Власти не могут решить, кому спасать Екатеринбург от пожаров

От итогов кулуарного спора зависит, задохнется ли город от смога

19 мая 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Густой смог накрыл Екатеринбург утром 11 мая. Это уже второй раз за последние семь месяцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пожары, охватившие Свердловскую область в майские праздники, спровоцировали дискуссию во власти — кто будет отвечать за борьбу с возгораниями в Екатеринбурге. Мэрия смещает ответственность на область, в региональном кабмине согласны (впрочем, с оговорками). А у МЧС — противоположная обеим сторонам позиция, рассказывают URA.RU участники закрытых совещаний. Итог спора определит, вернется ли в уральскую столицу едкий смог. 11-12 мая горожане дышали им второй раз за семь месяцев. Предыдущий случай был в октябре 2021-го — из-за пожаров на юге города, рядом с микрорайоном Солнечным. Тогда горели земли московских бизнесменов и Минобороны. Тот факт, что в 2022-м густой дым пришел из соседних регионов (Курганской и Омской областей), разбор полетов не отменяет. На пике площадь лесных пожаров в Свердловской области достигала 1,8 тысячи га Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По данным Авиалесоохраны, площадь лесных пожаров в Свердловской области на пике достигала 1,8 тысячи гектаров. С 7-го по 12 мая ведомство регулярно отчитывалось о пожаре на окраине Екатеринбурга площадью 23 гектара. Горели торфяники со стороны Березовского. Из-за статуса земель была неразбериха. Они входят в состав Екатеринбурга, но являются неразграниченными, то есть подведомственны региональному правительству (в лице мингосимущества). Несмотря на это, тушением пожара вместе со спасателями занимался город. «Несколько человек от МБУ „Городское лесничество“, мотопомпы, силы, привлеченные по муниципальному контракту с областной авиабазой, — перечислил источник, знакомый с ситуацией. — [Глава минприроды Алексей] Кузнецов каждый день общался с [мэром Алексеем] Орловым». Все пожары, включая екатеринбургский, по данным властей, — рукотворные. В МЧС должны провести расследования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При этом региональные власти не возместили мэрии траты. И это якобы не впервые. Устраняя путаницу, на недавнем закрытом совещании у первого замгубернатора Алексея Шмыкова мэрия предложила установить единый подход. «Например, если на неразграниченных землях в Екатеринбурге какой-то пожар, его ликвидирует область. Если задействуют ресурсы города, все расходы компенсируются», — описал собеседник, близкий к кабмину. У минприроды возражений нет, заметил он. В министерстве корреспонденту это подтвердили, уточнив: «Наше предложение — ландшафтный пожар, угрожающий лесному фонду — зона ответственности министерства природы. А пожар, угрожающий населенному пункту (в частности, Екатеринбургу — прим. URA.RU), — министерства общественной безопасности». Новость по теме Задержан пироман, поджигавший лес под Екатеринбургом «Однако МЧС считает иначе. Его позиция — за все, включая пожары, на территории Екатеринбурга должна отвечать мэрия. Но ведь у нас целое министерство для этого создано! У него есть свои техника, финансы», — возмущается третий источник, погруженный в интригу. Окончательного решения от первых лиц региона пока нет. Во властных кабинетах анонсируют: если руководство МЧС окажется убедительнее, мэрии придется кратно увеличивать бюджеты на противопожарные акции — ведь неразграниченных земель в городе больше, чем тех, что находятся в муниципальном фонде. И, возможно, это было бы даже лучше, следует из слов опрошенных корреспондентом чиновников. «Пожары в основном возникают на областных, федеральных и частных землях, потому что за ними нормально не следят. Город же у себя делает максимум — регулярные опашки, патрулирования, санитарные рубки», — описывает один из них. «Неправда», — категорично реагирует статусный госслужащий. Говорят, во время пожаров Алексей Орлов совещался с министром едва ли не каждый день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в разговоре с URA.RU подтвердил, что «регулировать борьбу с пожарами лучше на областном уровне». Но в то же время заявил, что оперативное взаимодействие с минприроды настроено и в текущем раскладе. «У нас есть соглашение с [областной] авиабазой, она имеет все ресурсы, чтобы пожары тушить. У нас также общая система „Лесохранитель“ (мы пользуемся базами друг друга). Мы [мэрия] все свои ресурсы [по просьбе минприроды] привлекаем — наши ДЭУ, технику по подвозу воды», — сказал Орлов. Поучительным для властей в этом плане стало как раз прошлогоднее ЧП в Солнечном, добавил он. А вопросов по части ответственного слежения за землей все-таки больше к Росимуществу (федеральные земли), намекнул градоначальник. URA.RU вело подробный онлайн, как область переживала майские лесные пожары. И делилось кадрами с высоты птичьего полета.

Пожары, охватившие Свердловскую область в майские праздники, спровоцировали дискуссию во власти — кто будет отвечать за борьбу с возгораниями в Екатеринбурге. Мэрия смещает ответственность на область, в региональном кабмине согласны (впрочем, с оговорками). А у МЧС — противоположная обеим сторонам позиция, рассказывают URA.RU участники закрытых совещаний. Итог спора определит, вернется ли в уральскую столицу едкий смог. 11-12 мая горожане дышали им второй раз за семь месяцев. Предыдущий случай был в октябре 2021-го — из-за пожаров на юге города, рядом с микрорайоном Солнечным. Тогда горели земли московских бизнесменов и Минобороны. Тот факт, что в 2022-м густой дым пришел из соседних регионов (Курганской и Омской областей), разбор полетов не отменяет. По данным Авиалесоохраны, площадь лесных пожаров в Свердловской области на пике достигала 1,8 тысячи гектаров. С 7-го по 12 мая ведомство регулярно отчитывалось о пожаре на окраине Екатеринбурга площадью 23 гектара. Горели торфяники со стороны Березовского. Из-за статуса земель была неразбериха. Они входят в состав Екатеринбурга, но являются неразграниченными, то есть подведомственны региональному правительству (в лице мингосимущества). Несмотря на это, тушением пожара вместе со спасателями занимался город. «Несколько человек от МБУ „Городское лесничество“, мотопомпы, силы, привлеченные по муниципальному контракту с областной авиабазой, — перечислил источник, знакомый с ситуацией. — [Глава минприроды Алексей] Кузнецов каждый день общался с [мэром Алексеем] Орловым». При этом региональные власти не возместили мэрии траты. И это якобы не впервые. Устраняя путаницу, на недавнем закрытом совещании у первого замгубернатора Алексея Шмыкова мэрия предложила установить единый подход. «Например, если на неразграниченных землях в Екатеринбурге какой-то пожар, его ликвидирует область. Если задействуют ресурсы города, все расходы компенсируются», — описал собеседник, близкий к кабмину. У минприроды возражений нет, заметил он. В министерстве корреспонденту это подтвердили, уточнив: «Наше предложение — ландшафтный пожар, угрожающий лесному фонду — зона ответственности министерства природы. А пожар, угрожающий населенному пункту (в частности, Екатеринбургу — прим. URA.RU), — министерства общественной безопасности». «Однако МЧС считает иначе. Его позиция — за все, включая пожары, на территории Екатеринбурга должна отвечать мэрия. Но ведь у нас целое министерство для этого создано! У него есть свои техника, финансы», — возмущается третий источник, погруженный в интригу. Окончательного решения от первых лиц региона пока нет. Во властных кабинетах анонсируют: если руководство МЧС окажется убедительнее, мэрии придется кратно увеличивать бюджеты на противопожарные акции — ведь неразграниченных земель в городе больше, чем тех, что находятся в муниципальном фонде. И, возможно, это было бы даже лучше, следует из слов опрошенных корреспондентом чиновников. «Пожары в основном возникают на областных, федеральных и частных землях, потому что за ними нормально не следят. Город же у себя делает максимум — регулярные опашки, патрулирования, санитарные рубки», — описывает один из них. «Неправда», — категорично реагирует статусный госслужащий. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в разговоре с URA.RU подтвердил, что «регулировать борьбу с пожарами лучше на областном уровне». Но в то же время заявил, что оперативное взаимодействие с минприроды настроено и в текущем раскладе. «У нас есть соглашение с [областной] авиабазой, она имеет все ресурсы, чтобы пожары тушить. У нас также общая система „Лесохранитель“ (мы пользуемся базами друг друга). Мы [мэрия] все свои ресурсы [по просьбе минприроды] привлекаем — наши ДЭУ, технику по подвозу воды», — сказал Орлов. Поучительным для властей в этом плане стало как раз прошлогоднее ЧП в Солнечном, добавил он. А вопросов по части ответственного слежения за землей все-таки больше к Росимуществу (федеральные земли), намекнул градоначальник. URA.RU вело подробный онлайн, как область переживала майские лесные пожары. И делилось кадрами с высоты птичьего полета.