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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Пермского края
12:55  27 апреля 2017 3

Силовики обезвредили банду, доставившую в Пермь сотню нелегалов

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
После теракта в Петербурге проверки проводятся во всех киргизских и узбекских сообществах РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми реальные сроки получили организаторы ввоза нелегальных мигрантов. Они незаконно организовали прибытие в России 120 граждан из соседних республик.

Всего перед судом предстали три человека: Мехман Мамедов, Виктор Кривицкий и Сергей Овчаров. Первый искал иностранцев, желающих встать на миграционный учет, и изготавливал им копии документов. Кривицкий и Овчаров, в свою очередь, искали граждан РФ, которые готовы были за деньги выступить в качестве приглашающей стороны для гостей из-за рубежа. В итоге с 2014 по 2015 год эти трое помогли въехать в Россию 120 нелегалам.

Мамедов получил четыре года колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей, Кривицкий и Овчаров — по два года колонии со штрафом в размере 150 тысяч рублей каждый, рассказали в пресс-службе краевого УФСБ.

Напомним, по информации «URA.RU», после теракта в Петербурге проверки проводятся во всех киргизских и узбекских сообществах России. В минувшую пятницу, 21 апреля, в мечети по ул. Осинской в центре Перми прошел рейд Росгвардии. По некоторым данным, ведомство по просьбе краевого УФСБ устраивало облаву на нелегальных мигрантов.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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