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Главные новости Челябинской области
09:10  02 мая 2017 0

Жара на Южном Урале. Погода радует, но не пускает на природу

Фонтан. Челябинск, фонтан
Начало мая в Челябинске будет жаркимФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Погода в Челябинский области во вторник, 2 мая, бьет температурные рекорды. Днем воздух в отдельных территориях прогреется до 27 градусов, в Челябинске — до 24. Осадков не ожидается, синоптики прогнозируют безветрие.

По данным ГУ МЧС по региону, в большинстве лесов 2 и 3 мая ожидается преобладание высокой пожарной опасности (IV класс горимости по региональной шкале). Ограничен вход и въезд в лес граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству леса.

В Челябинске введен режим НМУ (неблагоприятные метеоусловия), при котором предприятия должны снижать выбросы. Небольшие дожди и снижение дневных температур до 18 градусов ожидаются 4 мая.

Альбина Золотухина
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