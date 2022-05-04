Кто получил больше всех денег в правительстве Мишустина

Половина финансирования уйдет на проекты одного вице-премьера

05 мая 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

У премьер-министра Михаила Мишустина десять заместителей, девять из которых работают над стратегическими инициативами развития России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Марат Хуснуллин стал самым ресурсным вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина. Как сообщили URA.RU в кабинете министров, куратор стройки получил на свои проекты почти 1,3 трлн рублей — это рекордная сумма среди всех его коллег, работающих над 42 стратегическими инициативами развития РФ. Эксперты объясняют, что помимо денег есть и другие критерии оценки лоббистских возможностей, но объем финансирования, который получают на свои задачи чиновники, прямо говорит об их аппаратном весе. Комплекс 42 проектов правительства можно сравнить, пользуясь военным языком, с направлением главного удара по противнику, в роли которого выступают социально-экономические проблемы развития России, объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «42 стратегические инициативы встроены в государственную систему долгосрочного планирования, наряду с 12 нацпроектами президента Владимира Путина от 2018 года. Инициативы отличаются большей конкретикой — что именно и к какому сроку следует сделать, например, по развитию Северного морского пути или с мусорными свалками», — пояснил он. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства РФ, в феврале началась инвентаризация проектов. Согласно последней корректировке, от апреля 2022 года, на их исполнение будет выделено 2 трлн 749 млрд рублей. Финансирование 42 стратегических инициатив развития России на 2022—2024 годы с разбивкой по ответственным вице-премьерам Данные: пресс-служба правительства РФ; инфографика: Дмитрий Циулин © URA.RU Юрий Трутнев занимается развитием Дальнего Востока и в исполнении 42 инициатив напрямую не участвует Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инициативы разбиты на шесть блоков: «Социальная сфера», «Строительство», «Экология», «Цифровая трансформация», «Технологический рывок» и «Государство для граждан». Строительство поручили курировать Марату Хуснуллину, большая часть социальных проектов досталась Татьяне Голиковой, за экологию отвечает Виктория Абрамченко, за цифровизацию — Дмитрий Чернышенко, за технологический рывок — Александр Новак и Юрий Борисов, а избавляет россиян от бюрократии Дмитрий Григоренко. Первый зам Мишустина Андрей Белоусов взял на себя восемь проектов сразу в нескольких разных блоках. При распределении проектов учитывалось, что за вице-премьерами закреплены федеральные округа. Особняком стоит вице-премьер Юрий Трутнев, который занимается только развитием Дальнего Востока и в исполнении 42 инициатив напрямую не участвует. Строительную отрасль в правительстве РФ курирует Марат Хуснуллин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самого большого объема финансирования добился Марат Хуснуллин, который курирует четыре стратегических инициативы с общим бюджетом в 1 триллион 276 миллиардов рублей. Проектом-рекордсменом по затратности стало «Инфраструктурное меню» — на него выделен 1 триллион 137 миллиардов. Эти средства в ближайшие три года потратят на строительство детских садов, школ, больниц, культурных и спортивных объектов, ремонт дорог и сетей ЖКХ, новый общественный транспорт и другие инфраструктурные проекты. Фактически Хуснуллин управляет всей стройкой, которую эксперты называют ключевой отраслью экономики РФ. Андрей Белоусов занимается развитием Северного морского пути и высокотехнологичными проектами Фото: Владимир Андреев © URA.RU На втором месте по объему финансирования — Андрей Белоусов, на вверенные ему инициативы приходится почти 461 миллиард рублей. Самый дорогой проект первого вице-премьера — это «Круглогодичный Севморпуть», только до 2024 года на него потратят 198 миллиардов рублей. Ближайшая цель — резко нарастить объем летних грузоперевозок по арктическому маршруту, а к 2030 году должна быть налажена круглогодичная навигация. Среди других инициатив, которые курирует Белоусов, выделяются своей затратностью проекты по созданию автомобилей с электрическим и водородным двигателями (122 миллиарда), а также программа максимального содействия высокотехнологичному бизнесу «Взлет — от стартапа до IPO» (121 миллиард). По сравнению с концом прошлого года, финансирование последнего проекта выросло более, чем на 2 миллиарда. Татьяна Голикова руководит социальными проектами правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Татьяна Голикова ведет восемь инициатив социальной направленности на общую сумму 359 миллиардов рублей. Больше всего из этих денег за три ближайших года потратят на уже хорошо знакомую молодым россиянам Пушкинскую карту (71 миллиард) и «Оптимальную для восстановления здоровья медицинскую реабилитацию» (193 миллиарда). Значительно скромнее средства у Александр Новака, за ним проект с говорящим названием «Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий» (187 миллиардов), а также «Чистая энергетика» (18 миллиардов, речь идет об использовании водорода в качестве топлива). Дмитрий Чернышенко развивает проекты по цифровизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замыкает список вице-премьеров с инициативами на общую сумму более двухсот миллиардов рублей Дмитрий Чернышенко. Его проект «Доступ в интернет» за несколько месяцев подорожал с 64 до более чем 94 миллиардов рублей. Также Чернышенко занимается подготовкой «Кадров для IT», «Передовыми инженерными школами» и другими проектами из блока «Технологический рывок». Бок о бок с ним трудится над «Развитием производства новых материалов» и «Прорывом на рынки сжиженного природного газа» Юрий Борисов, ему выделили почти 112 миллиардов. Больше ста миллиардов и у Виктории Абрамченко, их потратят, в том числе, на ликвидацию свалок («Генеральная уборка», 20 миллиардов), переработку отходов («Экономика замкнутого цикла», 31 миллиард), а также добычу воды и полезных ископаемых («Геология: возрождение легенды», 32 миллиарда). За экологию отвечает Виктория Абрамченко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самые скромные бюджеты у инициатив, курировать которые поручили Алексею Оверчуку и Дмитрию Григоренко. За 12 миллиардов Оверчук создает условия для привлечения талантливой молодежи и квалифицированных кадров из-за рубежа («Россия — привлекательная для учебы и работы страна»), а у Григоренко есть 4,6 миллиарда и три года на внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности в органах исполнительной власти («Клиентоцентричность»). Чем большей суммой денег управляет чиновник, тем выше его влияние, считает политолог, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. «В сравнении вице-премьеров по финансированию есть рациональное зерно, потому что „капитализация“ чиновника повышает его влияние, это очевидная история. Однако нельзя забывать про горизонтальные связи в правительстве. Работа заместителей Мишустина связана между собой, это не поддается четкому ранжированию», — объяснил собеседник. Статья по теме От коронавируса к санкциям: как изменился Мишустин за два года Влияние вице-премьеров непосредственно связано с объемом финансовых ресурсов по проектам и программам, которые они курируют, но это не единственный критерий, уточнил URA.RU глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Абсурдно утверждать, например, что Хуснуллин в триста раз влиятельнее Григоренко. Есть еще административные рычаги, способность непосредственно влиять на разработку решений правительства и интенсивность взаимодействия с силовыми структурами», — заключил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Марат Хуснуллин стал самым ресурсным вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина. Как сообщили URA.RU в кабинете министров, куратор стройки получил на свои проекты почти 1,3 трлн рублей — это рекордная сумма среди всех его коллег, работающих над 42 стратегическими инициативами развития РФ. Эксперты объясняют, что помимо денег есть и другие критерии оценки лоббистских возможностей, но объем финансирования, который получают на свои задачи чиновники, прямо говорит об их аппаратном весе. Комплекс 42 проектов правительства можно сравнить, пользуясь военным языком, с направлением главного удара по противнику, в роли которого выступают социально-экономические проблемы развития России, объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «42 стратегические инициативы встроены в государственную систему долгосрочного планирования, наряду с 12 нацпроектами президента Владимира Путина от 2018 года. Инициативы отличаются большей конкретикой — что именно и к какому сроку следует сделать, например, по развитию Северного морского пути или с мусорными свалками», — пояснил он. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства РФ, в феврале началась инвентаризация проектов. Согласно последней корректировке, от апреля 2022 года, на их исполнение будет выделено 2 трлн 749 млрд рублей. Инициативы разбиты на шесть блоков: «Социальная сфера», «Строительство», «Экология», «Цифровая трансформация», «Технологический рывок» и «Государство для граждан». Строительство поручили курировать Марату Хуснуллину, большая часть социальных проектов досталась Татьяне Голиковой, за экологию отвечает Виктория Абрамченко, за цифровизацию — Дмитрий Чернышенко, за технологический рывок — Александр Новак и Юрий Борисов, а избавляет россиян от бюрократии Дмитрий Григоренко. Первый зам Мишустина Андрей Белоусов взял на себя восемь проектов сразу в нескольких разных блоках. При распределении проектов учитывалось, что за вице-премьерами закреплены федеральные округа. Особняком стоит вице-премьер Юрий Трутнев, который занимается только развитием Дальнего Востока и в исполнении 42 инициатив напрямую не участвует. Самого большого объема финансирования добился Марат Хуснуллин, который курирует четыре стратегических инициативы с общим бюджетом в 1 триллион 276 миллиардов рублей. Проектом-рекордсменом по затратности стало «Инфраструктурное меню» — на него выделен 1 триллион 137 миллиардов. Эти средства в ближайшие три года потратят на строительство детских садов, школ, больниц, культурных и спортивных объектов, ремонт дорог и сетей ЖКХ, новый общественный транспорт и другие инфраструктурные проекты. Фактически Хуснуллин управляет всей стройкой, которую эксперты называют ключевой отраслью экономики РФ. На втором месте по объему финансирования — Андрей Белоусов, на вверенные ему инициативы приходится почти 461 миллиард рублей. Самый дорогой проект первого вице-премьера — это «Круглогодичный Севморпуть», только до 2024 года на него потратят 198 миллиардов рублей. Ближайшая цель — резко нарастить объем летних грузоперевозок по арктическому маршруту, а к 2030 году должна быть налажена круглогодичная навигация. Среди других инициатив, которые курирует Белоусов, выделяются своей затратностью проекты по созданию автомобилей с электрическим и водородным двигателями (122 миллиарда), а также программа максимального содействия высокотехнологичному бизнесу «Взлет — от стартапа до IPO» (121 миллиард). По сравнению с концом прошлого года, финансирование последнего проекта выросло более, чем на 2 миллиарда. Татьяна Голикова ведет восемь инициатив социальной направленности на общую сумму 359 миллиардов рублей. Больше всего из этих денег за три ближайших года потратят на уже хорошо знакомую молодым россиянам Пушкинскую карту (71 миллиард) и «Оптимальную для восстановления здоровья медицинскую реабилитацию» (193 миллиарда). Значительно скромнее средства у Александр Новака, за ним проект с говорящим названием «Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий» (187 миллиардов), а также «Чистая энергетика» (18 миллиардов, речь идет об использовании водорода в качестве топлива). Замыкает список вице-премьеров с инициативами на общую сумму более двухсот миллиардов рублей Дмитрий Чернышенко. Его проект «Доступ в интернет» за несколько месяцев подорожал с 64 до более чем 94 миллиардов рублей. Также Чернышенко занимается подготовкой «Кадров для IT», «Передовыми инженерными школами» и другими проектами из блока «Технологический рывок». Бок о бок с ним трудится над «Развитием производства новых материалов» и «Прорывом на рынки сжиженного природного газа» Юрий Борисов, ему выделили почти 112 миллиардов. Больше ста миллиардов и у Виктории Абрамченко, их потратят, в том числе, на ликвидацию свалок («Генеральная уборка», 20 миллиардов), переработку отходов («Экономика замкнутого цикла», 31 миллиард), а также добычу воды и полезных ископаемых («Геология: возрождение легенды», 32 миллиарда). Самые скромные бюджеты у инициатив, курировать которые поручили Алексею Оверчуку и Дмитрию Григоренко. За 12 миллиардов Оверчук создает условия для привлечения талантливой молодежи и квалифицированных кадров из-за рубежа («Россия — привлекательная для учебы и работы страна»), а у Григоренко есть 4,6 миллиарда и три года на внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности в органах исполнительной власти («Клиентоцентричность»). Чем большей суммой денег управляет чиновник, тем выше его влияние, считает политолог, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. «В сравнении вице-премьеров по финансированию есть рациональное зерно, потому что „капитализация“ чиновника повышает его влияние, это очевидная история. Однако нельзя забывать про горизонтальные связи в правительстве. Работа заместителей Мишустина связана между собой, это не поддается четкому ранжированию», — объяснил собеседник. Влияние вице-премьеров непосредственно связано с объемом финансовых ресурсов по проектам и программам, которые они курируют, но это не единственный критерий, уточнил URA.RU глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Абсурдно утверждать, например, что Хуснуллин в триста раз влиятельнее Григоренко. Есть еще административные рычаги, способность непосредственно влиять на разработку решений правительства и интенсивность взаимодействия с силовыми структурами», — заключил политолог.