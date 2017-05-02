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02 мая 2017
01 мая 2017
30 апреля 2017
29 апреля 2017
13:44  02 мая 2017 1

В Екатеринбурге таксист застрелил пассажира за отказ заплатить за поездку

Клипарт. Оружие. Челябинск, пистолет
ЧП произошло в микрорайне Академический в ЕкатеринбургеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В столице Урала водитель такси убил пассажира. Инцидент произошел в микрорайоне Академический. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

«Таксист завалил одного из четырех своих пассажиров, — сообщил возможный свидетель произошедшего. — Они не хотели платить и начали … (нецензурное), таксист вытащил пистолет и шмальнул в одного, он умер. Все задержаны и дают показания».

В свердловской полиции никак не комментируют произошедшее. Воздерживаются пока от комментариев и представители следственного комитета (расследование ведет Следственный отдел по Ленинскому району г. Екатеринбурга). В пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области заявили, что, возможно, комментарии появятся позднее.

Как пояснил агентству источник в правоохранительных органах, возможно, это связано с тем, что убийца до сих пор не пойман. Пользователи активно обсуждают в паблике то обстоятельство, что погибший является выходцем из южных республик бывшего СССР, — как и другие пассажиры такси.

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Инцидент произошел в микрорайне Академичемкий

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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