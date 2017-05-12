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12 мая 2017
10:23  12 мая 2017 0

Украинские СМИ пугают скорым вторжением России

Первомайская демонстрация профсоюзов на Красной площади. Москва, куранты, спасская башня, военные, офицеры, силуэт, фуражки, полиция, оцепление, башни кремля
Украина считает, что Россия создает угрозу вторженияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Группировка российских войск, создаваемая на западной границе, будет готова к вторжению в соседние страны к 2020 году, пишут украинские СМИ. Аналитики заявляют, что главными целями станут бывшие советские республики и страны Европы.

Бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав утверждает, что помимо стран Балтии Россия может осуществить удар по нескольким украинским направлениям, пишет издание «Обозреватель. Политика». Бридлав подчеркивает, что в маневрах со стороны России могут принимать участие до 100 тысяч военных, а глубина вторжения, которое готовит Москва, может составлять 500 км.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов добавил, что Россия стремится восстановить границы в пределах бывшего СССР.

Семен Гринберг
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