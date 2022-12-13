В ЛНР заявили о взятии Марьинки в кольцо российской армией

Российская армия взяла в кольцо Марьинку (Донецкая народная республика). Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
«Город в плотном кольце, бои идут в центре города», — написал Киселев в своем telegram-канале. Он добавил, что российская армия также взяла под свой контроль и трассу на Красногоровку. По ней, отметил Киселев, осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Марьинке.
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Российская армия взяла в кольцо Марьинку (Донецкая народная республика). Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев. «Город в плотном кольце, бои идут в центре города», — написал Киселев в своем telegram-канале. Он добавил, что российская армия также взяла под свой контроль и трассу на Красногоровку. По ней, отметил Киселев, осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Марьинке.