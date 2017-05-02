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Главные новости Пермского края
10:25  02 мая 2017 0

Путин отправил в отставку главу пермского ГУФСИН

Глава пермского ГУФСИН сам попросил президента об отставкеФОТО: официальный сайт ГУФСИН по Пермскому краю

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке руководителя ГУФСИН по Пермскому краю Григория Желудова. Врио будет его бывший зам Сергей Носков, рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Григорий Желудов возглавлял краевое управление ФСИН с 2014 года. Он пришел на этот пост после внеплановой инспекции из Москвы, после которой было уволено все руководство управления.

Летом 2016 года экс-начальник пермского ГУФСИН Александр Соколов и его зам Олег Бабенко были признаны виновными в мошенничестве и получили по пять лет колонии. По версии следствия, они обещали столтичному бизнесмену защитить его от угроз бывшего компаньона, который отбывал наказания в одной из колоний Пермского края. В обмен госслужащие потребовали 10 миллионов рублей.

Желудов, заступив на пост главы краевого управления ФСИН, продолжил проверки в ведомстве. Он сменил ряд руководителей колоний. По информации «Коммерсанта», 62-летний генерал решил уйти на пенсию и сам попросил президента об отставке. Врио ГУФСИН стал его бывший зам Сергей Носков.

Анна Белкина
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