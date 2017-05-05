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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:08  05 мая 2017 0

Авиаперевозчик развернул самолет, летевший до Екатеринбурга, из-за невнимательности

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, флайдубай, flydubai
Самолет из-за временной посадки в Уфе опоздал в Екатеринбург на 2 часаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания flydubai не приняла во внимание сообщения о закрытии аэропорта Кольцово на время репетиций парада Победы, сообщили «URA.RU» в филиале «Госкорпорации по организации воздушного движения» «Аэронавигация Урала». Здесь считают, что перевозчику 3 мая пришлось по своей вине временно сажать в Уфе самолет из Дубая в Екатеринбург.

Ранее «URA.RU» писало, что самолет компании flydubai приземлился в Екатеринбурге с задержкой в 2 часа 9 минут. Это было связано с тем, что пилотам пришлось временно посадить воздушное судно в Уфе, так как уральское небо было закрыто для пассажирских лайнеров на время репетиции парада Победы. Над городом летала различная военная воздушная техника.

Как рассказали «URA.RU» в «Аэронавигации Урала», все авиаперевозчики были заблаговременно оповещены о введенных ограничениях.

«Тем не менее, при проведении такой же тренировки авиационной части парада 3 мая рейс авиакомпании flydubai из аэропорта Дубай прибыл в период временного закрытия екатеринбургского аэропорта. Непосредственно после входа в район ответственности екатеринбургского центра обслуживания воздушного движения экипаж принял решение о следовании на запасной аэродром в Уфе», — рассказали в филиале.

В компании flydubai журналисту агентства пообещали дать комментарий позднее.

Сергей Дианов
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