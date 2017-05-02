15:29 02 мая 2017 0

У "старых" пайщиков - другая версия происходящего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новые пайщики ПЖСК «Бухта Квинс» написали открытое письмо прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову. Они заявляют, что председатель кооператива Зиля Булатова нарушает их права, вымогает и присваивает чужие деньги и требуют пресечь ее противоправные действия.

Авторы письма Хренов, Поскотинова, Положенцева, Жабреева и Поличинская стали пайщиками ЖК «Бухта Квинс» в результате выкупа паев у бывших пайщиков кооператива, о котором заявлял во всеуслышание бард, худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков. Они выкупили свои паи у Марии Пастуховой, Евгения Кольцова и других, пожелавших воспользоваться предложением барда о выкупе паев.

Сделки оформлялись при участии председателя кооператива Зилы Булатовой и адвоката Новикова Николая Изюрова. Один из покупателей паев Александр Хренов во время процедуры выкупа стоял за стойкой с разложенной наличностью (журналистам его отрекомендовали как помощника Александра Новикова).

Теперь, став владельцами паев, новые пайщики требуют документального оформления их участие в жилищном кооперативе. По законодательству и согласно Уставу «Бухты Квинс», подобное решение принимается общим собранием членов кооператива. Такое собрание проходило 10 марта 2017 года.

«До настоящего времени мы о результатах принятого на собрании решения ничего не знаем, — говорится в письме новоиспеченных пайщиков „Бухты Квинс“. — Нам и ранее сообщали о нечистоплотности и алчности Булатовой З.А., которая любит присваивать чужие деньги и мы опасаемся, что она вновь может устроить какую-то махинацию с нашими деньгами».

Выкуп паев у пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Слева — адвокат Новикова Николай Изюров, справа, за стойкой с наличностью — помощник барда Александр Хренов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В подтверждение своих слов они сообщают о 200 000 рублей, которые Александр Хренов якобы передал Зиле Булатовой, и которые она так и не внесла на расчетный счет кооператива (он давно уже закрыт).

«При полном попустительстве правоохранительных органов Булатова З.А. саботирует требования закона, Устава ПЖСК „Бухта Квинс“ и нарушает наши права как членов кооператива, вымогает и присваивает деньги, — говорится в открытом письме на имя Сергея Охлопкова. — Просим прокурора Свердловской области защитить наши законные права и пресечь противоправные действия председателя ПЖСК „Бухта Квинс“ Булатовой З.А».

Получить оперативный комментарий Зили Булатовой к настоящему моменту не удалось: ее телефон недоступен. Ранее она рассказывала «URA.RU», что большинство участников собрания, проходившего 10 марта 2017 года, не захотели принимать в члены «новичков от Новикова» из-за того, что выкуп паев, на который все рассчитывали, был приостановлен.