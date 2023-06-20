Российские деревни подключат к перестройке экономики

Для этого власти выполнят важное условие

20 июня 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

Правительство РФ обсудило Стратегию развития связи до 2035 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти России наладят бесперебойную связь во всех населенных пунктах страны, чтобы добиться результатов в перестройке экономики. Так эксперты URA.RU объяснили заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина 20 июня о начале подключения к высокоскоростному интернету небольших деревень в рамках «Стратегии развития отрасли „Связь“ до 2035 года». По словам аналитиков, это позволит обеспечить связью новые транспортные логистические коридоры на Восток, а также маршрут «Север-Юг». В основе проекта долгосрочной стратегии развития отрасли связи лежит системный подход к построению современной инфраструктуры с учетом текущих вызовов и ограничений, отметил Мишустин, начиная совещание. Премьер добавил, что для создания инфраструктуры будут использоваться отечественные телекоммуникационные системы и оборудование. «Нам предстоит решить несколько главных задач. Прежде всего, у людей должна быть возможность получать качественные услуги связи и доступ к интернету по всей стране, включая труднодоступные районы, небольшие поселения, территории вдоль автотрасс и железных дорог», — сказал глава правительства РФ. Домашним и мобильным интернетом ежедневно пользуются 75% россиян старше 18 лет, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Георгий Бергал © URA.RU По словам Мишустина, спрос на такие коммуникации постоянно растет, они стали частью обычной жизни, как электричество, тепло, горячая вода. «75% россиян старше 18 лет пользуются и домашним, и мобильным интернетом практически ежедневно. Но пока современные технологии есть не везде. И главой государства [Владимиром Путиным] поставлен четкий ориентир — к 2030 году довести до 97% долю домохозяйств, которым созданы возможности широкополосного доступа к интернету. И здесь мы уже вышли на 86% при плановом значении — 81%, что неплохо», — уточнил премьер. В течение семи лет надо обеспечить качественной связью и доступом в интернет населенные пункты, где проживают от 100 до 500 человек, заявил Мишустин. «Первый этап — подключение поселений, где живут свыше 250 человек, завершен полтора года назад», — напомнил глава правительства РФ. Михаил Мишустин поручил ускорить разработку и внедрение передовых отечественных решений в отрасли связи Фото: Официальный сайт Правительства РФ Объемы трафика в России повышаются примерно на треть каждый год. Поэтому следующим значимым направлением работы Мишустин назвал ускоренную разработку и внедрение передовых отечественных решений. «Компаниям-операторам необходимо провести модернизацию сетей для увеличения их пропускной способности, обеспечения высокой устойчивости каналов связи, их защищенности от кибератак и внешнего вмешательства. Чтобы ускорить переход на российские базовые станции LTE и 5G, правительством и участниками рынка запущена „дорожная карта“ развития современных сетей. Она включает в себя несколько программ господдержки, в том числе выделение в 2023 году субсидий на 3,5 млрд рублей», — пояснил премьер. Правительству важно обозначить участникам рынка направление развития связи, чтобы они могли спрогнозировать свои инвестиции, объясняет бывший замминистра связи РФ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух. «Стратегию необходимо обновлять — подошел срок. Чтобы добиться результатов в трансформации экономики, необходима устойчивая связь, считают эксперты Фото: Официальный сайт Правительства РФ Я не думаю, что это связано с ограничениями, которые коснулись и связи. Отрасль, ее инфраструктура, требует долгосрочного планирования, которое намного больше, чем бюджетные циклы в нашей стране», — уточнил эксперт. Власти понимают, чтобы добиться результатов, на которые они ориентируются в рамках структурной перестройки экономики, необходима бесперебойная устойчивая связь, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Связь поддерживает все экономические процессы. От нее зависит жизнедеятельность огромного количества предприятий. Она и сама перестраивается вслед за общемировыми трендами и требованиями времени, которые возникли — импортозамещение, развитие собственных производств. У нас есть серьезные перспективы на евразийском пространстве. Связью надо обеспечить новые транспортные логистические коридоры на Восток, маршрут «Север-Юг», — пояснил эксперт. Статья по теме Россия создаст конкурента проекту Илона Маска Цель стратегических сессий, которые проводит Мишустин, одна — рывок в технологическом развитии в той или иной отрасли, полагает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Россию начали отсекать от высоких технологий в 2014 году. Тогда возникла первая волна отчуждения между РФ и Западом. Сейчас стало понятно, что нас будут отрезать от всех технологий, которые есть. И даже партнеры будут неохотно делиться с нами самыми новыми достижениями. Поэтому Мишустин занялся развитием своих высокотехнологичных отраслей. Планы, которые были намечены год назад в некоторых отраслях, начинают постепенно выполняться», — отметил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России наладят бесперебойную связь во всех населенных пунктах страны, чтобы добиться результатов в перестройке экономики. Так эксперты URA.RU объяснили заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина 20 июня о начале подключения к высокоскоростному интернету небольших деревень в рамках «Стратегии развития отрасли „Связь“ до 2035 года». По словам аналитиков, это позволит обеспечить связью новые транспортные логистические коридоры на Восток, а также маршрут «Север-Юг». В основе проекта долгосрочной стратегии развития отрасли связи лежит системный подход к построению современной инфраструктуры с учетом текущих вызовов и ограничений, отметил Мишустин, начиная совещание. Премьер добавил, что для создания инфраструктуры будут использоваться отечественные телекоммуникационные системы и оборудование. «Нам предстоит решить несколько главных задач. Прежде всего, у людей должна быть возможность получать качественные услуги связи и доступ к интернету по всей стране, включая труднодоступные районы, небольшие поселения, территории вдоль автотрасс и железных дорог», — сказал глава правительства РФ. По словам Мишустина, спрос на такие коммуникации постоянно растет, они стали частью обычной жизни, как электричество, тепло, горячая вода. «75% россиян старше 18 лет пользуются и домашним, и мобильным интернетом практически ежедневно. Но пока современные технологии есть не везде. И главой государства [Владимиром Путиным] поставлен четкий ориентир — к 2030 году довести до 97% долю домохозяйств, которым созданы возможности широкополосного доступа к интернету. И здесь мы уже вышли на 86% при плановом значении — 81%, что неплохо», — уточнил премьер. В течение семи лет надо обеспечить качественной связью и доступом в интернет населенные пункты, где проживают от 100 до 500 человек, заявил Мишустин. «Первый этап — подключение поселений, где живут свыше 250 человек, завершен полтора года назад», — напомнил глава правительства РФ. Объемы трафика в России повышаются примерно на треть каждый год. Поэтому следующим значимым направлением работы Мишустин назвал ускоренную разработку и внедрение передовых отечественных решений. «Компаниям-операторам необходимо провести модернизацию сетей для увеличения их пропускной способности, обеспечения высокой устойчивости каналов связи, их защищенности от кибератак и внешнего вмешательства. Чтобы ускорить переход на российские базовые станции LTE и 5G, правительством и участниками рынка запущена „дорожная карта“ развития современных сетей. Она включает в себя несколько программ господдержки, в том числе выделение в 2023 году субсидий на 3,5 млрд рублей», — пояснил премьер. Я не думаю, что это связано с ограничениями, которые коснулись и связи. Отрасль, ее инфраструктура, требует долгосрочного планирования, которое намного больше, чем бюджетные циклы в нашей стране», — уточнил эксперт. Власти понимают, чтобы добиться результатов, на которые они ориентируются в рамках структурной перестройки экономики, необходима бесперебойная устойчивая связь, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Связь поддерживает все экономические процессы. От нее зависит жизнедеятельность огромного количества предприятий. Она и сама перестраивается вслед за общемировыми трендами и требованиями времени, которые возникли — импортозамещение, развитие собственных производств. У нас есть серьезные перспективы на евразийском пространстве. Связью надо обеспечить новые транспортные логистические коридоры на Восток, маршрут «Север-Юг», — пояснил эксперт. Цель стратегических сессий, которые проводит Мишустин, одна — рывок в технологическом развитии в той или иной отрасли, полагает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Россию начали отсекать от высоких технологий в 2014 году. Тогда возникла первая волна отчуждения между РФ и Западом. Сейчас стало понятно, что нас будут отрезать от всех технологий, которые есть. И даже партнеры будут неохотно делиться с нами самыми новыми достижениями. Поэтому Мишустин занялся развитием своих высокотехнологичных отраслей. Планы, которые были намечены год назад в некоторых отраслях, начинают постепенно выполняться», — отметил политолог.