Жители новых регионов России получат еще один вид поддержки

Им помогут больше сплотиться со страной

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на митинге на Красной площади в день присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Москва, путин владимир, красная площадь
Москва окажет новым регионам не только социальную и материальную поддержку, но и культурную Фото:

Жители новых регионов РФ получат новый вид поддержки. Наряду с восстановлением инфраструктуры и социальной адаптацией власти начали их интеграцию в историко-культурное пространство страны. Это сделает новых граждан РФ россиянами по духу, сплотит вокруг государства. Такое мнение выразили эксперты URA.RU, комментируя итоги заседания Координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив. В общей сложности грантовую поддержку получит 881 творческий проект из 83 регионов страны.

Заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. Москва
Фонд культурных инициатив подвел итоги отбора первого грантового конкурса в этом году
Фото:

Огромное внимание при подаче заявок на государственную поддержку было уделено вовлечению жителей новых территорий в общее историко-культурное пространство страны, проведению мероприятий в новых регионах. Совет фонда принял решение поддержать 125 проектов на сумму 723 млн рублей, прямо или косвенно связанных с освобожденными территориями. Среди них такие проекты, как «Рок за Мариуполь» — концерт, приуроченный к Дню Города в сентябре, создание многосерийного документального фильма о людях и событиях, происходящих на новых территориях страны в последние 9 лет «Отцы Донбасса».

Также будет организована работа Симфонической академии для молодых музыкантов России и Донбасса. Еще один поддержанный проект — патриотическая опера-драма «Le prince Andre» про князя Андрея Болконского по роману Льва Толстого «Война и мир». Спектакль будет поставлен на базе Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна с артистами театра.

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Помимо проектов в новых регионах в этом году, который президент РФ объявил «Годом педагога и наставника», особый интерес также вызвали инициативы по теме «Образовательные и наставнические проекты». В первом конкурсе 2023 года было поддержано 199 таких проектов. Среди них — серия концертов «Посвящение учителям», онлайн-конкурс среди учителей Донбасса с последующим созданием видеороликов и стендов в школах — проект «#ВМЕСТЕ: История Большой Страны в Судьбах Учителей». Авторы проекта «Виртуозы музыкальной педагогики. Расширяя горизонты» проведут комплекс обучающих мероприятий по популяризации народных инструментов.

Новая арфа в оперном театре. Екатеринбург
На грантовые средства будет организована работа Симфонической академии для молодых музыкантов Донбасса
Фото:

В целом, по количеству поддержанных проектов, рейтинг регионов в этом году возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Белгородская, Новосибирская, Московская, Самарская, Нижегородская, Свердловская и Тюменская области, сообщил генеральный директор президентского Фонда культурных инициатив Роман Карманов. «В этой заявочной кампании впервые ярко о себе заявили Дальний Восток и Северный Кавказ. На пятом месте в десятке регионов-лидеров по утвержденной сумме грантов расположился Приморский край (70 582 212 рублей) и на девятом месте — Дагестан (54 019 114 рублей)», — добавил Карманов.

В Госдуме считают, что интегрирование новых территорий во все сферы жизни сейчас — основная задача государства. Такую мысль в разговоре с URA.RU высказала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

«Эти территории — исторически российские. Необходимо их сделать российскими по духу, сути и наполненности жизни граждан. А через, что это делать? Через культуру, ведь это самое главное, что несет смысл и ценности. Понятно, что людям необходимо решать свои социальные проблемы в это время, но без культуры не обойдешься», — пояснила парламентарий.
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По словам политолога и ведущего эксперта Центра политической конъектуры Михаила Карягина, план полной интеграции новых регионов в состав РФ рассчитан до 2026 года. В нем помимо инфраструктурных проектов, строительства школ, больниц и дорог, есть и другая важная часть — «культурная интеграция в общий слой».

«Социологи отмечают, что может возникнуть феномен «новых русских», которые близко к нам культурно, но все же находились в другом контексте и не воспринимали наши базовые ценности. За счет этих проектов планируется встроить жителей новых территорий в общий контекст по культурно-ценностным вопросам, чтобы была единая точка зрения.

Президент РФ Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно указывал, что основная задача — сплочение вокруг государства и общего дела. А если культурное полотно слишком разрозненно, то это вызывает проблемы», — считает эксперт.

Тот факт, что в этом году поддержку получили именно проекты на новых территориях РФ, вполне логично, считает гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Речь идет об интеграции и власти четко понимают необходимость в построении новой идентичности. Сегодня это имеет высокий приоритет, да и деятели культуры уделяют особое внимание этой тематике», — подытожил он.

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Жители новых регионов РФ получат новый вид поддержки. Наряду с восстановлением инфраструктуры и социальной адаптацией власти начали их интеграцию в историко-культурное пространство страны. Это сделает новых граждан РФ россиянами по духу, сплотит вокруг государства. Такое мнение выразили эксперты URA.RU, комментируя итоги заседания Координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив. В общей сложности грантовую поддержку получит 881 творческий проект из 83 регионов страны. Огромное внимание при подаче заявок на государственную поддержку было уделено вовлечению жителей новых территорий в общее историко-культурное пространство страны, проведению мероприятий в новых регионах. Совет фонда принял решение поддержать 125 проектов на сумму 723 млн рублей, прямо или косвенно связанных с освобожденными территориями. Среди них такие проекты, как «Рок за Мариуполь» — концерт, приуроченный к Дню Города в сентябре, создание многосерийного документального фильма о людях и событиях, происходящих на новых территориях страны в последние 9 лет «Отцы Донбасса». Также будет организована работа Симфонической академии для молодых музыкантов России и Донбасса. Еще один поддержанный проект — патриотическая опера-драма «Le prince Andre» про князя Андрея Болконского по роману Льва Толстого «Война и мир». Спектакль будет поставлен на базе Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна с артистами театра. Помимо проектов в новых регионах в этом году, который президент РФ объявил «Годом педагога и наставника», особый интерес также вызвали инициативы по теме «Образовательные и наставнические проекты». В первом конкурсе 2023 года было поддержано 199 таких проектов. Среди них — серия концертов «Посвящение учителям», онлайн-конкурс среди учителей Донбасса с последующим созданием видеороликов и стендов в школах — проект «#ВМЕСТЕ: История Большой Страны в Судьбах Учителей». Авторы проекта «Виртуозы музыкальной педагогики. Расширяя горизонты» проведут комплекс обучающих мероприятий по популяризации народных инструментов. В целом, по количеству поддержанных проектов, рейтинг регионов в этом году возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Белгородская, Новосибирская, Московская, Самарская, Нижегородская, Свердловская и Тюменская области, сообщил генеральный директор президентского Фонда культурных инициатив Роман Карманов. «В этой заявочной кампании впервые ярко о себе заявили Дальний Восток и Северный Кавказ. На пятом месте в десятке регионов-лидеров по утвержденной сумме грантов расположился Приморский край (70 582 212 рублей) и на девятом месте — Дагестан (54 019 114 рублей)», — добавил Карманов. В Госдуме считают, что интегрирование новых территорий во все сферы жизни сейчас — основная задача государства. Такую мысль в разговоре с URA.RU высказала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. По словам политолога и ведущего эксперта Центра политической конъектуры Михаила Карягина, план полной интеграции новых регионов в состав РФ рассчитан до 2026 года. В нем помимо инфраструктурных проектов, строительства школ, больниц и дорог, есть и другая важная часть — «культурная интеграция в общий слой». Президент РФ Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно указывал, что основная задача — сплочение вокруг государства и общего дела. А если культурное полотно слишком разрозненно, то это вызывает проблемы», — считает эксперт. Тот факт, что в этом году поддержку получили именно проекты на новых территориях РФ, вполне логично, считает гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Речь идет об интеграции и власти четко понимают необходимость в построении новой идентичности. Сегодня это имеет высокий приоритет, да и деятели культуры уделяют особое внимание этой тематике», — подытожил он.
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