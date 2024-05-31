Сургут охватил ресторанный бум

Сургут переживает ресторанный бум — за последнее время в городе открылись около десятка крупных заведений общепита. Еще несколько сейчас находятся на стадии строительства или ремонта помещений под новые проекты. Чем объясняется эта тенденция и какие сети еще планируют зайти — читайте в материале URA.RU.
Какие рестораны открылись в Сургуте
После затишья в несколько лет в Сургуте все чаще стали открываться новые гастрономические заведения. За последнее время на рынок зашли такие крупные заведения, как «KitaEast», «TomYumBar», «Chicko», «Pinzeria», «ONIX», «Grill & Pasta». Одна часть из них специализируется на азиатской кухне, вторая — на итальянской. За последние годы это самый большой всплеск активности среди рестораторов. Тенденция продолжает развиваться и месяц назад в городе открылся самый большой в ХМАО ресторан грузинской кухни «ЮжанеГорожане».
Источник из ресторанного бизнеса рассказал URA.RU о заведениях, которые планируют открыть в Сургуте. «Крупная сеть ресторанов хочет открыть в городе еще два заведения, но это вероятно уже случится в 2025 году. С учетом того, что еще нужно подыскать помещения и сделать там ремонт», — рассказал инсайдер. Кроме того, летом или в начале осени в городе запланировано открытие боулинг-ресторана сети Brooklyn Bowl. Ее основатель — бизнесмен из Тюмени Артем Рахмеев.
Чем вызван всплеск активности рестораторов
Собеседник URA.RU, знакомый с тенденциями рынка, считает, что рестораторам выгодно открывать в Сургуте новые заведения на фоне роста потока приезжих. «По статистике, за первый квартал в 2024 году Сургут посетило больше приезжих, чем за шесть месяцев в 2023 году. Это жители окрестных городов, которые приезжают к нам на выходные. В последнее время они даже стали останавливаться с ночевкой. Ездить в отпуска теперь дороже. Люди больше тратят свободных денег внутри региона, в том числе и на рестораны», — рассказал инсайдер. Другой источник из сферы общепита отметил, что бизнесменов привлекает и маржинальность проектов. «Обороты в ресторанном бизнесе хорошие. Элементарно, точки на фуд-кортах, размещенные в торговых центрах „Аура“ и Сити молл», могут за год выдавать оборот свыше 100 миллионов рублей. Просто за счет потока посетителей», — добавил источник из сферы общепита.
Агентство обсудило ситуацию с депутатом и гендиректором сургутской торгово-промышленной палаты Владимиром Болотовым. В ходе беседы он заметил, что ресторанный бум в Сургуте не произошел одномоментно, а рестораторы готовились к открытию заведению заблаговременно. «У некоторых подготовка заняла год. Рестораторы искали площадку, поставщиков продуктов, делали ремонт. Конкретно сейчас, на примере „ЮжанГорожан“, реализовался проект, запущенный еще год назад. То же самое произошло и с ресторанами Алексея Шамина (в 2023 году он открыл „KitaEast“ и „Pinzeria“ на месте ирландского паба Joint — прим. URA.RU). Поэтому не сказал бы, что оживление ресторанного рынка произошло в момент», — поделился Болотов.
Что ожидает рестораторов
Участники рынка ожидают, что ресторанный бум продолжит набирать обороты. Но с появлением новых конкурентов и укреплением позиций уже давно существующих на рынке заведений, предпринимателям придется отбивать друг у друга не только посетителей, но и рабочий персонал. «Ситуация очень напряженная, толковых людей катастрофически не хватает. Уже сейчас при открытии новых заведений толковых официантов, администраторов и поваров приходится переманивать», — рассказал инсайдер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!