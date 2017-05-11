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11 мая 2017
08:36  11 мая 2017 0

В Екатеринбурге суд вынесет исторический приговор по делу блогера Соколовского

Допрос Соколовского , соколовский руслан
Не исключено, что из зала суда "ловца покемонов в храме" выведут в наручникахФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынесет историческое решение: огласит приговор по делу блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Решится, останется ли он на свободе или отправится в колонию. Гособвинение запросило для блогера 3,5 года лишения свободы. Вердикт суда зачитает судья Екатерина Шопоняк.

Часть экспертов считает, что блогеру дадут условное или альтернативное наказание (штраф, исправительные работы), поскольку стране не нужен «новый Дадин». Однако, судя по настрою прокуратуры («блогер должен понести наказание») и наличию формального состава преступлений, подтвержденного материалами дела, не исключен вариант, что Соколовского приговорят к реальному лишению свободы.

Накануне сторонники Соколовского провели в Екатеринбурге серию пикетов в поддержку блогера. В одной из массовых акций заявление сделала мать блогера: она призвала всех и прийти в суд на приговор.

«URA.RU» будет вести прямую-трансляцию из зала судебного заседания.

Руслан Соколовский прославился роликом о ловле покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге. Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменяют приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры).

Андрей Гусельников
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