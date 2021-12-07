Чернышенко назвал РФ примером внедрения искусственного интеллекта

07 декабря 2021 в 18:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чернышенко рассказал о новых технологиях в России Фото: Анна Майорова © URA.RU Россия является примером активного внедрения искусственного интеллекта в экономику. Так считает заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. «Нормативные барьеры, препятствующие проникновению искусственного интеллекта в экономику, должны быть устранены. В России уже ведется активная работа в данном направлении: например, совсем недавно был подписан Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта», — сказал он на пленарной сессии Форума ООН по управлению Интернетом. Чернышенко пояснил, что в самом кодексе закреплены основные принципы и правила поведения. Кроме того, по мнению председателя правительства РФ, пандемия коронавирусной инфекции стала двигателем цифровой трансформации во всем мире. Это масштабное событие изменило отношение к технологиям в целом. Впрочем, следует отметить и важность гармонизации международного законодательства в сфере управления интернетом, уточнил он. «Особо подчеркну необходимость скорейшей выработки единых подходов по вопросам защиты персональных данных в мировом масштабе для соблюдения баланса прав и ответственности всех сторон в цифровой среде», — отметил Дмитрий Чернышенко. Сама встреча была посвящена инвестициям в развитие цифровой среды и транснациональному цифровому сотрудничеству. Главной темой стал открытый и свободный интернет, который должен объединить всех пользователей в единое сообщество. Ранее Чернышенко заявил, что Югра, Ямал и Тульская область возглавили рейтинг регионов РФ по цифровой трансформации по итогам октября. На совещании также обсудили цифровизацию контрольно-надзорной деятельности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия является примером активного внедрения искусственного интеллекта в экономику. Так считает заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. «Нормативные барьеры, препятствующие проникновению искусственного интеллекта в экономику, должны быть устранены. В России уже ведется активная работа в данном направлении: например, совсем недавно был подписан Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта», — сказал он на пленарной сессии Форума ООН по управлению Интернетом. Чернышенко пояснил, что в самом кодексе закреплены основные принципы и правила поведения. Кроме того, по мнению председателя правительства РФ, пандемия коронавирусной инфекции стала двигателем цифровой трансформации во всем мире. Это масштабное событие изменило отношение к технологиям в целом. Впрочем, следует отметить и важность гармонизации международного законодательства в сфере управления интернетом, уточнил он. «Особо подчеркну необходимость скорейшей выработки единых подходов по вопросам защиты персональных данных в мировом масштабе для соблюдения баланса прав и ответственности всех сторон в цифровой среде», — отметил Дмитрий Чернышенко. Сама встреча была посвящена инвестициям в развитие цифровой среды и транснациональному цифровому сотрудничеству. Главной темой стал открытый и свободный интернет, который должен объединить всех пользователей в единое сообщество. Ранее Чернышенко заявил, что Югра, Ямал и Тульская область возглавили рейтинг регионов РФ по цифровой трансформации по итогам октября. На совещании также обсудили цифровизацию контрольно-надзорной деятельности.