Свердловская область лишилась иностранных доноров для онкобольных

Из-за санкций доставка биоматериала из-за границы усложнилась

10 ноября 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

Уральские онкологи стараются найти идеального донора внутри страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Свердловской области приостановили активный поиск доноров для онкобольных в европейских реестрах. Об этом URA.RU рассказали источники в медицинских кругах. Из-за санкций доставка биоматериала из-за границы усложнилась. Вопрос уже поднимался на совещании с министром регионального минздрава Андреем Карловым, но решения пока нет. Свердловские онкологи прикладывают максимум усилий, чтобы найти идеального донора для онкопациента Фото: Анна Майорова © URA.RU «Сотни пациентов с онкологией в Свердловской области могут пострадать из-за того, что доставка материала для трансплантации усложнилась из-за введенных санкций коллективным Западом против России. В связи с этим наши онкологи стараются найти идеального донора внутри страны, сведя на минимум поиск подходящего биоматериала из стран Европы», — говорит источник, знакомый с ситуацией в регионе. По словам собеседника агентства, логистические проблемы усложняют работу свердловских врачей. «Проблемы со своевременной доставкой биоматериала вынуждают, так сказать, особо не надеяться на западных коллег. Несмотря на то, что международные медицинские программы не приостановлены, нашим медикам приходиться рассчитывать только на свои силы, а учитывая скудный отечественный реестр, врачам приходится несладко. Медики понимают, что онкобольные не могут ждать, а найти идеального донора становится задачей со звездочкой. Глава свердловского минздрава Карлов в курсе ситуации, но как решить проблему, пока не знает», — отметил собеседник агентства. Второй информатор уверен в том, что ограничения платежных систем тоже негативно влияют на ситуацию с поиском доноров за границей. «Логистические сложности, а также проблемы с работой платежных систем делают невозможной быструю доставку биоматериала до пациента. Кроме всего, европейцы настроены негативно к россиянам и в открытую отказываются сдавать материал для наших пациентов. К сожалению, западное медицинское сообщество не руководствуется клятвой Гиппократа, а все больше углубляется в политику, что, конечно, влияет на российских онкобольных», — делится онколог, пожелавший остаться анонимным. Отечественная база доноров пополняется постоянно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU заведующий отделением гематологии и онкологии Клинической больницы № 1 МЕДСИ Алексей Федоров заявил, что отечественная база доноров пополняется. «Еще десять лет назад ситуация с реестром у нас была в плачевном состоянии. За последние годы она меняется. Очень медленно, но все же меняется. Нам, конечно, есть куда стремиться, но начало уже положено. Теперь необходимо довести до ума весь процесс, а на это нужно финансирование и качественное обучение в медвузах», — отметил Федоров. Однако не все зависит от врачей. «Надо понимать, что любой медик постарается приложить все усилия, чтобы решить проблему больного. Однако многое зависит и от самого пациента. В нашем менталитете принято обращаться за медпомощью, когда болезнь уже запущена. Плюс ко всему, не все больные выполняют рекомендации врачей. Все эти проблемы и дают нам такую высокую статистику смертности от онкологических заболеваний», — резюмировал собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило. Отечественная база доноров пополняется постоянно Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Ранее URA.RU писало, что в России в 2020 году от онкологии умерло свыше 280 тысяч человек. А в настоящее время рак или подозрения на онкологию зафиксированы у 350 тысяч россиян. На первом месте по заболеваемости населения страны среди мужчин стоят опухоли трахеи, бронхов, легкого, среди женщин — рак молочной железы. В 2020 году показатель смертности от онкологии в Свердловской области составил 226,8 случая на 100 тыс. жителей. В Екатеринбурге у мужчин чаще выявляются новообразования предстательной железы, бронхолегочной системы, ободочной кишки. У женщин лидируют рак молочной железы, кожи, ободочной кишки.

В Свердловской области приостановили активный поиск доноров для онкобольных в европейских реестрах. Об этом URA.RU рассказали источники в медицинских кругах. Из-за санкций доставка биоматериала из-за границы усложнилась. Вопрос уже поднимался на совещании с министром регионального минздрава Андреем Карловым, но решения пока нет. «Сотни пациентов с онкологией в Свердловской области могут пострадать из-за того, что доставка материала для трансплантации усложнилась из-за введенных санкций коллективным Западом против России. В связи с этим наши онкологи стараются найти идеального донора внутри страны, сведя на минимум поиск подходящего биоматериала из стран Европы», — говорит источник, знакомый с ситуацией в регионе. По словам собеседника агентства, логистические проблемы усложняют работу свердловских врачей. «Проблемы со своевременной доставкой биоматериала вынуждают, так сказать, особо не надеяться на западных коллег. Несмотря на то, что международные медицинские программы не приостановлены, нашим медикам приходиться рассчитывать только на свои силы, а учитывая скудный отечественный реестр, врачам приходится несладко. Медики понимают, что онкобольные не могут ждать, а найти идеального донора становится задачей со звездочкой. Глава свердловского минздрава Карлов в курсе ситуации, но как решить проблему, пока не знает», — отметил собеседник агентства. Второй информатор уверен в том, что ограничения платежных систем тоже негативно влияют на ситуацию с поиском доноров за границей. «Логистические сложности, а также проблемы с работой платежных систем делают невозможной быструю доставку биоматериала до пациента. Кроме всего, европейцы настроены негативно к россиянам и в открытую отказываются сдавать материал для наших пациентов. К сожалению, западное медицинское сообщество не руководствуется клятвой Гиппократа, а все больше углубляется в политику, что, конечно, влияет на российских онкобольных», — делится онколог, пожелавший остаться анонимным. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU заведующий отделением гематологии и онкологии Клинической больницы № 1 МЕДСИ Алексей Федоров заявил, что отечественная база доноров пополняется. «Еще десять лет назад ситуация с реестром у нас была в плачевном состоянии. За последние годы она меняется. Очень медленно, но все же меняется. Нам, конечно, есть куда стремиться, но начало уже положено. Теперь необходимо довести до ума весь процесс, а на это нужно финансирование и качественное обучение в медвузах», — отметил Федоров. Однако не все зависит от врачей. «Надо понимать, что любой медик постарается приложить все усилия, чтобы решить проблему больного. Однако многое зависит и от самого пациента. В нашем менталитете принято обращаться за медпомощью, когда болезнь уже запущена. Плюс ко всему, не все больные выполняют рекомендации врачей. Все эти проблемы и дают нам такую высокую статистику смертности от онкологических заболеваний», — резюмировал собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в России в 2020 году от онкологии умерло свыше 280 тысяч человек. А в настоящее время рак или подозрения на онкологию зафиксированы у 350 тысяч россиян. На первом месте по заболеваемости населения страны среди мужчин стоят опухоли трахеи, бронхов, легкого, среди женщин — рак молочной железы. В 2020 году показатель смертности от онкологии в Свердловской области составил 226,8 случая на 100 тыс. жителей. В Екатеринбурге у мужчин чаще выявляются новообразования предстательной железы, бронхолегочной системы, ободочной кишки. У женщин лидируют рак молочной железы, кожи, ободочной кишки.