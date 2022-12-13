В ЛНР заявили о взятии Марьинки в кольцо российской армией

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, снаряд, танкист, военная подготовка, танк, солдат, подготовка военных, подготовка солдат
В центре Марьинки идут бои, отметил Киселев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия взяла в кольцо Марьинку (Донецкая народная республика). Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

«Город в плотном кольце, бои идут в центре города», — написал Киселев в своем telegram-канале. Он добавил, что российская армия также взяла под свой контроль и трассу на Красногоровку. По ней, отметил Киселев, осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Марьинке.

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Российская армия взяла в кольцо Марьинку (Донецкая народная республика). Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев. «Город в плотном кольце, бои идут в центре города», — написал Киселев в своем telegram-канале. Он добавил, что российская армия также взяла под свой контроль и трассу на Красногоровку. По ней, отметил Киселев, осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Марьинке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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