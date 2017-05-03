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Главные новости Пермского края
17:01  03 мая 2017 0

В Перми девять подстанций скорой, где бунтовали водители, получат новые машины

Открытая лицензия от 16.09.2016.Телевизор, коты, скорая помощь , 03, скорая помощь
Сейчас в Перми большинство автомобилей скорой помощи старше пяти лет, что сказывается на качестве обслуживания пациентовФото: pixabay.com

Минздрав Пермского края объявил девять электронных аукционов на наем автомобилей скорой помощи. Новые машины получат подстанции, где водители писали жалобы губернатору.

Аукцион объявлен для Центральной, Гайвинской подстанций, а также подстанций Дзержинского, Индустриального, Мотовилихинского, Свердловского, Кировского, Орджоникидзевского районов Перми и микрорайона Вышка-2. Срок оказания услуг — с 1 июля 2017 года по 1 декабря 2019 года. Начальная максимальная цена аукционов составляет почти 600 млн рублей. Срок эксплуатации автомобилей скорой медицинской помощи на момент оказания услуг не должен превышать пять лет. Срок проведения аукционов — 8 июня.

По словам владельца ООО «Феникс-Менеджмент» Евгения Фридмана, который занимается предоставлением услуг машин скорой помощи, сейчас в Перми большинство автомобилей скорой старше пяти лет, что сказывается на качестве медицинского обслуживания. «Теперь парк автомобилей обновится, что не может не радовать. Мы будем участвовать в аукционе. Сегодня мы уже изучили всю документацию, и я могу сказать, что, в отличие от прошлого раза, она чистая и законная», — сказал собеседник корреспонденту «URA.RU».

Индустриальную и Дзержинскую подстанцию скорой обслуживает столичная компания «Эффективная система здравоохранения». Водители на этих подстанциях регулярно жаловались на задержку зарплат и угрожали не выйти на линию. Они даже писали письма прежнему губернатору Виктору Басаргину с жалобами на плохие условия труда.

Анна Белкина
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