит на местное руководство МЧС», — обсуждают волонтеры. Источники переговариваются, что желание не пускать волонтеров на пожары было связано не только с тем, чтобы на местах работали профессиональные спасатели. «Власти не нравится, что от волонтеров идет утечка информации в областные и федеральные СМИ о реальном положении дел с пожарами», — говорят свердловчане.

Чиновники бьются за крышу

В правительстве области наперебой описывают, как между чиновниками разгорелась битва за крышу в прямом смысле этого слова. Дело в том, смеются слухачи, что наверху одного из зданий резиденции есть автостоянка, которую недавно отремонтировали. «Число мест там сильно ограничено — получат очень немногие», — объясняют наблюдатели. В результате между служащими началось аппаратное противостояние: одним из победителей стала служба протокола, а, к примеру, главу ДВП Антона Третьякова изгнали с элитной парковки.

Министр Карлов ищет непыльную работу для замов

Андрею Карлову прочат скорую отставку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, что министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, которому прочат отставку, подыскивает работу для своих подопечных. «Вот, например, его зам Сергей Турков. Должность главврача [областного центра медицинской реабилитации] „Озеро Чусовское“ довольно непыльная. Как раз для замминистра», — считают источники.

Единороссы отказались от заводов

Говорят, технологи областного штаба «Единой России» приняли решение, что лидеры списка не будут посещать крупные промышленные предприятия. Главный аргумент — работники заводов и фабрик не являются целевой группой кампании ЕР. «То есть солидная часть электората фактически остается без присмотра», — констатируют инсайдеры.

Эсеры пошли в атаку на «Родину»

Говорят, что справедливороссы подали иски на снятие кандидатов от «Родины» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В партийных кругах болтают, что в Березовском справедливороссы подали иски на снятие кандидатов от «Родины». Формально поводом стали самые разнообразные техническим основаниям, например, отсутствие подписи или протокола. На деле же, рассказывают сплетники, сделано это по просьбе «Единой России», с которой свердловская СР уже фактически действует в союзе.

Подписи за «Новых людей» собирали единороссы

«Новым людям» удалось преодолеть подписной фильтр Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловское отделение «Единой России» помогло партии «Новые люди» собрать подписи для участия в выборах в Заксобрание (партсписок в итоге прошел регистрацию). «В резиденцию губернатора спустилась установка, что „Новые люди“ должны пройти через фильтр, исполнителем этой задачи была ЕР. Своими силами „люди“, очевидно, не справились бы — ввиду отсутствия навыка», — рассказывает собеседник, знакомый с ситуацией. Хотя в пресс-службе реготделения ЕР эту информацию не подтверждают.

Екатеринбург выпал из федеральной повестки

Рассказывают, что руководство региона страшно недовольно тем, что Екатеринбург не смог отличиться и попасть в медийную повестку во время празднования Дня флага России. «Другие города-миллионники организовали флешмобы, которые транслировали по федеральным каналам. Екатеринбург же себя не проявил», — качают головами собеседники, напоминая, что за патриотические акции всегда отвечал департамент внутренней политики.

Глава района Екатеринбурга обессилел перед бандой…

Что останавливает Евгения Шипицына (по центру), доподлинно не известно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Чкаловского района Екатеринбурга Евгений Шипицын обессилил перед бандой, известной под кодовым названием «четырехсотые». Рассказывают, что уличные бойцы владеют несколькими киосками на пересечении улиц Щорса и Белинского, установленными якобы незаконно. И Шипицын, говорят, никак не может их вынести. По официальной версии, причина — в конструкции объектов: они обтянуты специальными металлическими пластинами. «И глава [района] просто разводит руками», — делятся подчиненные Шипицына.

…хотя губернатор ее побеждал

Евгений Куйвашев подал главе района пример еще весной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Оказывается, эта же группа людей владела киоском на улице Царской, перед Литкварталом. Объект снесли весной 2021-го, а потом на его месте губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов высадили клумбу. «Куйвашева этот киоск долго бесил, он видел его каждый день, уезжая с работы. Там была какая-то хитрая схема с собственностью на этот небольшой участок, долгое время не могли разобраться. Но в итоге выгнали бандитов оттуда», — рассказал свидетель тех событий.

Мэр Екатеринбурга запутал кураторов торговли

Указ мэра Алексея Орлова о нарезке полномочий на третьем этаже горадминистрации позабавил его заместителей. Особенное внимание в кулуарах городской власти обращают на полномочия вице-мэра Дмитрия Ноженко, который отвечает за экономику и торговлю (главным образом киоски). «У Ноженко основные функции взяты от департамента экономики. А чем занимаются комитеты — по бытовому обслуживанию, товарному рынку и промышленной политике — выходит, неизвестно», — улыбается один из участников пересудов в окружении главы.

Орлов накажет коммерсанта, мешающего властям

Алексею Орлову пожаловались на несговорчивого торговца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов накажет предпринимателя, владеющего торговым объектом на одном из городских участков, где власти хотят ремонтировать дорогу. «Бизнесмен отказывается освобождать землю, препятствуя таким образом проведению работ. [Начальник комитета по благоустройству Тамара] Благодаткова доложила Орлову, и тот сказал, что коммерсанту не продлят договор [на размещение объекта] на следующий год», — передал собеседник, знакомый с ситуацией.

Директора школ Екатеринбурга не могут выбрать предводителя

Руководители екатеринбургских школ за год, прошедший со смерти экс-депутата гордумы, экс-директора Дома пионеров Елены Дерягиной не смогли избрать нового неформального лидера. «Директора элитных учреждений не играют объединяющей роли (им это не интересно), а остальные — чьим преимуществом является опыт — не стремятся к лидерству. Поэтому как такового „клуба директоров“ сейчас нет», — описывает ситуацию собеседник во власти.

Руководство думы Екатеринбурга ставит конфликты на паузу

Будет ли заключено перемирие между думскими группами влияния — одна из интриг осени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство гордумы Екатеринбурга в новом политическом сезоне будет стараться избегать трений внутри представительного органа. В частности, возможно, будет отменена аппаратная реформа, предполагающая оптимизацию комиссий, что ударило бы по оппонентам спикера думы Игоря Володина. Внутри думы обсуждается, что, если миротворческая миссия будет реализована, шансы Володина на переназначение в 2023 году вырастут.

В область вернулся бывший главный гаишник

Инсайдеры в погонах рассказывают, что в регионе видели бывшего начальника управления ГИБДД, полковника Алексея Кислякова, который сейчас работает в центральном аппарате МВД в Москве. По слухам, гаишник приезжал, чтобы прояснить картину с работой частных камер на трассах Свердловской области. Региональное руководство до сих пор не заключило новый контракт, и Кисляков должен был повлиять на ситуацию.

Прокуратура требует объяснений за пожары

Говорят, что прокуратура Свердловской области крайне возмущена ситуацией с лесными пожарами в регионе. «Прокурорские требуют, а авиалесоохраны объяснений, как же допустили такую ситуацию, как так вышло, что регион горит и потушить не могут. Мало кого в этой ситуации волнует, что материальное обеспечение у последних оставляет желать лучшего», — сетует источник.

Свердловского санврача наградили за статистику

Дмитрия Козловских наградили знаком «За заслуги перед Свердловской областью» в день рождения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских награжден знаком «За заслуги перед Свердловской областью». Слухмейкеры бросились обсуждать этот факт и тут же обнаружили, что награда совпала с днем рождения чиновника. Языки более злые вспоминали слаженную работу свердловского управления Роспотребнадзора и регионального минздрава. Благодаря возникшему симбиозу, информация о коронавирусной статистике, в которой многие сомневались, выдавалась аккуратно и дозированно.

Ректор УГМУ обезвредила врага

Говорят, что ректор главного медицинского вуза региона Ольга Ковтун разбила оппозицию, угрожавшую ее карьере руководителя. Ольга Петровна уволила декана [ключевого для УГМУ] лечебного факультета Сергея Чернядьева, лишив тем самым аппаратной поддержки свою заместительницу — проректора по науке Марину Уфимцеву. Последнюю оппозиционные Ковтун силы двигали на пост ректора. «Это был один из решающих ударов, поскольку до этого с Уфимцевой сняли часть полномочий, передав их другому проректору, близкому Ковтун», — резюмирует инсайдер.

Инициатор сходок сбежал в Дагестан

Криминальная сходка 11 августа стала одной из громких в Екатеринбурге за последнее время Фото: Анна Майорова © URA.RU

Разогнанная силовиками криминальная сходка 11 августа была устроена провокатором по имени Марсель. Его сейчас ищут многие — от «уличных генералов», связанных с традиционными для Екатеринбурга группировками, до «гостей» той сходки от вора в законе Ахмеда Шалинского и силовиков. Все они хотят «спросить с Марселя» за интриги, которыми он сорвал планы на передел влияния и заработок в Свердловской области. Не исключено, что он сбежал в Дагестан, где ранее сидел за разбой.

Замначальника свердловской колонии сошел с ума

В свердловском ГУ ФСИН пересказывают историю про сосланного в колонию молодого офицера, который стал шизофреником буквально за пару месяцев. «Молодого человека, перспективного выпускника пенитенциарного вуза сослали в „дикую“ колонию на севере области. Там он получил хорошую руководящую должность, но долгое время просился назад, в Екатеринбург. Однако кадровый голод был такой, что его не отпускали. В результате парня нашли полуголым в ванне с водой в арендованной квартире с сожженным служебным удостоверением. Комиссия нашла диагноз — шизофрения. Конечно, его уволили», — с горечью делится инсайдер.

С ОТВ бегут репортеры

Говорят, на ОТВ кадровые проблемы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Областное телевидение покидают журналисты Николай Палкин и Ольга Онегова. Оба они уже сообщили руководству о своем желании уволиться, пишут заявления и дорабатывают последние дни, сообщают источники на телеканале. Причиной стали нежелание работать в дискомфортной обстановке и оптимизация после слияния трех телеканалов («ОТВ», 4 канал и 41 канал). «Любопытно, что Палкин и Онегова — два последних профессиональных репортера, которых можно было посылать на ответственные выезды (например, в поездки с губернатором). Кого теперь отправлять — непонятно, разве что стажеров?» — недоумевают сотрудники канала.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.