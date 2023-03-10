Жители новых регионов России получат еще один вид поддержки

Им помогут больше сплотиться со страной

10 марта 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Москва окажет новым регионам не только социальную и материальную поддержку, но и культурную Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители новых регионов РФ получат новый вид поддержки. Наряду с восстановлением инфраструктуры и социальной адаптацией власти начали их интеграцию в историко-культурное пространство страны. Это сделает новых граждан РФ россиянами по духу, сплотит вокруг государства. Такое мнение выразили эксперты URA.RU, комментируя итоги заседания Координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив. В общей сложности грантовую поддержку получит 881 творческий проект из 83 регионов страны. Фонд культурных инициатив подвел итоги отбора первого грантового конкурса в этом году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Огромное внимание при подаче заявок на государственную поддержку было уделено вовлечению жителей новых территорий в общее историко-культурное пространство страны, проведению мероприятий в новых регионах. Совет фонда принял решение поддержать 125 проектов на сумму 723 млн рублей, прямо или косвенно связанных с освобожденными территориями. Среди них такие проекты, как «Рок за Мариуполь» — концерт, приуроченный к Дню Города в сентябре, создание многосерийного документального фильма о людях и событиях, происходящих на новых территориях страны в последние 9 лет «Отцы Донбасса». Также будет организована работа Симфонической академии для молодых музыкантов России и Донбасса. Еще один поддержанный проект — патриотическая опера-драма «Le prince Andre» про князя Андрея Болконского по роману Льва Толстого «Война и мир». Спектакль будет поставлен на базе Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна с артистами театра. Статья по теме Путин показал, как Россия добьется независимости и победит в СВО Помимо проектов в новых регионах в этом году, который президент РФ объявил «Годом педагога и наставника», особый интерес также вызвали инициативы по теме «Образовательные и наставнические проекты». В первом конкурсе 2023 года было поддержано 199 таких проектов. Среди них — серия концертов «Посвящение учителям», онлайн-конкурс среди учителей Донбасса с последующим созданием видеороликов и стендов в школах — проект «#ВМЕСТЕ: История Большой Страны в Судьбах Учителей». Авторы проекта «Виртуозы музыкальной педагогики. Расширяя горизонты» проведут комплекс обучающих мероприятий по популяризации народных инструментов. На грантовые средства будет организована работа Симфонической академии для молодых музыкантов Донбасса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В целом, по количеству поддержанных проектов, рейтинг регионов в этом году возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Белгородская, Новосибирская, Московская, Самарская, Нижегородская, Свердловская и Тюменская области, сообщил генеральный директор президентского Фонда культурных инициатив Роман Карманов. «В этой заявочной кампании впервые ярко о себе заявили Дальний Восток и Северный Кавказ. На пятом месте в десятке регионов-лидеров по утвержденной сумме грантов расположился Приморский край (70 582 212 рублей) и на девятом месте — Дагестан (54 019 114 рублей)», — добавил Карманов. В Госдуме считают, что интегрирование новых территорий во все сферы жизни сейчас — основная задача государства. Такую мысль в разговоре с URA.RU высказала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. «Эти территории — исторически российские. Необходимо их сделать российскими по духу, сути и наполненности жизни граждан. А через, что это делать? Через культуру, ведь это самое главное, что несет смысл и ценности. Понятно, что людям необходимо решать свои социальные проблемы в это время, но без культуры не обойдешься», — пояснила парламентарий. Статья по теме Власти РФ приступили к формированию новой элиты страны По словам политолога и ведущего эксперта Центра политической конъектуры Михаила Карягина, план полной интеграции новых регионов в состав РФ рассчитан до 2026 года. В нем помимо инфраструктурных проектов, строительства школ, больниц и дорог, есть и другая важная часть — «культурная интеграция в общий слой». «Социологи отмечают, что может возникнуть феномен «новых русских», которые близко к нам культурно, но все же находились в другом контексте и не воспринимали наши базовые ценности. За счет этих проектов планируется встроить жителей новых территорий в общий контекст по культурно-ценностным вопросам, чтобы была единая точка зрения. Президент РФ Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно указывал, что основная задача — сплочение вокруг государства и общего дела. А если культурное полотно слишком разрозненно, то это вызывает проблемы», — считает эксперт. Тот факт, что в этом году поддержку получили именно проекты на новых территориях РФ, вполне логично, считает гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Речь идет об интеграции и власти четко понимают необходимость в построении новой идентичности. Сегодня это имеет высокий приоритет, да и деятели культуры уделяют особое внимание этой тематике», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители новых регионов РФ получат новый вид поддержки. Наряду с восстановлением инфраструктуры и социальной адаптацией власти начали их интеграцию в историко-культурное пространство страны. Это сделает новых граждан РФ россиянами по духу, сплотит вокруг государства. Такое мнение выразили эксперты URA.RU, комментируя итоги заседания Координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив. В общей сложности грантовую поддержку получит 881 творческий проект из 83 регионов страны. Огромное внимание при подаче заявок на государственную поддержку было уделено вовлечению жителей новых территорий в общее историко-культурное пространство страны, проведению мероприятий в новых регионах. Совет фонда принял решение поддержать 125 проектов на сумму 723 млн рублей, прямо или косвенно связанных с освобожденными территориями. Среди них такие проекты, как «Рок за Мариуполь» — концерт, приуроченный к Дню Города в сентябре, создание многосерийного документального фильма о людях и событиях, происходящих на новых территориях страны в последние 9 лет «Отцы Донбасса». Также будет организована работа Симфонической академии для молодых музыкантов России и Донбасса. Еще один поддержанный проект — патриотическая опера-драма «Le prince Andre» про князя Андрея Болконского по роману Льва Толстого «Война и мир». Спектакль будет поставлен на базе Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна с артистами театра. Помимо проектов в новых регионах в этом году, который президент РФ объявил «Годом педагога и наставника», особый интерес также вызвали инициативы по теме «Образовательные и наставнические проекты». В первом конкурсе 2023 года было поддержано 199 таких проектов. Среди них — серия концертов «Посвящение учителям», онлайн-конкурс среди учителей Донбасса с последующим созданием видеороликов и стендов в школах — проект «#ВМЕСТЕ: История Большой Страны в Судьбах Учителей». Авторы проекта «Виртуозы музыкальной педагогики. Расширяя горизонты» проведут комплекс обучающих мероприятий по популяризации народных инструментов. В целом, по количеству поддержанных проектов, рейтинг регионов в этом году возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Белгородская, Новосибирская, Московская, Самарская, Нижегородская, Свердловская и Тюменская области, сообщил генеральный директор президентского Фонда культурных инициатив Роман Карманов. «В этой заявочной кампании впервые ярко о себе заявили Дальний Восток и Северный Кавказ. На пятом месте в десятке регионов-лидеров по утвержденной сумме грантов расположился Приморский край (70 582 212 рублей) и на девятом месте — Дагестан (54 019 114 рублей)», — добавил Карманов. В Госдуме считают, что интегрирование новых территорий во все сферы жизни сейчас — основная задача государства. Такую мысль в разговоре с URA.RU высказала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. По словам политолога и ведущего эксперта Центра политической конъектуры Михаила Карягина, план полной интеграции новых регионов в состав РФ рассчитан до 2026 года. В нем помимо инфраструктурных проектов, строительства школ, больниц и дорог, есть и другая важная часть — «культурная интеграция в общий слой». Президент РФ Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно указывал, что основная задача — сплочение вокруг государства и общего дела. А если культурное полотно слишком разрозненно, то это вызывает проблемы», — считает эксперт. Тот факт, что в этом году поддержку получили именно проекты на новых территориях РФ, вполне логично, считает гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Речь идет об интеграции и власти четко понимают необходимость в построении новой идентичности. Сегодня это имеет высокий приоритет, да и деятели культуры уделяют особое внимание этой тематике», — подытожил он.