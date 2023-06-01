Регионы России получат технологии, как в Москве

Толчком к развитию стал уход иностранного ПО

01 июня 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин осмотрел выставку разработок российских компаний на конференции «ЦИПР-2023» Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ составили подробную программу замещения иностранного программного обеспечения (ПО). Это поможет добиться независимости в условиях санкций, а также довести техническое и технологическое оснащение всех регионов России до уровня Москвы. Так эксперты URA.RU комментируют итоги выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина на пленарном заседании 1 июня в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде. ЦИПР — деловое мероприятие в области цифровой экономики в России. Оно ежегодно объединяет в себе бизнес-форум и выставочное пространство, где компании представляют новые разработки и концептуальные решения. Одними из главных направлений деловой программы стали обсуждение цифровой независимости российской промышленности, построение эффективного взаимодействия бизнеса, науки и государства, совершенствование и популяризация российского софта. Отдельный трек деловой программы был посвящен цифровым решениям, влияющим на социальную экономику, культуру и тренды. Статья по теме Путин отвел пять лет, чтобы заместить технологии Запада В рамках пленарного заседания, на котором выступил Мишустин, представители бизнеса и органов власти обсудили перспективы и вызовы в развитии отечественного программного обеспечения, технологического суверенитета, а также пути достижения автономности российской промышленности. «В мире идет жесткая конкуренция за обладание высокими технологиями. По сути, это вопрос национальной безопасности. Необходимо построить сильную IT-отрасль, которая способна создавать высококлассные цифровые решения под конкретные задачи производителей. Это и есть основа промышленного суверенитета. Необходимый опыт, научный потенциал, ресурсы у нас имеются. Нужно только активнее их использовать», — сказал Мишустин. «Для стимулирования разработок новых продуктов и их внедрения на предприятиях запущен целый ряд специальных инструментов, в том числе налоговый маневр, адресные пакеты мер поддержки, льготные программы кредитования, специальные гранты», — добавил он. Статья по теме Мишустин запустил перестройку экономики России Председатель правительства констатировал проблемы в процессе замещения зарубежного программного обеспечения. По словам премьер-министра, в целом ряде отраслей отечественной промышленности соответствующая работа даже не началась. Среди отстающих он назвал фармацевтику, торговлю, пищевую и перерабатывающую промышленность, растениеводство. Премьер также выразил недоумение в связи с «пассивной позицией» некоторых крупных промышленников в плане импортозамещения программных продуктов. «Коллеги, давайте без иллюзий — отсидеться не получится», — резюмировал Мишустин. Власти, по мнению экспертов, дают понять, что необходимо не просто заместить иностранное ПО, но и подготовить кадры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство составило подробную программу замещения иностранного программного обеспечения для достижения технологического суверенитета в условиях санкций. Уже появились системы, которые могут заместить ПО даже на промышленных предприятиях, рассказал исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. «Зарубежные системы управления предприятиями сильны экосистемой вокруг них — оптимизация бизнес-процессов и структуры управления, консалтинг, внутреннее обследование. Фактически компании предоставляли полный спектр услуг и не надо было искать несколько решений у разных поставщиков. У нас уже есть свои предложения. Да, в части некоторых направлений ПО мы проигрываем Западу, но в части программных решений для предприятий мы не только конкурентоспособны, но и превосходим западных коллег. Если же мы говорим о «железе», то это долгий путь через который надо пройти. Важная проблема, которую решают власти, разноуровневая технологическая оснащенность регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Простые решения мы можем заменить, но о полном отказе речи пока не идет», — сказал эксперт. Большая проблема, над которой сейчас работает правительство, — разноуровневая цифровизация и техническая оснащенность в регионах, высказал мнение председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. «Главный плюс от цифровизации — единство и общая платформа. Сейчас происходит подгон общих решений и активное финансирование, инфраструктурное оснащение слабых регионов. Правительство добивается, чтобы Россия начала производить не только собственное ПО, но и «железо» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нельзя сравнивать техническую обеспеченность Москвы и, например, Саратова. Один город может себе финансово позволить ведущие технологические решения, а второй нет. Для создания баланса правительством реализуются различные программы поддержки и развития, потому что без этого нельзя создать общий контур», — считает Клименко. По мнению главы комитета промышленности и торговли Госдумы Владимира Гутенева, действия правительства направлены на поддержание конкурентоспособности российского IT-рынка на фоне зарубежных аналогов. «Речь идет не только о том, чтобы внедрить цифровые технологии в промышленные производства, но и о том, чтобы развернуть производство компонентов, которые используются для изготовления „железа“, чтобы обрести технологический суверенитет», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ составили подробную программу замещения иностранного программного обеспечения (ПО). Это поможет добиться независимости в условиях санкций, а также довести техническое и технологическое оснащение всех регионов России до уровня Москвы. Так эксперты URA.RU комментируют итоги выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина на пленарном заседании 1 июня в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде. ЦИПР — деловое мероприятие в области цифровой экономики в России. Оно ежегодно объединяет в себе бизнес-форум и выставочное пространство, где компании представляют новые разработки и концептуальные решения. Одними из главных направлений деловой программы стали обсуждение цифровой независимости российской промышленности, построение эффективного взаимодействия бизнеса, науки и государства, совершенствование и популяризация российского софта. Отдельный трек деловой программы был посвящен цифровым решениям, влияющим на социальную экономику, культуру и тренды. В рамках пленарного заседания, на котором выступил Мишустин, представители бизнеса и органов власти обсудили перспективы и вызовы в развитии отечественного программного обеспечения, технологического суверенитета, а также пути достижения автономности российской промышленности. «В мире идет жесткая конкуренция за обладание высокими технологиями. По сути, это вопрос национальной безопасности. Необходимо построить сильную IT-отрасль, которая способна создавать высококлассные цифровые решения под конкретные задачи производителей. Это и есть основа промышленного суверенитета. Необходимый опыт, научный потенциал, ресурсы у нас имеются. Нужно только активнее их использовать», — сказал Мишустин. Председатель правительства констатировал проблемы в процессе замещения зарубежного программного обеспечения. По словам премьер-министра, в целом ряде отраслей отечественной промышленности соответствующая работа даже не началась. Среди отстающих он назвал фармацевтику, торговлю, пищевую и перерабатывающую промышленность, растениеводство. Премьер также выразил недоумение в связи с «пассивной позицией» некоторых крупных промышленников в плане импортозамещения программных продуктов. Правительство составило подробную программу замещения иностранного программного обеспечения для достижения технологического суверенитета в условиях санкций. Уже появились системы, которые могут заместить ПО даже на промышленных предприятиях, рассказал исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. «Зарубежные системы управления предприятиями сильны экосистемой вокруг них — оптимизация бизнес-процессов и структуры управления, консалтинг, внутреннее обследование. Фактически компании предоставляли полный спектр услуг и не надо было искать несколько решений у разных поставщиков. У нас уже есть свои предложения. Простые решения мы можем заменить, но о полном отказе речи пока не идет», — сказал эксперт. Большая проблема, над которой сейчас работает правительство, — разноуровневая цифровизация и техническая оснащенность в регионах, высказал мнение председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Нельзя сравнивать техническую обеспеченность Москвы и, например, Саратова. Один город может себе финансово позволить ведущие технологические решения, а второй нет. Для создания баланса правительством реализуются различные программы поддержки и развития, потому что без этого нельзя создать общий контур», — считает Клименко. По мнению главы комитета промышленности и торговли Госдумы Владимира Гутенева, действия правительства направлены на поддержание конкурентоспособности российского IT-рынка на фоне зарубежных аналогов. «Речь идет не только о том, чтобы внедрить цифровые технологии в промышленные производства, но и о том, чтобы развернуть производство компонентов, которые используются для изготовления „железа“, чтобы обрести технологический суверенитет», — подытожил эксперт.