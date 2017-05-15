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Главные новости Югры
18:25  15 мая 2017 0

У Комаровой — новые «карательные» полномочия. Югорских мэров и депутатов ждет увольнение за неточности в декларациях

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, комарова наталья
Губернатор Комарова сможет лично изучать декларации югорских чиновниковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова получит новые полномочия и сможет напрямую снимать с должностей мэров городов и районов, депутатов муниципальных собраний. Увольнению могут подвергнутся служащие, к доходам и имуществу которых возникнут вопросы.

Согласно новому законопроекту, который поступит на рассмотрение региональной Думы, глава региона получит возможность лично проверять декларации вышеуказанных лиц, а также тех, кто претендует на эти должности. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил «URA.RU» директор окружного департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Ирина Астапенко.

«При выявлении в результате соответствующей проверки нарушений законодательства о противодействии коррупции со стороны лиц, замещающих ключевые должности в органах власти муниципальных образований губернатор вправе инициировать досрочное прекращение полномочий соответствующих лиц или применение к ним иных дисциплинарных взысканий», — прокомментировала Астапенко.

По неофициальным данным, власти Югры смогут использовать новые поправки для борьбы с инакомыслящими — муниципальными деятелями, не разделяющими проводимую округом политику.

Изменения в окружных законах будут приняты в рамках федерального закона, принятого 3 апреля 2017 года, который регулирует государственную политику в области противодействия коррупции.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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