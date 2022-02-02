Как Карабаш стал личным проектом Игоря Алтушкина

Почему глава РМК вкладывает в город миллиарды

03 февраля 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

Игорь Алтушкин: «Я понимал, что в любом случае буду заниматься городом» Фото: Олег Ковалюк Для главы Русской медной компании Игоря Алтушкина Карабаш, некогда один из проблемных городов Челябинской области, оказался сугубо личным проектом. Это стало понятно, когда он раздал горожанам 43 квартиры, уплатив за них все необходимые налоги. Почему Алтушкину так важен город, который когда-то позиционировался как самый грязный на планете? Почему год за годом в Карабаш вкладываются огромные суммы, в том числе и личные средства главы РМК? Когда карабашцы поверили Алтушкину? Об этом в материале URA.RU. С города снимали «грязное» клеймо Алексей Текслер (слева) и Игорь Алтушкин (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер хочет, чтобы Карабаш стал лучшим малым городом России. Об этом он сообщил на презентации «Новый Карабаш» Русской медной компании (РМК). Когда подобное заявление в 2017 году сделал Борис Дубровский, руководивший тогда регионом, это вызвало усмешки. Сейчас такие перспективы уже кажутся реальными. В фильме РМК «Медный век» — Игорь Алтушкин рассказывал, какое ужасное впечатление произвел на него Карабаш в 1998 году, когда он впервые побывал в этом городе. Постоянно отключали свет, дороги разбиты, всеобщая депрессия. К тому времени за Карабашем прочно закрепился статус самого грязного города планеты. С 2004 года, с момента захода РМК на «Карабашмедь», компания делает все, чтобы снять с города это клеймо. — Мы хотим, чтобы Карабаш вызывал только позитивные эмоции. Как современный моногород, пусть и небольшой, но с комфортными условиями. Так сложилась судьба, что, все-таки, мне пришлось сюда зайти и сначала заниматься модернизацией производства. Но я понимал, что в любом случае буду заниматься городом, — рассказал URA.RU Алтушкин. Храм построили по просьбе горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все началось с храма РМК начала с того, что провела опрос, в котором приняли участие и работники «Карабашмеди», и обычные горожане. Предстояло выяснить, чего хотят жители от новых собственников градообразующего предприятия. РМК предлагала отремонтировать садики, другие социальные объекты, но люди попросили построить церковь. — Оказалось, что в Карабаше никогда не было каменной церкви! Причем просили меня об этом и депутаты, с которыми я встречался. И мы храм построили. Потом стали просить по ремонту детских садов, школ. Потом попросили построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). ФОК мы построили, сделали его бесплатным для всех, — вспоминает Алтушкин. Именно после появления ФОКа горожане стали доверять РМК. С тех пор мнение карабашцев стало определяющим в проектах компании по развитию города. Пусть будет школа для всех Настал момент, когда горожане попросили новую школу. Уникальный образовательный центр на тысячу мест заложили в проект «Новый Карабаш». Это будет здание с кольцевой архитектурой. У начальных, средних и старших классов будут свои сектора. На территории школы появится экологическая станция, полигон для испытаний дронов, творческие мастерские и даже собственные театр и телестудия. Изначально планировали здание на 900 мест, но потом планы поменяли. Алтушкин вспомнил свое детство. Такой будет новая школа в Карабаше Фото: пресс-служба РМК — Это уже мы решили на тысячу. Выяснилось, что в городе около 1300 детей школьного возраста. Пара школ в очень плохом состоянии. Я вспомнил свое детство. Представил, как это было бы, что я учусь в старой облезлой школе, а кто-то в новой и современной. Ревность, вражда, драки «стенка на стенку». В моем детстве такие драки были. Ну вот я и решил, пусть не будет такого расслоения появится большая современная школа для всех. Нам проектируют москвичи, которые проектировали школы в Татарстане, — рассказал URA.RU глава РМК. Игорь Алтушкин: «Просто сказать им „Спасибо!“» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жилье как мотивация и как благодарность Жители просили новую школу, но не просили бесплатные новые квартиры. В подобные подарки давно никто не верит. Как рассказал URA.RU один из новоселов, тем более никто не мог рассчитывать, что квартиры получат те, кто не имеет прямого отношения к РМК. Опрос в рамках «Народной премии», когда жители выбирали лучших работников бюджетных сфер, проходил активно, но горожане не знали, что премией будут ключи из рук полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Так, к примеру, новоселом стала пожилая работница почты, которую знает весь город. Она много лет жила в аварийном бараке. В эти дни 43 карабашца отмечают новоселье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Надо сказать, что новые дома РМК строила для работников «Карабашмеди». Но прежде квартиры получили ветераны комбината, те, что давно на пенсии. По словам Алтушкина, просто хотелось их поблагодарить за работу. — Просто сказать им: «Спасибо!» Вы заметили, что я с некоторыми даже обнимался? Потому что я их знаю 15 лет. Это сейчас они не работают, но они мне помогали! Они не знали, что будут квартиры и было очень приятно их порадовать. У меня бабушка была ветеран, блокадница. Она воспитала во мне уважение к ветеранам. Мы и дальше, при распределении квартир учтем заслуги перед комбинатом. Обязательно будем давать квартиры бюджетникам. И будем давать жилье тем специалистам, врачам к примеру, кто приедет работать в Карабаш. Для них мы построим новую больницу, — пояснил глава РМК. Большой секрет для малого- города За пять лет в Карабаше появится новый современный микрорайон, с развитой инфраструктурой. Только в будущем году уже будет сдано порядка 320 квартир. По словам главы РМК, часть квартир будет продаваться по себестоимости, с льготной ипотекой. Часть пойдет сотрудникам «Карабашмеди». РМК также будет привлекать молодых специалистов, со стороны, под развитие промышленного кластера, мотивировать бесплатным жильем. Поэтому «Новый Карабаш», как отметил Алтушкин, не является для РМК коммерческим проектом. Таким будет «Новый Карабаш» Фото: пресс-служба РМК — Когда мы строили дом, в котором раздали квартиры, никто не знал, что будет именно так. Это был секрет для города. Все видели, как мы выкупаем территорию, старые, полуразрушенные дома, которым было по 50-70 лет. Честно сказать, заплатили за них больше, чем они того стоили, старались никого не обидеть. В итоге хозяева домов переселились в новое жилье, с лучшими условиями, — говорит Алтушкин «Народная премия» выбрала лучших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новые перспективы Непосредственно в город в ближайшие пять лет планируется вложить 11,5 млрд рублей. Это плюсом к тому, что уже РМК построила в Карабаше. Жителей волнует только одно, как бы экономическая ситуация не повлияла на грандиозные планы. В компании уверены, что все получится вне зависимости от цен на медь. — Полпред президента в УрФО Владимир Якушев уже сказал, что обычно на презентации таких проектов говорят о долгой перспективе, до 2035 или до 2040 года. А мы поставили именно амбициозную задачу, сделать все до 2025 года. Кстати, первый дом, где мы раздали квартиры, построен не за счет РМК, а за счет моих личных средств. Это мой личный вклад в город, — отмечает Алтушкин. Карабаш кардинально изменится Фото: пресс-служба РМК Когда-то Карабаш, где два раза подряд отдавали по суд мэров, был едва ли не самым проблемным, с политической точки зрения в регионе. Сегодня это самая неконфликтная территория в области. Но городской округ, это не только жилые кварталы. Карабаш занимает огромную территорию, где есть изумительные места для отдыха. В настоящее время в концепцию внутреннего туризма Карабаш не вписывается, потому что в округе. в сторону Миасса, есть еще и остатки заброшенных столетних хвостохранилищ. Это те самые «марсианские пейзажи», которые любят фотографировать и выкладывать в сети. Алтушкин уже принял решение профинансировать рекультивацию хвостохранилищ, чтобы хотя бы часть города избавить от таких пейзажей. А потом в РМК обещают подумать о новых проектах, возможно связанных с внутренним туризмом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Для главы Русской медной компании Игоря Алтушкина Карабаш, некогда один из проблемных городов Челябинской области, оказался сугубо личным проектом. Это стало понятно, когда он раздал горожанам 43 квартиры, уплатив за них все необходимые налоги. Почему Алтушкину так важен город, который когда-то позиционировался как самый грязный на планете? Почему год за годом в Карабаш вкладываются огромные суммы, в том числе и личные средства главы РМК? Когда карабашцы поверили Алтушкину? Об этом в материале URA.RU. С города снимали «грязное» клеймо Челябинский губернатор Алексей Текслер хочет, чтобы Карабаш стал лучшим малым городом России. Об этом он сообщил на презентации «Новый Карабаш» Русской медной компании (РМК). Когда подобное заявление в 2017 году сделал Борис Дубровский, руководивший тогда регионом, это вызвало усмешки. Сейчас такие перспективы уже кажутся реальными. В фильме РМК «Медный век» — Игорь Алтушкин рассказывал, какое ужасное впечатление произвел на него Карабаш в 1998 году, когда он впервые побывал в этом городе. Постоянно отключали свет, дороги разбиты, всеобщая депрессия. К тому времени за Карабашем прочно закрепился статус самого грязного города планеты. С 2004 года, с момента захода РМК на «Карабашмедь», компания делает все, чтобы снять с города это клеймо. — Мы хотим, чтобы Карабаш вызывал только позитивные эмоции. Как современный моногород, пусть и небольшой, но с комфортными условиями. Так сложилась судьба, что, все-таки, мне пришлось сюда зайти и сначала заниматься модернизацией производства. Но я понимал, что в любом случае буду заниматься городом, — рассказал URA.RU Алтушкин. Все началось с храма РМК начала с того, что провела опрос, в котором приняли участие и работники «Карабашмеди», и обычные горожане. Предстояло выяснить, чего хотят жители от новых собственников градообразующего предприятия. РМК предлагала отремонтировать садики, другие социальные объекты, но люди попросили построить церковь. — Оказалось, что в Карабаше никогда не было каменной церкви! Причем просили меня об этом и депутаты, с которыми я встречался. И мы храм построили. Потом стали просить по ремонту детских садов, школ. Потом попросили построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). ФОК мы построили, сделали его бесплатным для всех, — вспоминает Алтушкин. Именно после появления ФОКа горожане стали доверять РМК. С тех пор мнение карабашцев стало определяющим в проектах компании по развитию города. Пусть будет школа для всех Настал момент, когда горожане попросили новую школу. Уникальный образовательный центр на тысячу мест заложили в проект «Новый Карабаш». Это будет здание с кольцевой архитектурой. У начальных, средних и старших классов будут свои сектора. На территории школы появится экологическая станция, полигон для испытаний дронов, творческие мастерские и даже собственные театр и телестудия. Изначально планировали здание на 900 мест, но потом планы поменяли. Алтушкин вспомнил свое детство. — Это уже мы решили на тысячу. Выяснилось, что в городе около 1300 детей школьного возраста. Пара школ в очень плохом состоянии. Я вспомнил свое детство. Представил, как это было бы, что я учусь в старой облезлой школе, а кто-то в новой и современной. Ревность, вражда, драки «стенка на стенку». В моем детстве такие драки были. Ну вот я и решил, пусть не будет такого расслоения появится большая современная школа для всех. Нам проектируют москвичи, которые проектировали школы в Татарстане, — рассказал URA.RU глава РМК. Жилье как мотивация и как благодарность Жители просили новую школу, но не просили бесплатные новые квартиры. В подобные подарки давно никто не верит. Как рассказал URA.RU один из новоселов, тем более никто не мог рассчитывать, что квартиры получат те, кто не имеет прямого отношения к РМК. Опрос в рамках «Народной премии», когда жители выбирали лучших работников бюджетных сфер, проходил активно, но горожане не знали, что премией будут ключи из рук полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Так, к примеру, новоселом стала пожилая работница почты, которую знает весь город. Она много лет жила в аварийном бараке. Надо сказать, что новые дома РМК строила для работников «Карабашмеди». Но прежде квартиры получили ветераны комбината, те, что давно на пенсии. По словам Алтушкина, просто хотелось их поблагодарить за работу. — Просто сказать им: «Спасибо!» Вы заметили, что я с некоторыми даже обнимался? Потому что я их знаю 15 лет. Это сейчас они не работают, но они мне помогали! Они не знали, что будут квартиры и было очень приятно их порадовать. У меня бабушка была ветеран, блокадница. Она воспитала во мне уважение к ветеранам. Мы и дальше, при распределении квартир учтем заслуги перед комбинатом. Обязательно будем давать квартиры бюджетникам. И будем давать жилье тем специалистам, врачам к примеру, кто приедет работать в Карабаш. Для них мы построим новую больницу, — пояснил глава РМК. Большой секрет для малого- города За пять лет в Карабаше появится новый современный микрорайон, с развитой инфраструктурой. Только в будущем году уже будет сдано порядка 320 квартир. По словам главы РМК, часть квартир будет продаваться по себестоимости, с льготной ипотекой. Часть пойдет сотрудникам «Карабашмеди». РМК также будет привлекать молодых специалистов, со стороны, под развитие промышленного кластера, мотивировать бесплатным жильем. Поэтому «Новый Карабаш», как отметил Алтушкин, не является для РМК коммерческим проектом. — Когда мы строили дом, в котором раздали квартиры, никто не знал, что будет именно так. Это был секрет для города. Все видели, как мы выкупаем территорию, старые, полуразрушенные дома, которым было по 50-70 лет. Честно сказать, заплатили за них больше, чем они того стоили, старались никого не обидеть. В итоге хозяева домов переселились в новое жилье, с лучшими условиями, — говорит Алтушкин Новые перспективы Непосредственно в город в ближайшие пять лет планируется вложить 11,5 млрд рублей. Это плюсом к тому, что уже РМК построила в Карабаше. Жителей волнует только одно, как бы экономическая ситуация не повлияла на грандиозные планы. В компании уверены, что все получится вне зависимости от цен на медь. — Полпред президента в УрФО Владимир Якушев уже сказал, что обычно на презентации таких проектов говорят о долгой перспективе, до 2035 или до 2040 года. А мы поставили именно амбициозную задачу, сделать все до 2025 года. Кстати, первый дом, где мы раздали квартиры, построен не за счет РМК, а за счет моих личных средств. Это мой личный вклад в город, — отмечает Алтушкин. Когда-то Карабаш, где два раза подряд отдавали по суд мэров, был едва ли не самым проблемным, с политической точки зрения в регионе. Сегодня это самая неконфликтная территория в области. Но городской округ, это не только жилые кварталы. Карабаш занимает огромную территорию, где есть изумительные места для отдыха. В настоящее время в концепцию внутреннего туризма Карабаш не вписывается, потому что в округе. в сторону Миасса, есть еще и остатки заброшенных столетних хвостохранилищ. Это те самые «марсианские пейзажи», которые любят фотографировать и выкладывать в сети. Алтушкин уже принял решение профинансировать рекультивацию хвостохранилищ, чтобы хотя бы часть города избавить от таких пейзажей. А потом в РМК обещают подумать о новых проектах, возможно связанных с внутренним туризмом.