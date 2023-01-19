Россию, США и Китай ожидает мощное противостояние

Победитель получит господство в космосе

19 января 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россию и США ждет новое противостояние Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россию и США ожидает в ближайшем будущем новое противостояние — в космической сфере. Третьим в этой борьбе станет Китай, комментируют эксперты итоги встречи президента РФ Владимира Путина с руководителем «Роскосмоса» Юрием Борисовым 19 января. Строительство второй очереди космодрома «Восточный» и стартовой площадки для запуска тяжелых ракет «Ангара» позволят РФ производить больше коммерческих запусков, говорят аналитики. Это сделает отечественную космонавтику независимой от «Байконура». Встреча президента Путина с главой «Роскосмоса» состоялась спустя полгода после назначения Юрия Борисова на должность. Этому предшествовали многочисленные коррупционные скандалы и срывы сроков строительства космодрома Восточный. «О важности ракетно-космической отрасли говорить не приходится — это и наука, и народное хозяйство, и обороноспособность страны. И вопросов накопилось немало: сроки исполнения контрактов, экономика отрасли в целом, финансовое состояние, планы развития», — заметил Путин. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, как Россия будет повышать свой космический суверенитет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Борисов начал доклад с гособоронзаказа. По его словам, «космическая отрасль, как и весь российский ОПК, ритмично работает над всеми запланированными мероприятиями». «Сделано все возможное, чтобы сдать их качественно и в срок», — заверил глава «Роскосмоса». Другая тема, над которой работают в госкорпорации, — оказание «космических услуг». Как отметил Борисов, на них «активно развивается спрос», и у России есть планы по «качественному и количественному наращиванию» своей космической группировки. Одним из ключевых направлений работы «Роскосмоса», подчеркнул Борисов, остается пилотируемая программа и создание отечественной орбитальной станции. Очередной этап строительства космодрома Восточный должен завершиться уже в 2023 году Фото: Роскосмос Обеспечить работу по всем этим направлениям должен будет космодром Восточный. Именно о нем президент попросил Борисова доложить подробнее (Путин лично побывал на нем 12 апреля 2022 года вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко — прим. URA.RU). Как сообщил глава «Роскосмоса», строительство идет «достаточно ритмично». «Планы второй очереди по созданию стартового комплекса для „Ангары-5“ будут выполнены в срок. Мы надеемся завершить все строительные работы к середине года, а все монтажные работы и готовность к пуску — к концу года, как и запланировано вашим Указом. Завершено строительство взлетно-посадочной полосы аэродрома — великолепного качества. Аэродромный комплекс будет построен к концу 2023 года», — пообещал Борисов. Космодром Восточный — один из важнейших проектов в России, как и развитие космонавтики в целом, пояснил URA.RU политтехнолог, автор телеграм-канала Марат Баширов. «Космодром Восточный будет способствовать развитию российских космических программ. После запуска космодром будет работать и на мирные задачи, и на цели военной спецоперации — нам везде требуются спутники. Очевидно, что поэтому президент в таком напряженном своем графике нашел время и принял Борисова», — отметил Баширов. Создание новейших ракет позволит РФ расширить свои возможности по оказанию «космических услуг» Фото: Пресс-служба Роскосмоса Внимание президента к деятельности «Роскосмоса» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объясняет тем, что России важно сохранить свой статус ведущей космической державы. И введение в эксплуатацию космодрома Восточный позволит закрепить позиции. Тем более что сейчас речь идет о в разы возросшем значении космоса как для мирных, так и для военных целей. По словам эксперта, наличие Восточного повысит независимость России от казахстанского «Байконура». При этом Россия, очевидно, вступает в конкурентную борьбу не только со своим давним оппонентов в этой сфере — США, но и с Китаем, говорит политолог. «Сейчас — время коммерческих пусков, коммерческих спутников. Космическая отрасль очень сильно коммерциализируется. Это расширяет возможности применения близкого космоса, с одной стороны, с другой — расширяет конкуренцию между основными игроками на этом рынке: Россией, США и Китаем, которые производят больше всего космических запусков. Поэтому России нужны тяжелые, принципиально нового класса ракеты типа «Ангара» и современная инфраструктура», — отметил Михайлов. Статья по теме Путин предупредил развязывание войны с Западом на новом фронте Сохранить и преумножить лидерство и обеспечить независимость в космической отрасли России позволят как раз те самые современные ракеты «Ангара», о которых говорил президенту Борисов, подтвердил в разговоре с URA.RU академик Российской академии космонавтики им. К.С. Циолковского, руководитель работ в области создания ракетно-космической техники Александр Железняков. «Речь идет о серии ракет „Ангара“. Они разработаны и сейчас проходят летные испытания. Эта ракета может выводить грузы на околоземную орбиту, на межпланетную траекторию в будущем. Есть версия, предназначенная для пилотируемого корабля, но она еще „учится“ летать, и полноценная эксплуатация ее пока не началась», — отметил Железняков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россию и США ожидает в ближайшем будущем новое противостояние — в космической сфере. Третьим в этой борьбе станет Китай, комментируют эксперты итоги встречи президента РФ Владимира Путина с руководителем «Роскосмоса» Юрием Борисовым 19 января. Строительство второй очереди космодрома «Восточный» и стартовой площадки для запуска тяжелых ракет «Ангара» позволят РФ производить больше коммерческих запусков, говорят аналитики. Это сделает отечественную космонавтику независимой от «Байконура». Встреча президента Путина с главой «Роскосмоса» состоялась спустя полгода после назначения Юрия Борисова на должность. Этому предшествовали многочисленные коррупционные скандалы и срывы сроков строительства космодрома Восточный. «О важности ракетно-космической отрасли говорить не приходится — это и наука, и народное хозяйство, и обороноспособность страны. И вопросов накопилось немало: сроки исполнения контрактов, экономика отрасли в целом, финансовое состояние, планы развития», — заметил Путин. Борисов начал доклад с гособоронзаказа. По его словам, «космическая отрасль, как и весь российский ОПК, ритмично работает над всеми запланированными мероприятиями». «Сделано все возможное, чтобы сдать их качественно и в срок», — заверил глава «Роскосмоса». Другая тема, над которой работают в госкорпорации, — оказание «космических услуг». Как отметил Борисов, на них «активно развивается спрос», и у России есть планы по «качественному и количественному наращиванию» своей космической группировки. Одним из ключевых направлений работы «Роскосмоса», подчеркнул Борисов, остается пилотируемая программа и создание отечественной орбитальной станции. Обеспечить работу по всем этим направлениям должен будет космодром Восточный. Именно о нем президент попросил Борисова доложить подробнее (Путин лично побывал на нем 12 апреля 2022 года вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко — прим. URA.RU). Как сообщил глава «Роскосмоса», строительство идет «достаточно ритмично». «Планы второй очереди по созданию стартового комплекса для „Ангары-5“ будут выполнены в срок. Мы надеемся завершить все строительные работы к середине года, а все монтажные работы и готовность к пуску — к концу года, как и запланировано вашим Указом. Завершено строительство взлетно-посадочной полосы аэродрома — великолепного качества. Аэродромный комплекс будет построен к концу 2023 года», — пообещал Борисов. Космодром Восточный — один из важнейших проектов в России, как и развитие космонавтики в целом, пояснил URA.RU политтехнолог, автор телеграм-канала Марат Баширов. «Космодром Восточный будет способствовать развитию российских космических программ. Внимание президента к деятельности «Роскосмоса» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объясняет тем, что России важно сохранить свой статус ведущей космической державы. И введение в эксплуатацию космодрома Восточный позволит закрепить позиции. Тем более что сейчас речь идет о в разы возросшем значении космоса как для мирных, так и для военных целей. По словам эксперта, наличие Восточного повысит независимость России от казахстанского «Байконура». При этом Россия, очевидно, вступает в конкурентную борьбу не только со своим давним оппонентов в этой сфере — США, но и с Китаем, говорит политолог. «Сейчас — время коммерческих пусков, коммерческих спутников. Космическая отрасль очень сильно коммерциализируется. Сохранить и преумножить лидерство и обеспечить независимость в космической отрасли России позволят как раз те самые современные ракеты «Ангара», о которых говорил президенту Борисов, подтвердил в разговоре с URA.RU академик Российской академии космонавтики им. К.С. Циолковского, руководитель работ в области создания ракетно-космической техники Александр Железняков. «Речь идет о серии ракет „Ангара“. Они разработаны и сейчас проходят летные испытания. Эта ракета может выводить грузы на околоземную орбиту, на межпланетную траекторию в будущем. Есть версия, предназначенная для пилотируемого корабля, но она еще „учится“ летать, и полноценная эксплуатация ее пока не началась», — отметил Железняков.