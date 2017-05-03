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Главные новости Челябинской области
10:36  03 мая 2017 0

Близ ядерных объектов на Урале тушат крупный лесной пожар. ФОТО

Окрестности "запретки" затянуло густым дымомФото: группа "Говорит Озерск", "ВК"

В окрестностях челябинского ЗАТО Озерск продолжают тушить крупный лесной пожар, сообщил «URA.RU» советник главы города Сергей Зюсь. Огонь, охвативший более 70 гектаров, локализован — угрозы садам и городу нет. Сейчас территорию опахали, над ней, контролируя происходящее, висят беспилотники.

В ликвидации ЧП участвуют 18 пожарных расчетов. Как сообщают очевидцы, к озерским пожарным присоединились их коллеги из соседнего «атомграда». «На самом деле ЧП с пожарами серьезное. Наши тушат все с обеда, домой не отпустили даже утреннюю смену. Снежинские приехали помогать. Вызвали технику с „Маяка“ рыть траншеи. Идет к садам у разъезда А. Справимся!» — сообщает в соцсетях один из участников борьбы с огнем.

К тушению возгорания озерские пожарные приступили в середине дня накануне, 2 мая. К этому времени огонь уже успел набрать силу, к тому же огнеборцам сильно мешала заболоченная и труднопроходимая местность. «Проезжали там — это ужас, конечно! Вроде, кажется, стих пожар — а спустя полчаса заново горят деревья», — рассказывают жители города. К вечеру часть Озерска затянуло густым дымом, и попавшим в эту зону озерчанам серьезно досаждал запах гари.

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Часть города затянута дымом Фото: группа «Подслушано в Озерске», «ВК»

С 28 апреля в Челябинской области объявлен особы противопожарный режим, впрочем, повсеместно нарушаемый. Как сообщили «URA.RU» в Главном управлении лесами, к утру 3 мая на Южном Урале было ликвидировано 214 лесных пожаров, площадь которых составила почти 1,5 тыс. гектаров. Боролись со стихией в общей сложности 1752 человека и почти 700 единиц спецтехники.

Владимир Васин
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