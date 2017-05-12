Украинские СМИ пугают скорым вторжением России

10:23 12 мая 2017 0

Украина считает, что Россия создает угрозу вторжения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Группировка российских войск, создаваемая на западной границе, будет готова к вторжению в соседние страны к 2020 году, пишут украинские СМИ. Аналитики заявляют, что главными целями станут бывшие советские республики и страны Европы.

Бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав утверждает, что помимо стран Балтии Россия может осуществить удар по нескольким украинским направлениям, пишет издание «Обозреватель. Политика». Бридлав подчеркивает, что в маневрах со стороны России могут принимать участие до 100 тысяч военных, а глубина вторжения, которое готовит Москва, может составлять 500 км.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов добавил, что Россия стремится восстановить границы в пределах бывшего СССР.