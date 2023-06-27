Свердловским властям предложили новую систему по субсидиям в ЖКХ

Она поможет устранить социальную несправедливость

28 июня 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Свердловчане могут перенять опыт у тюменцев, где ввели новую систему распределения субсидий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для свердловчан тема жилищно-коммунального хозяйства — одна из наиболее чувствительных. В начале года в регионе поднялись тарифы на электроэнергию, что вызвало массу негатива у местных жителей. Местные власти обещали решить проблему, однако в июне цены на ЖКХ вновь поднялись. На этом фоне в Тюменской области активно развивается новая система распределения субсидий по принципу социальной справедливости — субсидии рассчитывают исходя из фактических тарифов в конкретном доме. Ситуация в Свердловской области Как правило, самая дорогая строчка в квитанциях — за отопление Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для примера рассмотрим ситуацию с самой дорогой строчкой в платежках за ЖКУ — отоплением. По данным ГИС ЖКХ в Екатеринбурге действует 59 тарифов на отопление, которые варьируются от 999 (для небольших крышных котельных) до 3202 руб/Гкал. Для такой разницы в тарифах часто существуют объективные экономические причины, с которыми регулятор ничего не может сделать. Однако при этом стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, исходя из которого определяется размер субсидии, в отопительный период на одиноко проживающего екатеринбуржца составляет фиксированную величину 5909 рублей. Также в Свердловской области для частных домов устанавливаются отдельные значения региональных стандартов стоимости ЖКУ. Но и они не учитывают разницу в тарифах и опираются на типовой перечень оказываемых коммунальных услуг. Поэтому получается, что субсидия рассчитывается для жителей таких домов вне зависимости от того, к каким центральным коммуникациям подключен тот или иной дом, а ведь от этого напрямую зависят коммунальные платежи. Как можно решить проблему расчета субсидии в Свердловской области? В Тюмени проблему неоправданно завышенных цен за услуги ЖКХ смогли решить Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В 2020 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным один из жителей Тюменской области сообщил, что ему каждый месяц приходят коммунальные квитанции в 50 тысяч рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что из-за несовершенства методики субсидирования ему полагалась маленькая субсидия, которая никак не защищала его. В Свердловской области, как и в большинстве российских регионов, субсидируют поставку коммунальных ресурсов по льготным тарифам для населения, чтобы уложиться в индекс роста, установленный правительством. При этом льготные тарифы на КУ применяются ко всем категориям населения, вне зависимости от уровня дохода и объемов потребления ресурсов. На такое субсидирование, как правило, тратится больше средств из регионального бюджета, чем на субсидирование незащищенных слоев населения. Решить проблему удалось в Тюменской области. В регионе с апреля 2022 года по инициативе губернатора Александра Моора реализуют инновационный проект по расчету размера субсидии населению на оплату ЖКУ, исходя из фактической стоимости КУ в конкретном многоквартирном или частном жилом доме. Суть подхода заключается в создании обширной базы данных по многоквартирным и частным домам. В систему загружаются данные от регионального Единого информационного расчетного центра и ресурсоснабжающих организаций, а также вносится информация о жилищном фонде и перечне услуг, нормативах потребления и тарифах. После этого на основе всех данных набор ЖКУ в каждом доме определяется автоматически. Стандарты стоимости услуг рассчитываются в зависимости от фактически применяемых нормативов и тарифов. Затем вся информация вносится в базы данных органов соцзащиты и в мобильное приложение «Умный помощник ЖКХ», которое доступно для бесплатного скачивания. Любой пользователь может легко рассчитать предварительный размер субсидии и, если она ему положена, оставить заявку на ее получение в электронном виде через портал услуг Тюменской области. Такая система делает более справедливым перераспределение средств, которые предназначены для субсидирования гражданам. В дальнейшем данная мера позволит постепенно доводить тарифы на коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня, сохранив при этом защиту для необеспеченных слоев населения и избежав сопутствующей напряженности в обществе. Еще одна проблема с субсидированием ЖКХ Создание калькулятора субсидий в Свердловской области позволило бы сделать меры поддержки более адресными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большинство свердловчан не знают, полагается ли им субсидия и ее примерный размер. Этому препятствует сложность расчета и отсутствие популярного среди населения калькулятора субсидий. В итоге для руководства региона это приводит к тому, что меры поддержки, улучшающие жизнь граждан в сфере ЖКХ, имеют минимальный социальный эффект, поскольку круг получателей субсидии не меняется и состоит из одних и тех же людей, в основном — пенсионеров. Поэтому применение нового подхода к субсидированию ЖКУ и создание современного и удобного калькулятора субсидий в Свердловской области позволило бы сделать меры поддержки более адресными и привлечь к субсидированию новые слои населения. Предлагаем обратить внимание губернатора Евгения Куйвашева и его заместителя Сергея Швиндта на опыт тюменских коллег. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для свердловчан тема жилищно-коммунального хозяйства — одна из наиболее чувствительных. В начале года в регионе поднялись тарифы на электроэнергию, что вызвало массу негатива у местных жителей. Местные власти обещали решить проблему, однако в июне цены на ЖКХ вновь поднялись. На этом фоне в Тюменской области активно развивается новая система распределения субсидий по принципу социальной справедливости — субсидии рассчитывают исходя из фактических тарифов в конкретном доме. Ситуация в Свердловской области Для примера рассмотрим ситуацию с самой дорогой строчкой в платежках за ЖКУ — отоплением. По данным ГИС ЖКХ в Екатеринбурге действует 59 тарифов на отопление, которые варьируются от 999 (для небольших крышных котельных) до 3202 руб/Гкал. Для такой разницы в тарифах часто существуют объективные экономические причины, с которыми регулятор ничего не может сделать. Однако при этом стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, исходя из которого определяется размер субсидии, в отопительный период на одиноко проживающего екатеринбуржца составляет фиксированную величину 5909 рублей. Также в Свердловской области для частных домов устанавливаются отдельные значения региональных стандартов стоимости ЖКУ. Но и они не учитывают разницу в тарифах и опираются на типовой перечень оказываемых коммунальных услуг. Поэтому получается, что субсидия рассчитывается для жителей таких домов вне зависимости от того, к каким центральным коммуникациям подключен тот или иной дом, а ведь от этого напрямую зависят коммунальные платежи. Как можно решить проблему расчета субсидии в Свердловской области? В 2020 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным один из жителей Тюменской области сообщил, что ему каждый месяц приходят коммунальные квитанции в 50 тысяч рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что из-за несовершенства методики субсидирования ему полагалась маленькая субсидия, которая никак не защищала его. В Свердловской области, как и в большинстве российских регионов, субсидируют поставку коммунальных ресурсов по льготным тарифам для населения, чтобы уложиться в индекс роста, установленный правительством. При этом льготные тарифы на КУ применяются ко всем категориям населения, вне зависимости от уровня дохода и объемов потребления ресурсов. На такое субсидирование, как правило, тратится больше средств из регионального бюджета, чем на субсидирование незащищенных слоев населения. Решить проблему удалось в Тюменской области. В регионе с апреля 2022 года по инициативе губернатора Александра Моора реализуют инновационный проект по расчету размера субсидии населению на оплату ЖКУ, исходя из фактической стоимости КУ в конкретном многоквартирном или частном жилом доме. После этого на основе всех данных набор ЖКУ в каждом доме определяется автоматически. Стандарты стоимости услуг рассчитываются в зависимости от фактически применяемых нормативов и тарифов. Затем вся информация вносится в базы данных органов соцзащиты и в мобильное приложение «Умный помощник ЖКХ», которое доступно для бесплатного скачивания. Любой пользователь может легко рассчитать предварительный размер субсидии и, если она ему положена, оставить заявку на ее получение в электронном виде через портал услуг Тюменской области. Такая система делает более справедливым перераспределение средств, которые предназначены для субсидирования гражданам. В дальнейшем данная мера позволит постепенно доводить тарифы на коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня, сохранив при этом защиту для необеспеченных слоев населения и избежав сопутствующей напряженности в обществе. Еще одна проблема с субсидированием ЖКХ Большинство свердловчан не знают, полагается ли им субсидия и ее примерный размер. Этому препятствует сложность расчета и отсутствие популярного среди населения калькулятора субсидий. В итоге для руководства региона это приводит к тому, что меры поддержки, улучшающие жизнь граждан в сфере ЖКХ, имеют минимальный социальный эффект, поскольку круг получателей субсидии не меняется и состоит из одних и тех же людей, в основном — пенсионеров. Поэтому применение нового подхода к субсидированию ЖКУ и создание современного и удобного калькулятора субсидий в Свердловской области позволило бы сделать меры поддержки более адресными и привлечь к субсидированию новые слои населения. Предлагаем обратить внимание губернатора Евгения Куйвашева и его заместителя Сергея Швиндта на опыт тюменских коллег.