{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 62,15
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
01 мая 2017
30 апреля 2017
29 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
22:10  02 мая 2017 1

Возле челябинской запретки тушат большой пожар. Власти выступили со спецобращением. ФОТО

Пожар почти вплотную приблизился к автомобильной дороге.«ВК» «Подслушано. Озерск».

Крупный лесной пожар тушат бойцы МЧС близ ЗАТО Озерск Челябинской области. К ликвидации пламени приступили в 15 часов дня 2 мая. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации города, угрозы населенным пунктам и садам нет. Жители выкладывают фото в соцсетях и сообщают о перекрытии дорог в сторону поселка Татыш. Пожар почти вплотную приблизился к автомобильной дороге.

«Уважаемые жители Озерского городского округа! В настоящее время сотрудниками СУ ФПС №1 МЧС России производится тушение пожара лесной подстилки в районе разъезда А. С 15 часов дня в зоне возгорания работает необходимое для ликвидации возгорания количество сил и средств пожарной охраны и других служб. Тушение пожара затруднено возгоранием в районе труднодоступной заболоченной местности. В настоящее время угроза населенным пунктам, садовым товариществам и промышленным объектам отсутствует. Ситуация находится под контролем. О ликвидации пожара администрация округа сообщит дополнительно.», — говорится в сообщении мэрии.

«В 14 ч ехали в Татыш, смог стоял от кладбища до Татыша, дым сильный», «Горит почти все до первого переезда, если считать от Татыша по левую сторону», — пишут жители на странице «ВК» «Подслушано. Озерск».

1/4
«ВК» «Подслушано. Озерск».

Из-за резкого потепления и безветрия в Челябинской области с 30 апреля введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский. Введены дополнительные противопожарные меры. Ограничен вход и въезд в леса для граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству леса. Вокруг Челябинска также зафиксированы пожары сухой травы, жители жалуются на запах гари в городе.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров