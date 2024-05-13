Новое правительство решит проблему инфляции

Однако для этого первому вице-премьеру Мантурову придется принимать креативные решения

13 мая 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Госдума одобрила назначения Дениса Мантурова первым заместителем Михаила Мишустина Фото: Владимир Андреев © URA.RU России в ближайшие шесть лет предстоит создать новую модель экономического роста, что в конечном итоге должно привести к достижению страной технологического лидерства и к снижению инфляции. С этой целью реальному сектору экономики необходимо придать гибкости и креативности. Так эксперты прокомментировали URA.RU утверждение Госдумой кандидатуры первого вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова и девяти его коллег на пленарном заседании 13 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 мая внес для утверждения в Государственную Думу кандидатуры 10 вице-премьеров. В качестве первого зампреда правительства парламентарии единогласно одобрили Мантурова, ранее руководившего всеми процессами в российской промышленности и Минпромторгом в частности. Теперь Мантуров будет отвечать за достижение национальных целей развития из нового майского указа президента РФ Владимира Путина, а также курировать оборонно-промышленный комплекс, космическую отрасль и разработку новых нацпроектов. Мишустин и Мантуров в АО «НПО Лавочкина» осматривают новый искусственный спутник Земли Фото: Владимир Андреев © URA.RU «На посту готов продолжить координировать ключевые направления проекта технологического суверенитета. Их реализация предусмотрена во всех отраслях, развитие которых влияет на повышение качества жизни наших граждан», — заявил Мантуров на заседании. По его словам, геополитическая обстановка, в которой пребывает Россия, диктует необходимость постоянно повышать технические характеристики изделий гражданской и оборонной промышленности. Новость по теме Правительство запустит финансирование российской орбитальной станции в 2024 году Вместе с первым вице-премьером 13 мая рассмотрены и одобрены кандидатуры других заместителей Мишустина, однако аналогичным с Мантуровым успехом — единогласным голосованием «за» — у парламентариев пользовались только вновь назначенный из Минсельхоза Дмитрий Патрушев и оставшийся на своем посту Дмитрий Чернышенко. По оставшимся семи кандидатурам были и воздержавшиеся от голосования депутаты, и те, кто нажал на кнопку «против», как в случае с Татьяной Голиковой и Дмитрием Григоренко, получившим меньше всего одобрения депутатского корпуса. Инфографика URA.RU Назначение Мантурова и перестановки в новом составе кабмина обоснованы необходимостью внедрения в России новой экономики предложения, уверен руководитель направления «Экономика и финансы» Института современного развития Никита Масленников. Он оценил прозвучавшие на заседании Госдумы программные заявления вице-премьеров, которые, в своей совокупности, говорят о новом подходе к технологическому суверенитету. «Сейчас в повестке правительства в рамках реализации „майского указа“ — создание новой экономической модели государства, основанной на экономике предложения. Производственному сектору, во-первых, необходим новый импульс в виде технологий и инвестиций, во-вторых, — технологический суверенитет, который сейчас рассматривается не через наращивание всевозможных производств внутри страны, а необходимости на внутреннем и внешнем рынке российских товаров и услуг», — пояснил Масленников. В новом правительстве Антон Алиханов, вероятно, возглавит Минпромторг Фото: Роман Наумов © URA.RU Увеличение производимых в России товаров скажется на снижении инфляции. В настоящее время она вызвана их дефицитом и схемами параллельного импорта. В то же время на количество инвестиций, привлекаемых в реальный сектор экономики, по словам Масленникова, значительно влияет производительность труда и дефицит рабочей силы. Еще одним импульсом, по мнению Масленникова, должно стать увеличение расходов на научные разработки, что косвенно прозвучало в речи Мантурова о развитии космических программ. По поручению президента к 2030 году процент ВВП на разработки должен достичь 2%. «Несмотря на то, что экономический блок не подчиняется напрямую первому вице-премьеру, от Мантурова требуется через совершенствование производств придать „креативности“ всей экономики и обеспечить ее подъем, что пока является достаточно сложной задачей», — считает Масленников. Статья по теме Патрушев рассказал об амбициозных планах в отрасли АПК Основной задачей на первом этапе работы правительства и Мантурова как вице-премьера станет трансформация российского ВПК, считает политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. По этой причине в ключевое для «оборонки» ведомство, ранее возглавляемое самим Мантуровым, назначается губернатор Калининградской области Антон Алиханов, его бывший соратник. «От Мантурова сейчас требуется мультизадачность, которую он продемонстрировал, совмещая пост вице-премьера и руководителя Минпромторга. Мы помним, как президент говорил о том, что программа по укомплектации российской армии выполнена, и нужно думать о конверсии предприятий ОПК, перевода части их мощностей на производство гражданских товаров. Сейчас это предстоит делать в условиях СВО, но с оглядкой на будущее», — пояснил Коровин. Новость по теме Кого выбрали новыми замами Мишустина. Инфографика В свою очередь, самым сложным в такой работе Масленников считает привлечение инвестиций. В условиях, когда, с одной стороны, конфликт на Украине движется к логическому завершению, привлекать инвестиции в оборонный сектор несколько проблематично, с другой, — часть этих производств придется в будущем переориентировать на выпуск гражданских товаров, что сулит дополнительную прибыль. «Инвестиции — достаточно ограниченный ресурс, особенно, когда мы говорим о вложении средств в несырьевой сектор экономики. В зоне ответственности Мантурова — создание гибких схем финансирования производств и оборонно-промышленного комплекса, их способности перестраиваться под запросы потребителя, а сделать это возможно только через внедрение высоких технологий», — заключил Масленников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

России в ближайшие шесть лет предстоит создать новую модель экономического роста, что в конечном итоге должно привести к достижению страной технологического лидерства и к снижению инфляции. С этой целью реальному сектору экономики необходимо придать гибкости и креативности. Так эксперты прокомментировали URA.RU утверждение Госдумой кандидатуры первого вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова и девяти его коллег на пленарном заседании 13 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 мая внес для утверждения в Государственную Думу кандидатуры 10 вице-премьеров. В качестве первого зампреда правительства парламентарии единогласно одобрили Мантурова, ранее руководившего всеми процессами в российской промышленности и Минпромторгом в частности. Теперь Мантуров будет отвечать за достижение национальных целей развития из нового майского указа президента РФ Владимира Путина, а также курировать оборонно-промышленный комплекс, космическую отрасль и разработку новых нацпроектов. «На посту готов продолжить координировать ключевые направления проекта технологического суверенитета. Их реализация предусмотрена во всех отраслях, развитие которых влияет на повышение качества жизни наших граждан», — заявил Мантуров на заседании. По его словам, геополитическая обстановка, в которой пребывает Россия, диктует необходимость постоянно повышать технические характеристики изделий гражданской и оборонной промышленности. Вместе с первым вице-премьером 13 мая рассмотрены и одобрены кандидатуры других заместителей Мишустина, однако аналогичным с Мантуровым успехом — единогласным голосованием «за» — у парламентариев пользовались только вновь назначенный из Минсельхоза Дмитрий Патрушев и оставшийся на своем посту Дмитрий Чернышенко. По оставшимся семи кандидатурам были и воздержавшиеся от голосования депутаты, и те, кто нажал на кнопку «против», как в случае с Татьяной Голиковой и Дмитрием Григоренко, получившим меньше всего одобрения депутатского корпуса. Назначение Мантурова и перестановки в новом составе кабмина обоснованы необходимостью внедрения в России новой экономики предложения, уверен руководитель направления «Экономика и финансы» Института современного развития Никита Масленников. Он оценил прозвучавшие на заседании Госдумы программные заявления вице-премьеров, которые, в своей совокупности, говорят о новом подходе к технологическому суверенитету. Увеличение производимых в России товаров скажется на снижении инфляции. В настоящее время она вызвана их дефицитом и схемами параллельного импорта. В то же время на количество инвестиций, привлекаемых в реальный сектор экономики, по словам Масленникова, значительно влияет производительность труда и дефицит рабочей силы. Еще одним импульсом, по мнению Масленникова, должно стать увеличение расходов на научные разработки, что косвенно прозвучало в речи Мантурова о развитии космических программ. По поручению президента к 2030 году процент ВВП на разработки должен достичь 2%. «Несмотря на то, что экономический блок не подчиняется напрямую первому вице-премьеру, от Мантурова требуется через совершенствование производств придать „креативности“ всей экономики и обеспечить ее подъем, что пока является достаточно сложной задачей», — считает Масленников. Основной задачей на первом этапе работы правительства и Мантурова как вице-премьера станет трансформация российского ВПК, считает политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. По этой причине в ключевое для «оборонки» ведомство, ранее возглавляемое самим Мантуровым, назначается губернатор Калининградской области Антон Алиханов, его бывший соратник. В свою очередь, самым сложным в такой работе Масленников считает привлечение инвестиций. В условиях, когда, с одной стороны, конфликт на Украине движется к логическому завершению, привлекать инвестиции в оборонный сектор несколько проблематично, с другой, — часть этих производств придется в будущем переориентировать на выпуск гражданских товаров, что сулит дополнительную прибыль. «Инвестиции — достаточно ограниченный ресурс, особенно, когда мы говорим о вложении средств в несырьевой сектор экономики. В зоне ответственности Мантурова — создание гибких схем финансирования производств и оборонно-промышленного комплекса, их способности перестраиваться под запросы потребителя, а сделать это возможно только через внедрение высоких технологий», — заключил Масленников.