«Министр довел до командующих установки Генерального штаба»

Герой России объяснил URA.RU последние сообщения Минобороны о спецоперации на Украине

02 августа 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу лично приехал на инспекцию основных группировок на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько дней назад министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировки войск «Юг», «Центр» и «Восток» на Украине, где поставил задачу по наращиванию действий группировок на всех направлениях, чтобы исключить возможность для Киева наносить массированные удары по жителям Донбасса и других регионов. Что означает приезд министра к командующим группировками, URA.RU объяснил полковник запаса, ветеран контртеррористических операций на Северном Кавказе, Герой России Сергей Воронин. — Означает ли приезд министра обороны с инспекцией подготовку к какому-то новому этапу в спецоперации? В отличие от журналистов, я не вижу ничего экстраординарного в приезде министра с инспекцией группировок. Согласно законодательству, центральным органом военного управления Министерства и основным органом оперативного управления вооруженными силами является Генеральный штаб. Валерий Герасимов возглавляет Генштаб с 2012 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стратегическое и оперативное планирование применения вооруженных сил, оперативное управление войсками — задачи Главного оперативного управления, которое подчиняется Начальнику Генерального штаба Валерию Васильевичу Герасимову. В целом Генеральный штаб подчиняется министру, именно поэтому начальник Генерального штаба имеет статус первого заместителя министра. Так что решение министра на месте выслушать доклады командующих о том, как исполняются распоряжения Генерального штаба, как они видят складывающуюся обстановку — это нормально. — Что в такой ситуации означают озвученные в сообщении министерства цели — исключить возможность для киевского режима наносить удары по Донбассу? Именно то, что я вам сказал: министр довел до командующих группировками задачи, которые по его заданию определил Генеральный штаб. — Как вы оцениваете эти задачи? Войска уже получили установки Генерального штаба Фото: Владимир Андреев © URA.RU Я служил на Северном Кавказе под началом Валерия Васильевича Герасимова, когда он командовал 58-й армией. Это очень грамотный и компетентный военноначальник, выдающийся стратег, на счету которого множество успешно проведенных кампаний, замечательный человек. У меня нет ни оснований, не тем более права критиковать новые задачи, поставленные им. — Ваша позиция не менялась все время, что идет специальная операция? Ответ на этот вопрос сформулировал наш верховный главнокомандующий, Владимир Владимирович Путин, которому журналисты задавали схожий вопрос: «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели. А конечная цель мною обозначена — это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все. Работа идет спокойно, ритмично. Как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану. По срокам не надо говорить, я никогда об этом не говорю, потому что это же жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие сроки — это неправильно, потому что, я уже говорил об этом, это связано с интенсивностью боевых действий, а интенсивность напрямую завязана с возможными потерями. А мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизнь наших ребят». — Еще раньше были сообщения того же Министерства обороны, которое персонально выделило Сергея Суровикина и Александра Лапина как руководителей группировок на конкретных направлениях. В отчете об инспекции министра снова сказано о них. Александр Лапин получил звание героя почти месяц назад Фото: Анна Майорова © URA.RU Во все времена во время любых военных кампаний общество требовало не просто сообщений о происходящем, но хотело знать имена героев. Поэтому на улицах наших городов появились щиты с фотографиями, имена и фамилиями героев этой спецоперации, поэтому Министерство обороны в своих сообщениях акцентирует внимание на героизме конкретных военнослужащих, и именно поэтому сообщает о том, кто командует группировками на земле. Вы приводите в пример сообщения про Сергея Владимировича и Александра Павловича. Но это не экстраординарные сообщения: когда министр проинспектировал группировку «Восток», Министерство сообщило о том, что командование группировкой возложено на генерал-лейтенанта Рустама Усмановича Мурадова. Очень хорошо, что эта информация становится известно обществу, потому что так в глазах россиян армия обретает лица. Не скрою, я горд, что за реализацию плана Генерального штаба по освобождению Луганской народной республики нашему земляку Командующему войсками Центрального военного округа — Александру Павловичу Лапину — присвоено звание Героя России, о чем также сообщено Министерством обороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несколько дней назад министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировки войск «Юг», «Центр» и «Восток» на Украине, где поставил задачу по наращиванию действий группировок на всех направлениях, чтобы исключить возможность для Киева наносить массированные удары по жителям Донбасса и других регионов. Что означает приезд министра к командующим группировками, URA.RU объяснил полковник запаса, ветеран контртеррористических операций на Северном Кавказе, Герой России Сергей Воронин. — Означает ли приезд министра обороны с инспекцией подготовку к какому-то новому этапу в спецоперации? В отличие от журналистов, я не вижу ничего экстраординарного в приезде министра с инспекцией группировок. Согласно законодательству, центральным органом военного управления Министерства и основным органом оперативного управления вооруженными силами является Генеральный штаб. Стратегическое и оперативное планирование применения вооруженных сил, оперативное управление войсками — задачи Главного оперативного управления, которое подчиняется Начальнику Генерального штаба Валерию Васильевичу Герасимову. В целом Генеральный штаб подчиняется министру, именно поэтому начальник Генерального штаба имеет статус первого заместителя министра. Так что решение министра на месте выслушать доклады командующих о том, как исполняются распоряжения Генерального штаба, как они видят складывающуюся обстановку — это нормально. — Что в такой ситуации означают озвученные в сообщении министерства цели — исключить возможность для киевского режима наносить удары по Донбассу? Именно то, что я вам сказал: министр довел до командующих группировками задачи, которые по его заданию определил Генеральный штаб. — Как вы оцениваете эти задачи? Я служил на Северном Кавказе под началом Валерия Васильевича Герасимова, когда он командовал 58-й армией. Это очень грамотный и компетентный военноначальник, выдающийся стратег, на счету которого множество успешно проведенных кампаний, замечательный человек. У меня нет ни оснований, не тем более права критиковать новые задачи, поставленные им. — Ваша позиция не менялась все время, что идет специальная операция? Ответ на этот вопрос сформулировал наш верховный главнокомандующий, Владимир Владимирович Путин, которому журналисты задавали схожий вопрос: «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели. А конечная цель мною обозначена — это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все. Работа идет спокойно, ритмично. Как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану. По срокам не надо говорить, я никогда об этом не говорю, потому что это же жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие сроки — это неправильно, потому что, я уже говорил об этом, это связано с интенсивностью боевых действий, а интенсивность напрямую завязана с возможными потерями. А мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизнь наших ребят». — Еще раньше были сообщения того же Министерства обороны, которое персонально выделило Сергея Суровикина и Александра Лапина как руководителей группировок на конкретных направлениях. В отчете об инспекции министра снова сказано о них. Во все времена во время любых военных кампаний общество требовало не просто сообщений о происходящем, но хотело знать имена героев. Поэтому на улицах наших городов появились щиты с фотографиями, имена и фамилиями героев этой спецоперации, поэтому Министерство обороны в своих сообщениях акцентирует внимание на героизме конкретных военнослужащих, и именно поэтому сообщает о том, кто командует группировками на земле. Вы приводите в пример сообщения про Сергея Владимировича и Александра Павловича. Но это не экстраординарные сообщения: когда министр проинспектировал группировку «Восток», Министерство сообщило о том, что командование группировкой возложено на генерал-лейтенанта Рустама Усмановича Мурадова. Очень хорошо, что эта информация становится известно обществу, потому что так в глазах россиян армия обретает лица. Не скрою, я горд, что за реализацию плана Генерального штаба по освобождению Луганской народной республики нашему земляку Командующему войсками Центрального военного округа — Александру Павловичу Лапину — присвоено звание Героя России, о чем также сообщено Министерством обороны.