{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 мая 2017
11 мая 2017
10 мая 2017
Главные новости Челябинской области
13:21  12 мая 2017 0

Нового мэра Златоуста выберут из двух кандидатов

Златоуст, сердце, любовь
Депутаты примут решение через неделюФото: Алена Полозова © URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
все новости сюжета

К выборам главы Златоуста допущены действующий мэр Вячеслав Жилин и председатель городского собрания Алексей Карюков. Такое решение приняла 12 мая конкурсная комиссия, сообщил «URA.RU» ее председатель Алексей Фартыгин.

В процессе обсуждения Жилину, который считается основным претендентом, пришлось немного понервничать. Градоначальнику напомнили о недавнем заседании областной антикоррупционной комиссии, где разбирались его упущения. В частности, ему рекомендовали сделать выводы по качеству оказания медицинских услуг и содержанию дорог в городе. В итоге объяснения и заверения, данные Жилиным, членов комиссии удовлетворили.

Сессия городского собрания, после которой станет известен новый градоначальник, состоится 18 мая.

Всего до итогового заседания комиссии «дошли» пять кандидатов. Два претендента, включая основного соперника действующего мэра Романа Болотова, предпочли сняться с конкурса накануне итогового заседания комиссии. Еще раньше прошел «отсев» по формальным основаниям, а также претендентов, подозреваемых в криминальных связях.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров