13:44 02 мая 2017 1

ЧП произошло в микрорайне Академический в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В столице Урала водитель такси убил пассажира. Инцидент произошел в микрорайоне Академический. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

«Таксист завалил одного из четырех своих пассажиров, — сообщил возможный свидетель произошедшего. — Они не хотели платить и начали … (нецензурное), таксист вытащил пистолет и шмальнул в одного, он умер. Все задержаны и дают показания».

В свердловской полиции никак не комментируют произошедшее. Воздерживаются пока от комментариев и представители следственного комитета (расследование ведет Следственный отдел по Ленинскому району г. Екатеринбурга). В пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области заявили, что, возможно, комментарии появятся позднее.

Как пояснил агентству источник в правоохранительных органах, возможно, это связано с тем, что убийца до сих пор не пойман. Пользователи активно обсуждают в паблике то обстоятельство, что погибший является выходцем из южных республик бывшего СССР, — как и другие пассажиры такси.