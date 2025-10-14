Пермяк, который убил соседа и сбросил его тело в колодец, выходит на свободу

Житель Соликамска Пермского края Александр Фотеев, который осужден за убийство соседа, выходит из колонии. Он отсидел за совершенное преступление10 лет. Чусовской городской суд установил ограничения для Фотеева после выхода из колонии. Копия решения судебной инстанции имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Исправительная колония № 37 обратилась в суд, чтобы установить надзорные меры за Александром Фотеевым после его освобождения. «Судом установлено, что за годы отбывания наказания, Фотеев являлся злостным нарушителем установленного порядка отбывания. После освобождения ему нельзя будет выходить из дома с десяти вечера до шести утра. Он обязан будет каждые две недели отмечаться в полиции. При выезде за территорию населенного пункта, он обязан будет предупреждать полицию о том куда и зачем едет. Также Фотееву будет запрещено посещать кафе, бары и рестораны, где продаются спиртные напитки в розлив», — говорится в решении Чусовского городского суда.
Александр Фотеев был осужден летом 2016 года за то, что в 2015 году забил до смерти своего соседа. Фотеев проживал в квартире пенсионера. В своих показаниях на суде он рассказал, что был в гостях, где распивал алкоголь. Домой вернулся под утро, не мог найти свои документы и решил, что пенсионер их взял. Тогда он избил своего соседа кулаками и тростью. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Когда Фотеев понял, что совершил убийство, он решил избавиться из трупа. Он положил тело в позу эмбриона, связал скотчем, засунул в сумку и сбросил в колодец. Также Фотеев забрал банковскую карту убитого, с которой ежемесячно снимал пенсию.
О совершенном преступлении стало известно лишь полгода спустя. Во время чистки канализации в колодце был обнаружен труп человека. Спустя несколько дней его личность была установлена, а подозреваемый задержан. Фотеев сразу признался в содеянном и оформил явку с повинной. За кражу и убийство суд отправил его в колонию строгого режима на 10 лет и четыре месяца. В ближайшее время он выйдет на свободу.
