Противников мэра Екатеринбурга ждут разборки со спонсором

Но отвечать за расходы придется и самому миллиардеру — на более высоком уровне

07 сентября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Какова текущая роль Рината Хазеева в окружении Кочеткова, ходят разные версии Фото: Илья Московец © URA.RU Одна из главных интриг финала выборов в думу Екатеринбурга — что будет делать миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), финансирующий антимэрский пул кандидатов, когда узнает, что сметы на его кандидатов завышены в разы. По крайней мере об этом говорят оппоненты Рината Хазеева и Аксаны Пановой, неформальных советников губернатора Евгения Куйвашева, которым приписывают работу на Кочеткова. Финансовый аудит — причем на более высоком уровне — может затронуть и его самого. Голосование намечено на 9—10 сентября. По его итогам глава города Алексей Орлов хочет серьезно сократить фракцию Кочеткова в действующем созыве думы. По итогам большой кулуарной интриги он при поддержке вице-губернатора Олега Чемезова добился, чтобы, во-первых, в список кандидатов-одномандатников от «Единой России» попали в основном ориентированные на администрацию (а не Кочеткова) люди, во-вторых, от широкого сотрудничества с Кочетковым отказались другие парламентские партии, а в-третьих, большинство лояльных Кочеткову самовыдвиженцев не прошли через фильтр в виде сбора подписей. Олег Чемезов (слева) и Алексей Орлов противостоят Кочеткову сообща Фото: Илья Московец © URA.RU Несмотря на это, как минимум в семи (из 25) округах есть серьезная конкуренция. Источник, близкий к городскому штабу, утверждает, что «Хазеев и Панова завышают сметы в три-пять раз, беря у Кочеткова денег больше, чем реально требуется». «Учитывая неинтеллигентный бэкграунд Виталия Васильевича, интересно, что же будет, когда ему расскажут, что его доверием манипулировали, будет ли он заставлять вернуть присвоенное?» — предвкушают недоброжелатели Хазеева и Пановой (сами они для комментариев СМИ недоступны). В то же время источник, близкий к штабу Кочеткова, заявил, что, если на старте предвыборной кампании они действительно помогали бизнесмену в интригах, то в последние недели — после того, как регистрация кандидатов завершилась — «участие [Хазеева и Пановой] не прослеживается». «С кандидатами работают не связанные с Хазеевым и Пановой политтехнологи», — заверил источник. Хотя третий собеседник заявил, что в августе Хазеева якобы неоднократно замечали в компании пока еще действующего депутата Александра Караваева, который, хоть и не смог стать кандидатом, в штабе Кочеткова сохранился, и по некоторым данным, как раз отвечает за финансы. Ринат Хазеев помогал Кочеткову договариваться с партиями — но безуспешно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Четвертый источник — хорошо знакомый с Кочетковым — утверждает, что разборок ждать не стоит: бизнесмен рассматривает эту кампанию как высокорискованный, но потенциально прибыльный проект с финальной целью удержать контроль над думой. «Поэтому на него [проект] изначально заложена большая сумма, и Кочетков не воспринимает действия избирательного штаба как растраты», — объяснил собеседник. «Вероятность поражения изначально предусмотрена. Кочетков не дает политтехнологам превышать смету, которую он сам для себя определил», — продолжил он. Подтверждая это, третий источник сообщил, что, по его информации, в некоторых округах кочетковские кандидаты «расходуют в полтора раза меньше оппонентов». Статья по теме Москвичам раскрыли: на выборах в Екатеринбурге — 7 горячих точек Более рискованным для Кочеткова опрошенные агентством участники кампании видят ухудшение его отношений с другими влиятельными екатеринбуржцами, перед которыми он, договариваясь о поддержке, берет на себя предвыборные обязательства, а потом не выполняет их, перекладывая ответственность с себя на свой штаб. Известно, например, что окружение Кочеткова в разгар кампании заключило сделку с окружением главы «Атомстройкомплекса» Валерия Ананьева — по округу №15, где от КПРФ идет директор подконтрольной «Атому» УК Александр Дюмаев, чьи шансы против депутата Михаила Вечкензина неочевидны. Однако и это, говорят, решаемо: в таких отношениях с равновеликими ему по статусу друзьями Кочетков живет уже четвертый год. С момента, как его партнеры по коалиции 2018 года (тогда на выборах в думу крупный бизнес по заданию Куйвашева объединился, чтобы снести старую городскую команду Владимира Тунгусова) отказались участвовать в атаках думы на мэрию. Знакомый Кочеткова убежден, что в перспективе ближайших лет тот сможет нормализовать отношения — выйдя на переговоры с новыми держателями фракций в думе. А это те же самые силы, что входили в коалицию 2018 года (правда, не вели в депутаты своих людей), но впоследствии разошлись с Кочетковым из-за его политической активности, — в частности, РМК и УГМК. Олега Чемезова многие бизнесмены хорошо знают по совещаниям на тему «укрепления финансовой дисциплины и мобилизации доходов» Фото: Илья Московец © URA.RU Единственное неучтенное обстоятельство, возникающее в этом раскладе, — реакция на происходящее Чемезова, одного из тяжеловесов свердловского правительства. У него, в отличие от других акторов кампании, нет многолетних отношений с Кочетковым, и он, как объясняют знакомые чиновники, воспринимает широкие траты на продвижение оппонирующих «Единой России» и мэрии кандидатов негативно. Помимо политики, Чемезов отвечает в кабмине за финансовый блок, и, по слухам, заинтересовался, откуда у Кочеткова средства на кампанию (по разным оценкам, общий объем избирательного фонда может достигать 200-300 млн рублей). Учитывая, что его официальные бизнесы («Мотив», банк «Уралфинанс», ООО «Уралвнешцентр» и ООО «Инновация-2011») такой свободной прибыли якобы не генерируют. «В ситуации, когда Чемезов постоянно ищет новые источники пополнения областного бюджета (вся предпринимательская тусовка знает о его совещаниях на тему „укрепления финансовой дисциплины и мобилизации доходов“ — прим. ред.), интерес к тому, как устроен бизнес Кочеткова, обострится», — анонсирует статусный госслужащий. Сам Чемезов в разговоре с URA.RU от комментариев воздержался. 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Одна из главных интриг финала выборов в думу Екатеринбурга — что будет делать миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), финансирующий антимэрский пул кандидатов, когда узнает, что сметы на его кандидатов завышены в разы. По крайней мере об этом говорят оппоненты Рината Хазеева и Аксаны Пановой, неформальных советников губернатора Евгения Куйвашева, которым приписывают работу на Кочеткова. Финансовый аудит — причем на более высоком уровне — может затронуть и его самого. Голосование намечено на 9—10 сентября. По его итогам глава города Алексей Орлов хочет серьезно сократить фракцию Кочеткова в действующем созыве думы. По итогам большой кулуарной интриги он при поддержке вице-губернатора Олега Чемезова добился, чтобы, во-первых, в список кандидатов-одномандатников от «Единой России» попали в основном ориентированные на администрацию (а не Кочеткова) люди, во-вторых, от широкого сотрудничества с Кочетковым отказались другие парламентские партии, а в-третьих, большинство лояльных Кочеткову самовыдвиженцев не прошли через фильтр в виде сбора подписей. Несмотря на это, как минимум в семи (из 25) округах есть серьезная конкуренция. Источник, близкий к городскому штабу, утверждает, что «Хазеев и Панова завышают сметы в три-пять раз, беря у Кочеткова денег больше, чем реально требуется». «Учитывая неинтеллигентный бэкграунд Виталия Васильевича, интересно, что же будет, когда ему расскажут, что его доверием манипулировали, будет ли он заставлять вернуть присвоенное?» — предвкушают недоброжелатели Хазеева и Пановой (сами они для комментариев СМИ недоступны). В то же время источник, близкий к штабу Кочеткова, заявил, что, если на старте предвыборной кампании они действительно помогали бизнесмену в интригах, то в последние недели — после того, как регистрация кандидатов завершилась — «участие [Хазеева и Пановой] не прослеживается». «С кандидатами работают не связанные с Хазеевым и Пановой политтехнологи», — заверил источник. Хотя третий собеседник заявил, что в августе Хазеева якобы неоднократно замечали в компании пока еще действующего депутата Александра Караваева, который, хоть и не смог стать кандидатом, в штабе Кочеткова сохранился, и по некоторым данным, как раз отвечает за финансы. Четвертый источник — хорошо знакомый с Кочетковым — утверждает, что разборок ждать не стоит: бизнесмен рассматривает эту кампанию как высокорискованный, но потенциально прибыльный проект с финальной целью удержать контроль над думой. «Поэтому на него [проект] изначально заложена большая сумма, и Кочетков не воспринимает действия избирательного штаба как растраты», — объяснил собеседник. «Вероятность поражения изначально предусмотрена. Кочетков не дает политтехнологам превышать смету, которую он сам для себя определил», — продолжил он. Подтверждая это, третий источник сообщил, что, по его информации, в некоторых округах кочетковские кандидаты «расходуют в полтора раза меньше оппонентов». Более рискованным для Кочеткова опрошенные агентством участники кампании видят ухудшение его отношений с другими влиятельными екатеринбуржцами, перед которыми он, договариваясь о поддержке, берет на себя предвыборные обязательства, а потом не выполняет их, перекладывая ответственность с себя на свой штаб. Известно, например, что окружение Кочеткова в разгар кампании заключило сделку с окружением главы «Атомстройкомплекса» Валерия Ананьева — по округу №15, где от КПРФ идет директор подконтрольной «Атому» УК Александр Дюмаев, чьи шансы против депутата Михаила Вечкензина неочевидны. Однако и это, говорят, решаемо: в таких отношениях с равновеликими ему по статусу друзьями Кочетков живет уже четвертый год. С момента, как его партнеры по коалиции 2018 года (тогда на выборах в думу крупный бизнес по заданию Куйвашева объединился, чтобы снести старую городскую команду Владимира Тунгусова) отказались участвовать в атаках думы на мэрию. Знакомый Кочеткова убежден, что в перспективе ближайших лет тот сможет нормализовать отношения — выйдя на переговоры с новыми держателями фракций в думе. А это те же самые силы, что входили в коалицию 2018 года (правда, не вели в депутаты своих людей), но впоследствии разошлись с Кочетковым из-за его политической активности, — в частности, РМК и УГМК. Единственное неучтенное обстоятельство, возникающее в этом раскладе, — реакция на происходящее Чемезова, одного из тяжеловесов свердловского правительства. У него, в отличие от других акторов кампании, нет многолетних отношений с Кочетковым, и он, как объясняют знакомые чиновники, воспринимает широкие траты на продвижение оппонирующих «Единой России» и мэрии кандидатов негативно. Помимо политики, Чемезов отвечает в кабмине за финансовый блок, и, по слухам, заинтересовался, откуда у Кочеткова средства на кампанию (по разным оценкам, общий объем избирательного фонда может достигать 200-300 млн рублей). Учитывая, что его официальные бизнесы («Мотив», банк «Уралфинанс», ООО «Уралвнешцентр» и ООО «Инновация-2011») такой свободной прибыли якобы не генерируют. «В ситуации, когда Чемезов постоянно ищет новые источники пополнения областного бюджета (вся предпринимательская тусовка знает о его совещаниях на тему „укрепления финансовой дисциплины и мобилизации доходов“ — прим. ред.), интерес к тому, как устроен бизнес Кочеткова, обострится», — анонсирует статусный госслужащий. Сам Чемезов в разговоре с URA.RU от комментариев воздержался.