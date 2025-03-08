Жительница Челябинска поделилась лайфхаками, как отсудить ребенка

Челябинка выиграла суд за ребенка, не выходя из дома

09 марта 2025 в 08:00 Размер текста - 17 +

Челябинка дала советы, на что обратить внимание в судебных тяжбах за ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После развода родителей некоторые семьи не могут договориться, с кем будет жить ребенок. Пока не определено место жительства и порядок общения с совместными детьми, родители могут долго спорить и даже вредить друг другу, и точку в этом поставит только суд. Жительница Челябинска поделилась с URA.RU лайфхаками, как ей удалось отсудить восьмилетнюю дочь без юриста и без посещения заседаний суда. Три главных документа родителя Самыми важными документами для спокойствия родителей являются определение места жительства ребенка, порядка общения и размера выплачиваемых алиментов. Они все взаимосвязаны и лучше, если они будут определены в судебном порядке, а не соглашением — его можно нарушить, а серьезных санкций за это не последует. За исполнением судебных же определений и решений следят приставы, а неисполнение грозит административной и уголовной ответственностями. Итак, морально настраиваемся на судебный процесс. Он продлится не меньше трех месяцев, таков регламент рассмотрения подобных дел. «Удобнее всего подавать в суд сразу по всем трем пунктам. Так существенно экономится время, силы и не нужно трижды печатать практически один и тот же пакет документов, а само разбирательство в этом случае можно перенести в суд по своему месту жительства, а не по месту жительства ответчика, если подавать отдельно», — рассказала URA.RU Инна. Суд примет решение в интересах ребенка Фото: ИИ © URA.RU Челябинка рассказала, что у нее изначально была непростая ситуация. Дочь жила с ней, но отец не хотел платить алименты и требовал поделить на двоих время с ребенком. При этом сам он много работал, а заботы о малышке хотел сбросить на новую супругу и свою мать, которые были не очень рады таким перспективам. Инна пошла в суд, чтобы отстоять интересы восьмилетней дочери. «Бывший муж знал, что родителю, с которым остается жить ребенок, должны выплачивать алименты на его содержание. Он очень не хотел платить деньги и на суде пытался доказать, что дочери необходимо больше времени проводить с отцом, часто без ее желания дергал дочь к себе домой, уговаривал ее жить там неделя через неделю, но его самого дома почти не было. Я сумела доказать суду, что ребенку будет лучше жить в привычном месте с мамой, которая всегда рядом, ходить в любимую школу и кружки и общаться с друзьями, а отцу установить часы для общения», — рассказала женщина. Челябинка порекомендовала заранее быть готовой, что для своей победы ответчик может забыть про честную игру. В ход могут пойти показания свидетелей, которых подговорили раскрыть только часть информации, скрины переписки, где вы не сдержали эмоций, чеки на дорогие покупки ребенку и другие доказательства в пользу оппонента. Ваша задача — не только собрать свои доказательства, но и аргументировать свою позицию в суде. «Будьте готовы, что отец ребенка может подать встречный иск со своими требованиями. Несмотря на всю вашу уверенность, что вы правы, это нужно доказать в суде. Суд у нас состязательный, каждый свой аргумент нужно подкреплять доказательствами и готовиться к возражениям другой стороны. Будьте готовы задавать бывшему мужу вопросы, когда это попросит суд. Так вы проясните судье многие нюансы, все ваши доводы попадут в протокол заседания, и на их основе суд будет принимать решение. Свои возражения можно направлять в письменном виде», — добавила мать ребенка. Так, челябинка на суде спрашивала, как зовут классную руководительницу дочери и расписание занятий кружка, позволит ли график работы бывшего супруга отвозить и забирать дочь из школы и с занятий, и даже есть ли у ребенка аллергия. Отец ребенка затруднился ответить на половину вопросов мамы, что также стало доказательством ее заботы и внимания к ребенку. Мать сумела доказать, что отец почти не занимался с дочкой и у него не будет на нее времени Фото: ИИ © URA.RU Также Инна рассказала URA.RU историю своей знакомой, которая уехала с ребенком от мужа-тирана и подала из другого региона в суд сначала на алименты, а потом на порядок общения. В мировом суде ее заверили, что третий документ не нужен — место жительства сына определено с ней, так как это указано в исковом заявлении о разводе, а суд ее требования удовлетворил и место жительства малыша никто не оспаривал. Оказалось, что это была ошибка молодого помощника судьи: решение о месте жительства ребенка нужно было делать отдельно. Этим воспользовался юрист отца мальчика. «Суд назначил отцу выплату алиментов, но тот подал на апелляцию, процесс шел полгода и все это время он отказывался выплачивать ребенку деньги. Параллельно суд определил порядок общения отца с мальчиком. Мужчина с этим решением приехал общаться и выкрал ребенка — увез к себе домой. Маме пришлось экстренно подавать в суд на установление места жительства малыша и с исполнительным листом забирать сына с приставами, ребенок не видел маму два месяца и получил сильную психологическую травму. Сейчас она восстанавливает его здоровье, а вопрос был всего в одном документе», — добавила Инна. Чем поможет ГАС «Правосудие» Иск можно составить самим по образцам в интернете и отправить в электронном виде через платформу ГАС «Правосудие». Для этого его нужно распечатать, подписать собственноручно, отсканировать или сфотографировать каждый лист и перевести в формат PDF. Это сэкономит время — документы судья получит уже на следующий день. «Не забудьте отправить копию иска ответчику, а также в опеку. Это нужно сделать на почте, лучше заказным письмом с описью вложения и отслеживанием вручения — так точно будете знать, что все сделали правильно, а документы все стороны получили», — добавила Инна. Квитанции об отправке копий иска ответчику и в опеку также нужно приложить к исковому заявлению для отправки в ГАС «Правосудие». Без них документы не примут, так как вы надлежащим образом не уведомили стороны. «В суд можно вообще не ходить. Документы подать в электронном виде, за ходом дела следить на сайте суда, непонятные вопросы прояснять звонками в суд, а на заседания направлять ходатайства о рассмотрении без своего участия. Но судьи все же рекомендуют появиться как минимум на одном заседании, особенно для того, чтобы задать оппоненту вопросы и не дать появиться в протоколе лживой информации», — уточнила Инна. Девочка не хотела ехать к отцу, которого постоянно не было дома Фото: ИИ © URA.RU Обеспечительные меры Важный документ, о котором многие не знают. Пока ведется судебное разбирательство, ребенок должен официально жить с одним из родителей до вступления в силу решения суда. Поэтому стоит подготовить ходатайство об обеспечительных мерах. В нем вы описываете кратко суть иска и просите суд определить место жительства с вами до вступления в силу решения суда. Также вы предлагаете установить на тот же период порядок общения со вторым родителем. Ходатайство рассматривают на предварительном заседании, которое будет назначено через 3-4 недели после поступления иска в суд. За это время суд ознакомится с вашими документами, получит заключения опеки, сделает необходимые запросы в различные инстанции, чтобы собрать необходимый пакет документов. Ответчик также может подать свое ходатайство со своими предложениями. Если ребенку нет прямой угрозы, до вступления в силу решения суда его оставляют жить на прежнем месте, а второму родителю устанавливают часы для общения. «Суд может продлиться не один месяц, лучше всего на предварительном заседании установить место жительства и порядок общения со вторым родителем. Определение суда об обеспечительных мерах поможет в любых спорных ситуациях до момента вступления в силу решения суда», — пояснила Инна. Супруги после развода не перестали быть родителями и иногда гуляют вместе с дочкой Фото: ИИ © URA.RU Не бойтесь опеку Там, где живет ребенок, должны быть созданы все условия. После искового заявления суд направит в опеку требование проверить жилье истца и ответчика. Как рассказала Инна, это обязательная процедура, и она совсем не похожа на страшные картинки из фильмов, когда приходят злобные тетки и ищут пыль на антресолях, угрожая забрать малыша. «Сотрудник отдела опеки посмотрит, есть ли у ребенка кровать, одежда, место для игр, есть ли еда в холодильнике, лучше домашняя, но можно и детское питание. Также будет описание самой квартиры или дома: чистота, ремонт, отопление, вода, канализация. Они составят акт жилищно-бытовых условий и направят в суд», — отметила Инна. О визите опеки предупреждают заранее, поэтому у вас будет время подготовиться. Вероятнее всего, вам позвонят накануне либо за несколько часов до прихода специалистов. Ребенок в это время может быть в школе или детском саду, это неважно. Главное — созданные для него условия. Собирайте доказательства Потребуются оригиналы и копии всех документов, поэтому лучше иметь принтер или МФУ, распечатывать придется много. Кроме стандартных паспорта, свидетельств о разводе и рождении ребенка, а также СНИЛС и регистрации по месту жительства (пребывания), вам потребуются доказательства того, что ребенку будет лучше именно с вами. «Мне очень помог сайт Госуслуги. Там я заказывала и выписку ЕГРН по квартире, и справки об отсутствии судимости, и справки от нарколога и психиатра, и выписки о пособиях, и справку о зарплате от налоговой, и прописку, и прикрепление к поликлинике. Также придется побегать и собрать характеристики на себя и ребенка — с работы, из детского сада или школы, от соседей, от участкового. Все документы аккуратно складывала в папку, чтобы было под рукой, делала копии», — рассказала Инна. Если у вас есть доказательства, что второй родитель вел себя по отношению к ребенку неадекватно, ни в коем случае не замалчивайте это. Пригодится все — скрины сообщений, фотографии, заявления соседей или родственников, любые документы, которые могут выступить аргументом в вашу пользу. «Я водила ребенка в детский сад и школу, на кружки, подписывала все документы, посещала родительские собрания. Меня там видели и знали, поэтому доказать это было легко. Соседи постоянно видели нас с дочкой на детской площадке или в машине, мы ездили на занятия или на озеро. Это стало одним из доказательств того, что ребенок живет со мной и проводит много времени с мамой, это ее привычное место жительства», — добавила Инна. Она рассказала, что у знакомой, которая отбирала сына с приставами, отец ребенка уже получал постановление опеки за неисполнение родительских обязанностей по части 1 статьи 5.35. За то, что он украл ребенка, а затем не отдавал матери, мужчине также пообещали административное наказание. Каждое нарушение второго родителя может лечь в основу дальнейшего ограничения или лишения родительских прав. После того, как бывший супруг челябинки выкрал ребенка, сын не видел маму два месяца Фото: ИИ © URA.RU Результат Суд примет решение в соответствии с представленными документами и аргументами сторон, но обязательно с учетом интересов ребенка. Его можно оспорить, но если в целом вас все устраивает, продолжать судебные тяжбы почти не имеет смысла — апелляция чаще всего оставляет в силе решение нижестоящего суда, а вы потратите нервы и время. После вступления в силу решения суда родителям выдадут исполнительные листы, которые нужно направить приставам. Именно так контролирующие органы узнают о том, что именно должны делать родители для исполнения решения суда. «Дочь осталась жить со мной, отец по решению суда может общаться с ней дважды в неделю по три часа. Судом предоставлена возможность изменить время и частоту общения в интересах ребенка, то есть если она болеет или в гостях, я компенсирую отцу время общения в другой день, это справедливо. Также ребенку выплачиваются алименты в размере прожиточного минимума, сейчас в нашем регионе это около 15 тысяч рублей. В целом я рада, что прошла через все это, потому что сейчас у меня есть все нужные документы и главное — спокойствие», — подытожила Инна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После развода родителей некоторые семьи не могут договориться, с кем будет жить ребенок. Пока не определено место жительства и порядок общения с совместными детьми, родители могут долго спорить и даже вредить друг другу, и точку в этом поставит только суд. Жительница Челябинска поделилась с URA.RU лайфхаками, как ей удалось отсудить восьмилетнюю дочь без юриста и без посещения заседаний суда. Самыми важными документами для спокойствия родителей являются определение места жительства ребенка, порядка общения и размера выплачиваемых алиментов. Они все взаимосвязаны и лучше, если они будут определены в судебном порядке, а не соглашением — его можно нарушить, а серьезных санкций за это не последует. За исполнением судебных же определений и решений следят приставы, а неисполнение грозит административной и уголовной ответственностями. Итак, морально настраиваемся на судебный процесс. Он продлится не меньше трех месяцев, таков регламент рассмотрения подобных дел. «Удобнее всего подавать в суд сразу по всем трем пунктам. Так существенно экономится время, силы и не нужно трижды печатать практически один и тот же пакет документов, а само разбирательство в этом случае можно перенести в суд по своему месту жительства, а не по месту жительства ответчика, если подавать отдельно», — рассказала URA.RU Инна. Челябинка рассказала, что у нее изначально была непростая ситуация. Дочь жила с ней, но отец не хотел платить алименты и требовал поделить на двоих время с ребенком. При этом сам он много работал, а заботы о малышке хотел сбросить на новую супругу и свою мать, которые были не очень рады таким перспективам. Инна пошла в суд, чтобы отстоять интересы восьмилетней дочери. «Бывший муж знал, что родителю, с которым остается жить ребенок, должны выплачивать алименты на его содержание. Он очень не хотел платить деньги и на суде пытался доказать, что дочери необходимо больше времени проводить с отцом, часто без ее желания дергал дочь к себе домой, уговаривал ее жить там неделя через неделю, но его самого дома почти не было. Я сумела доказать суду, что ребенку будет лучше жить в привычном месте с мамой, которая всегда рядом, ходить в любимую школу и кружки и общаться с друзьями, а отцу установить часы для общения», — рассказала женщина. Челябинка порекомендовала заранее быть готовой, что для своей победы ответчик может забыть про честную игру. В ход могут пойти показания свидетелей, которых подговорили раскрыть только часть информации, скрины переписки, где вы не сдержали эмоций, чеки на дорогие покупки ребенку и другие доказательства в пользу оппонента. Ваша задача — не только собрать свои доказательства, но и аргументировать свою позицию в суде. «Будьте готовы, что отец ребенка может подать встречный иск со своими требованиями. Несмотря на всю вашу уверенность, что вы правы, это нужно доказать в суде. Суд у нас состязательный, каждый свой аргумент нужно подкреплять доказательствами и готовиться к возражениям другой стороны. Будьте готовы задавать бывшему мужу вопросы, когда это попросит суд. Так вы проясните судье многие нюансы, все ваши доводы попадут в протокол заседания, и на их основе суд будет принимать решение. Свои возражения можно направлять в письменном виде», — добавила мать ребенка. Так, челябинка на суде спрашивала, как зовут классную руководительницу дочери и расписание занятий кружка, позволит ли график работы бывшего супруга отвозить и забирать дочь из школы и с занятий, и даже есть ли у ребенка аллергия. Отец ребенка затруднился ответить на половину вопросов мамы, что также стало доказательством ее заботы и внимания к ребенку. Также Инна рассказала URA.RU историю своей знакомой, которая уехала с ребенком от мужа-тирана и подала из другого региона в суд сначала на алименты, а потом на порядок общения. В мировом суде ее заверили, что третий документ не нужен — место жительства сына определено с ней, так как это указано в исковом заявлении о разводе, а суд ее требования удовлетворил и место жительства малыша никто не оспаривал. Оказалось, что это была ошибка молодого помощника судьи: решение о месте жительства ребенка нужно было делать отдельно. Этим воспользовался юрист отца мальчика. «Суд назначил отцу выплату алиментов, но тот подал на апелляцию, процесс шел полгода и все это время он отказывался выплачивать ребенку деньги. Параллельно суд определил порядок общения отца с мальчиком. Мужчина с этим решением приехал общаться и выкрал ребенка — увез к себе домой. Маме пришлось экстренно подавать в суд на установление места жительства малыша и с исполнительным листом забирать сына с приставами, ребенок не видел маму два месяца и получил сильную психологическую травму. Сейчас она восстанавливает его здоровье, а вопрос был всего в одном документе», — добавила Инна. Иск можно составить самим по образцам в интернете и отправить в электронном виде через платформу ГАС «Правосудие». Для этого его нужно распечатать, подписать собственноручно, отсканировать или сфотографировать каждый лист и перевести в формат PDF. Это сэкономит время — документы судья получит уже на следующий день. «Не забудьте отправить копию иска ответчику, а также в опеку. Это нужно сделать на почте, лучше заказным письмом с описью вложения и отслеживанием вручения — так точно будете знать, что все сделали правильно, а документы все стороны получили», — добавила Инна. Квитанции об отправке копий иска ответчику и в опеку также нужно приложить к исковому заявлению для отправки в ГАС «Правосудие». Без них документы не примут, так как вы надлежащим образом не уведомили стороны. «В суд можно вообще не ходить. Документы подать в электронном виде, за ходом дела следить на сайте суда, непонятные вопросы прояснять звонками в суд, а на заседания направлять ходатайства о рассмотрении без своего участия. Но судьи все же рекомендуют появиться как минимум на одном заседании, особенно для того, чтобы задать оппоненту вопросы и не дать появиться в протоколе лживой информации», — уточнила Инна. Важный документ, о котором многие не знают. Пока ведется судебное разбирательство, ребенок должен официально жить с одним из родителей до вступления в силу решения суда. Поэтому стоит подготовить ходатайство об обеспечительных мерах. В нем вы описываете кратко суть иска и просите суд определить место жительства с вами до вступления в силу решения суда. Также вы предлагаете установить на тот же период порядок общения со вторым родителем. Ходатайство рассматривают на предварительном заседании, которое будет назначено через 3-4 недели после поступления иска в суд. За это время суд ознакомится с вашими документами, получит заключения опеки, сделает необходимые запросы в различные инстанции, чтобы собрать необходимый пакет документов. Ответчик также может подать свое ходатайство со своими предложениями. Если ребенку нет прямой угрозы, до вступления в силу решения суда его оставляют жить на прежнем месте, а второму родителю устанавливают часы для общения. «Суд может продлиться не один месяц, лучше всего на предварительном заседании установить место жительства и порядок общения со вторым родителем. Определение суда об обеспечительных мерах поможет в любых спорных ситуациях до момента вступления в силу решения суда», — пояснила Инна. Там, где живет ребенок, должны быть созданы все условия. После искового заявления суд направит в опеку требование проверить жилье истца и ответчика. Как рассказала Инна, это обязательная процедура, и она совсем не похожа на страшные картинки из фильмов, когда приходят злобные тетки и ищут пыль на антресолях, угрожая забрать малыша. «Сотрудник отдела опеки посмотрит, есть ли у ребенка кровать, одежда, место для игр, есть ли еда в холодильнике, лучше домашняя, но можно и детское питание. Также будет описание самой квартиры или дома: чистота, ремонт, отопление, вода, канализация. Они составят акт жилищно-бытовых условий и направят в суд», — отметила Инна. О визите опеки предупреждают заранее, поэтому у вас будет время подготовиться. Вероятнее всего, вам позвонят накануне либо за несколько часов до прихода специалистов. Ребенок в это время может быть в школе или детском саду, это неважно. Главное — созданные для него условия. Потребуются оригиналы и копии всех документов, поэтому лучше иметь принтер или МФУ, распечатывать придется много. Кроме стандартных паспорта, свидетельств о разводе и рождении ребенка, а также СНИЛС и регистрации по месту жительства (пребывания), вам потребуются доказательства того, что ребенку будет лучше именно с вами. «Мне очень помог сайт Госуслуги. Там я заказывала и выписку ЕГРН по квартире, и справки об отсутствии судимости, и справки от нарколога и психиатра, и выписки о пособиях, и справку о зарплате от налоговой, и прописку, и прикрепление к поликлинике. Также придется побегать и собрать характеристики на себя и ребенка — с работы, из детского сада или школы, от соседей, от участкового. Все документы аккуратно складывала в папку, чтобы было под рукой, делала копии», — рассказала Инна. Если у вас есть доказательства, что второй родитель вел себя по отношению к ребенку неадекватно, ни в коем случае не замалчивайте это. Пригодится все — скрины сообщений, фотографии, заявления соседей или родственников, любые документы, которые могут выступить аргументом в вашу пользу. «Я водила ребенка в детский сад и школу, на кружки, подписывала все документы, посещала родительские собрания. Меня там видели и знали, поэтому доказать это было легко. Соседи постоянно видели нас с дочкой на детской площадке или в машине, мы ездили на занятия или на озеро. Это стало одним из доказательств того, что ребенок живет со мной и проводит много времени с мамой, это ее привычное место жительства», — добавила Инна. Она рассказала, что у знакомой, которая отбирала сына с приставами, отец ребенка уже получал постановление опеки за неисполнение родительских обязанностей по части 1 статьи 5.35. За то, что он украл ребенка, а затем не отдавал матери, мужчине также пообещали административное наказание. Каждое нарушение второго родителя может лечь в основу дальнейшего ограничения или лишения родительских прав. Суд примет решение в соответствии с представленными документами и аргументами сторон, но обязательно с учетом интересов ребенка. Его можно оспорить, но если в целом вас все устраивает, продолжать судебные тяжбы почти не имеет смысла — апелляция чаще всего оставляет в силе решение нижестоящего суда, а вы потратите нервы и время. После вступления в силу решения суда родителям выдадут исполнительные листы, которые нужно направить приставам. Именно так контролирующие органы узнают о том, что именно должны делать родители для исполнения решения суда. «Дочь осталась жить со мной, отец по решению суда может общаться с ней дважды в неделю по три часа. Судом предоставлена возможность изменить время и частоту общения в интересах ребенка, то есть если она болеет или в гостях, я компенсирую отцу время общения в другой день, это справедливо. Также ребенку выплачиваются алименты в размере прожиточного минимума, сейчас в нашем регионе это около 15 тысяч рублей. В целом я рада, что прошла через все это, потому что сейчас у меня есть все нужные документы и главное — спокойствие», — подытожила Инна.