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29 апреля 2017
15:29  02 мая 2017 0

На главного врага барда Новикова пожаловались в прокуратуру. «Вымогает и присваивает деньги»

Собрание пайщиков строительства коттеджного поселка
У "старых" пайщиков - другая версия происходящегоФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
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Новые пайщики ПЖСК «Бухта Квинс» написали открытое письмо прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову. Они заявляют, что председатель кооператива Зиля Булатова нарушает их права, вымогает и присваивает чужие деньги и требуют пресечь ее противоправные действия.

Авторы письма Хренов, Поскотинова, Положенцева, Жабреева и Поличинская стали пайщиками ЖК «Бухта Квинс» в результате выкупа паев у бывших пайщиков кооператива, о котором заявлял во всеуслышание бард, худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков. Они выкупили свои паи у Марии Пастуховой, Евгения Кольцова и других, пожелавших воспользоваться предложением барда о выкупе паев.

Сделки оформлялись при участии председателя кооператива Зилы Булатовой и адвоката Новикова Николая Изюрова. Один из покупателей паев Александр Хренов во время процедуры выкупа стоял за стойкой с разложенной наличностью (журналистам его отрекомендовали как помощника Александра Новикова).

Теперь, став владельцами паев, новые пайщики требуют документального оформления их участие в жилищном кооперативе. По законодательству и согласно Уставу «Бухты Квинс», подобное решение принимается общим собранием членов кооператива. Такое собрание проходило 10 марта 2017 года.

«До настоящего времени мы о результатах принятого на собрании решения ничего не знаем, — говорится в письме новоиспеченных пайщиков „Бухты Квинс“. — Нам и ранее сообщали о нечистоплотности и алчности Булатовой З.А., которая любит присваивать чужие деньги и мы опасаемся, что она вновь может устроить какую-то махинацию с нашими деньгами».

Выдача денег пайщикам "Бухты Квинс". Екатеринбург
Выкуп паев у пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Слева — адвокат Новикова Николай Изюров, справа, за стойкой с наличностью — помощник барда Александр Хренов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В подтверждение своих слов они сообщают о 200 000 рублей, которые Александр Хренов якобы передал Зиле Булатовой, и которые она так и не внесла на расчетный счет кооператива (он давно уже закрыт).

«При полном попустительстве правоохранительных органов Булатова З.А. саботирует требования закона, Устава ПЖСК „Бухта Квинс“ и нарушает наши права как членов кооператива, вымогает и присваивает деньги, — говорится в открытом письме на имя Сергея Охлопкова. — Просим прокурора Свердловской области защитить наши законные права и пресечь противоправные действия председателя ПЖСК „Бухта Квинс“ Булатовой З.А».

Получить оперативный комментарий Зили Булатовой к настоящему моменту не удалось: ее телефон недоступен. Ранее она рассказывала «URA.RU», что большинство участников собрания, проходившего 10 марта 2017 года, не захотели принимать в члены «новичков от Новикова» из-за того, что выкуп паев, на который все рассчитывали, был приостановлен.

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Открытое письмо новых пайщиков «Бухты Квинс» в прокуратуру на Зилю Булатову Пресс-служба Александра Новикова

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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