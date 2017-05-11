09:00 11 мая 2017 1

К сожалению, в отличие от мультипликационного героя из "Симпсонов", Соколовскому грозит лишение свободы Фото: скрин из мультсериала "Симпсоны"

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Сегодня огласят приговор Руслану Соколовскому, блогеру, который «словил хайп» на ловле покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Мы будем освещать заседание суда максимально широко, смотрите трансляцию на нашем сайте с 11:00. Ну, а пока предлагаем вам восемь вопросов и ответов о деле Соколовского — в том числе ответ на вопрос, можно ли ловить покемонов в церкви (с точки зрения закона) и станет ли Соколовский еще одним Pussy Riot.

Навальный уехал лечить свой пострадавший от зеленки глаз в Барселону — эта тема была самой обсуждаемой все длинные майские праздники. Правильно ли поступил оппозиционер, что принял помощь Кремля, как отъезд отразится на отношении к нему сторонников и, собственно, будет ли продолжение борьбы Навального за власть — в нашем материале.

В Тюменской области прорвало дамбу — прямо сейчас жителей срочно эвакуируют из их домов. Прошлогодних рекордов подтопления здесь не ждут, но воды все равно очень много и это страшно.

Тюменский музей изобразительных искусств 20 лет не может переехать в новое здание. Сначала музейный комплекс долго не могли построить, теперь же коллектив сопротивляется переезду, музейщики боятся увольнений и порчи экспонатов. История дошла до Министерства культуры России, настоящая битва между музеем и чиновниками в самом разгаре.

Вопрос ЖКХ в нашей стране больной не только для простого народа. Элитные дома в самом центре Екатеринбурга попали в самый центр разборок управляющих компаний. В доме, где живут вице-губернатор, крупные бизнесмены и политики, одна пытается «зайти» на территорию другой.

Владимир Путин снова вышел на лед в рамках «Ночной Хоккейной Лиги». Президент, как и в предыдущие разы, был на уровне топовых бомбардиров КХЛ и НХЛ — по итогам игры у него 3+3.