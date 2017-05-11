07:46 11 мая 2017 0

Так сейчас выглядит дорога на Афонькино Фото: Паводок Ишим/ВКонтакте

В Ишимском районе Тюменской области паводок заставляет все большее число людей покидать свои дома.

«В 5 утра проснулись от звука сирены. По ТВ была бегущая строка. Жителей Серебрянки просят покинуть жилье. Ишим, держись!» — написала на своей страничке в соцсети жительница Ишима Александра Ильичева. Ее слова подтверждает другой житель города Иван Желтышев, который сообщает, что вода в населенном пункте прибывает ежеминутно.

«Звонил, говорят, дамбу прорвало, — говорит Желтышев. — МЧС, скорые стоят, техника, по громкоговорителю кричат, чтобы быстро освободили все дачи. Вроде дамбу там снизу подмывало». «Дамбу прорвало ближе к „Локомотиву“ от туда вода идет», — добавляет Анна Старикова. По словам женщины, ее муж минувшей ночью был на даче и «еле унес ноги», потому что вода идет очень быстро.

В ГУ МЧС по Тюменской области сообщают, что по состоянию на вечер 10 мая в Ишиме подтоплены 3474 дачных дома, а также 41 жилой дом, в районе вода затопила 674 дачных дома и 63 жилых строения. Всего эвакуировано 420 человек: два человека попали в городскую больницу, 101-го местного жителя перебросили в пункты временного размещения, остальные поехали к родственникам.

В Ишимском районе развернули 13 пунктов временного размещения вместимостью на 2084 человека. С последствиями паводка ведут борьбу 596 человек, а также 173 единицы техники.

Ранее URA.RU писало, что в районе подтоплено летное поле аэродрома ДОСААФ, из-за чего под воду ушел самолет Ан-2, который ранее хотели привлечь к борьбе с последствиями паводка.